‫56 جهة عارضة تشارك في جناح French Tech في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة

باريس, 19 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — تشارك فرنسا في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) مشاركة قوية من خلال جناحها الوطني الذي يمثل أحد أكبر الأجنحة الوطنية العاملة في قطاعات البنى التحتية للاتصالات وإنترنت الأشياء وتطبيقات وخدمات الهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي والأجهزة والبرمجيات. ويشهد عام 2022 عودة متميزة لجناح French Tech، والذي سيحتفل بمرور 13 عامًا على المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة. ومع بدء انتشار تقنية الجيل الخامس، أصبح حضور المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ضرورة أكثر من أيّ وقتٍ مضى. وفي تعليقه على هذا الخبر، قال إيتان سافين المسؤول عن تنظيم الجناح الفرنسي لدى وكالة بيزنس فرانس (الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليًا): “بفضل الدعم المقدّم من الغرفة التجارية لغوادلوب، ومجموعة SCS، ومنطقة الجنوب، بالإضافة إلى رابطة بريتاني للتجارة الدولية؛ ستتمكّن “بيزنس فرانس – Business France” من المشاركة في هذا المؤتمر المهمّ لقطاع الاتصالات”.

دعم مُصمّم خصيصًا للشركات الفرنسية

سيُقام جناح La French Tech الذي تنظمه وكالة “بيزنس فرانس” على مساحة 344 م2 في القاعة “5” عبر المنصتين 5B41 و5B61. ويحظى هذا الجناح بدعم كبير في إطار تنفيذ إستراتيجية فرنسا لتنمية الصادرات والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الرواج للمنتجات والخدمات الفرنسية لدى الجهات الدولية الفاعلة. وعلى مدار الأيام الأربعة للمؤتمر، ستعرض الشركات الفرنسية أحدث منتجاتها وخدماتها على الزائرين. وبغرض تعزيز التعاون مع الأجنحة الوطنية الأخرى، رتبّت بيزنس فرانس لعقد العديد من الاجتماعات بين الشركات الفرنسية وشركات أخرى في دول أفريقية.

شركات ناشئة ابتكارية ومتميّزة

تشارك في المؤتمر -ضمن الوفد الفرنسي- بعض الشركات الناشئة الابتكارية؛ مثل شركة IPM FRANCE التي ستعرض محطاتها التفاعلية المصمّمة لرقمنة شركات الاتصالات، وهو ما يمكّن هذه الشركات من العمل على مدار 24 ساعة يوميًا في وضع الخدمة الذاتية. كما ستعرض PONANT TECHNOLOGIE حلًا آليًا سهل الاستخدام، وهو eTASQ Motion، والذي يضمن جودة المنتجات من خلال اختبارها في ظروف حقيقية.

لقراءة دليل الشركات المشاركة في المؤتمر (70 شركة)، يُرجى النقر هنا: https://bit.ly/Catalogue- MWC22

يمكن متابعة أحدث أخبار جناح French Tech على: https://twitter.com/Bonjour_ MWC

ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻞ:

إيتان سافين: etienne.savin@ businessfrance.fr

لويس أندريا سيجنورا (مسؤول المكتب الإعلامي في برشلونة): louis-andrea.signora@ businessfrance.fr

سهام مرشد: siham.morchid@ businessfrance.fr