شنجن، 20 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أن مسؤول التقنية الرئيسي في شركة زي تي إي وانغ شيو قد تشارك معرفته المتخصصة حول حقبة الـ 5 جي المقبلة، مركزا مقاله على موضوع “5 جي: السعي إلى نمو مستدام وسط التوقعات.”

وفي ما يلي نص المقالة كاملا:

في العام 2019، أعلن أكثر من 50 مشغلًا في جميع أنحاء العالم عن إطلاقهم التجاري لشبكة الـ 5 جي، مع نشر أكثر من 200،000 محطة 5 جي قاعدية جديدة بقدرة 6 غيغاهيرتز. إلا أنه مع ذلك، لا يزال تسويق الـ 5 جي التجاري في المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية، كما يتضح من حقيقة أن البناء على نطاق واسع للشبكة يحصل فقط في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط. تشير التقديرات إلى أن الصين سوف تبني أكثر من 500,000 محطة قاعدية من قواعد 5 جي في العام 2020، والتي سوف تسرع نشر 5 جي عالميا. في الوقت الحالي، واجه نشر 5 جي تجاريا عددًا من التحديات، والتي تشمل متطلبات أكثر صرامة لكثافة المحطات القاعدية، وانخفاض استهلاك الطاقة، ونماذج الأعمال المربحة. بالإضافة إلى ذلك، يبحث المشغلون عن العائد على الاستثمارمن مختلف الصناعات الرأسية ونظام عام تعاوني لتمكين جميع الصناعات من خلال ابتكارات 5 جي.

منذ عقد مضى، حققت شبكة الـ 4 جيالازدهار في جميع أنحاء العالم على الرغم من الشكوك. سهّل التطوير التكنولوجي إلى جانب الممارسات المبتكرة للنشر التجاري لـ 4 جي، ما مكن الإنترنت عبر الهاتف النقال من تسريع التحول الاجتماعي.

التطوير التكنولوجي يعزز تسويق 5 جي التجاري على نطاق واسع

على الرغم من أن استهلاك الطاقة لكل وحدة 5 جي قد انخفض بشكل كبير مقارنةً بـ 4 جي، إلا أن كفاءة استخدام الطاقة لا تزال تمثل مشكلة رئيسية حيث من المتوقع أن تسرع شبكات 5 جي معدل معالجة البيانات بعشرات المرات. تحدد الرقاقات الأداء والتكامل واستهلاك الطاقة والمعالم الرئيسية الأخرى للمنتجات؛ وبالتالي فإن عملية سبك الرقائق هو أمر حاسم لتطور المنتج. في الماضي، دفعت عملية سبك الرقائق 28 نانومتر التي كانت متوفرة لكل من معدات النظام والأجهزة المحمولة تسويق الـ 4 جي تجاريا. واليوم، لا بد لرقاقات الـ 7 نانومتر أن تدفع تسويقالـ 5 جي.حققتزي تي إيتقدماً ملحوظًا بفضل رقائقها القاعدية المطورة ذاتيا من فئة 7 نانومتر ورقائق دي آي أف، بما في ذلك تحسين التكامل بنسبة 40٪، وزيادة طاقة إخراج الترددات اللاسلكية بنسبة 20٪، وانخفاض استهلاك الطاقة والوزن بنسبة 30٪. في العام 2020، سيتم استخدام هذه الرقائق على نطاق واسع في شبكات الـ 5 جي.في السنوات القليلة المقبلة، سوف يستمر التطوير المستمر للتقنيات واستهلاك الطاقة ووزن المنتج في الانخفاض. وبالتالي، فإن التطوير الرائد في الصناعة لرقائق 7 نانومتر / 5 نانومتر سيعزز قيادة منتجات 5 جي من البائعين الكبار.

يمكن التخفيف من مشكلة التغطية التي يسببها نطاق الطيف الأعلى للـ 5 جي باستخدام تقنيات جديدة، مثل Massive MIMO . لذلك، تشبه كثافة المحطة الأساسية لـ 5 جي في المناطق الحضرية كثافة محطات الـ جي 4 الأساسية.

لا يزال تكامل البائعين المتعددين يمثل التحدي الأكبر لتسويق الـ 5 جي كلاورد تجاريا. حاليًا، حققت البنية السحابية الأصلية (CNA) والبنية القائمة على الخدمة (SBA) بالفعل فصل الأجهزة والبرامج وتم وضعها في الخدمة التجارية. يمكن لرقائق الشبكة أن تحقق نشرًا تلقائيًا في شبكة RAN وشبكة النقل والشبكة الأساسية التي يقوم بإنشائها بائع واحد. يبحث المشغلون الآن في استكشاف تكامل الموردين المتعددين لتحسين معايير مجال الإدارة مما يسهل النشر التلقائي الكامل. الخدمات النموذجية التي تظهر في تسويق 5الـ 5 جي كلاود بما في ذلك خدمات 5 جي VoNR والرسائل النصية القصيرة، خدمة الفوترة، تسليم RAT بين المستخدمين، وترحيل بيانات المستخدم دون تغيير بطاقات أو أرقام شرائح الهاتف الجوال، كلها اجتازت اختبار قابلية التشغيل البيني وأثبتت قدراتها على دعم سيناريوهات eMBB. يتم تطوير معايير الخدمات الرأسية الموجهة نحو الصناعة مثل تحديد المواقع 5 جي و ESTUN و NPN و TSN وشبكة 5 جي المحلي. تعتبر زي تي إي من الشركات الرائدة في الترويج لتسويق لـ 5 جي كلاود استنادًا إلى منتجات 5 جي كلاود الناضجة والاختبار الميداني وأداء الشبكة.

في المرحلة الأولى من تطوير الـ 5 جي، لا تزال معايير أجهزة المستخدم 5 جي وأنظمة 5 جي قيد التطوير. لذلك، يصبح البائعون الذين يتمتعون بقدرات الـ 5 جي الكاملة رواد الصناعة في تنفيذ التشغيل الموحد والاستفادة بشكل أفضل من نطاقات الطيف. في شباط/فبراير 2019، أصدرتزي تي إيهاتف5 جي Axon 10 Pro ، أول هاتف ذكي من الـ 5 جي في الصين للاستخدام التجاري. بحلول نهاية العام 2019، بلغت شحنات الهواتف الذكية الـ 5 جي إلى العملاء العالميين 5 ملايين، وهو ما يمثل 0.15 ٪ من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في العالم. في الربع الأول من عام 2020، تعتزم شركةزي تي إيإطلاق سلسلة من الهواتف الذكية متعددة الوظائف متعددة الترددات التي تععمل على 5 جي مثل Axon 11 . بحلول نهاية العام 2020، من المتوقع أن يكون أدنى سعر لهواتفزي تي إيالذكية الـ 5 جي 300 دولار أميركي، ومن المتوقع أيضا انخفاض سعر وحداتأس أيهللصناعات العمودية بسرعة. مع التغطية الواسعة لشبكات الـ 5 جي، يتوقع المشغلون العالميون أن يصل عدد مستخدمي أجهزة الـ 5 جي في جميع أنحاء العالم إلى 160 مليون مستخدم بحلول نهاية العام 2020.

ممارسات التسويق التجاري للـ 5 جي تفرض التحول الرقمي

تتعاونزي تي إيمع شركاء الصناعة الرأسية لتعظيم قيمة كل تطبيق. استكشفت زي تي إي التكامل العميق بين 5 جي والصناعات الرأسية مع شركات ساني للصناعات الثقيلة، وكالة أخبار شنهوا، وميناء تيانجن وسننغ، والتي تعمل بشكل مشترك على تشجيع التحول الرقمي للصناعات.

تشير ممارسات واستكشافات الـ 5 جي في الصناعات الرأسية إلى أن الجمع بين السيناريوهات الحقيقية والافتراضية يمثل متطلبات حيوية تثيرها الصناعات. في العديد من تطبيقات الـ 5 جي تعتبر خدمات الفيديو ضرورية للتحول الرقمي. على الرغم من أن 4 جي يمكن أن تدعم نقل النصوص والبيانات والصور ومقاطع الفيديو الصغيرة، فإن 5 جي تضمن النقل الموثوق لإشارات التحكم وخدمات الفيديو التي تتميز بالتفاعلية، في الوقت الحقيقي، والكمون المحدد. من خلال تعزيز الرقمنة في المجتمعات ووضع أنظمة التحكم الرقمية في التطبيقات، يمكن لـ 5 جي تسريع التحول الرقمي.

في عصر الـ جي 2، ركز المشغلون على بناء البنية التحتية للشبكة، للاستمتاع بالمزايا حصريًا، والوصول إلى عصرهم الذهبي عندما سادت الخدمات الصوتية. في عصور الـ جي 3 وجي 4 مكّن الارتباط الضعيف بين المحتويات والشبكات مزودي خدمة أو تي تي من تشاطر الفوائد المستمدة من الشبكات الحالية. لذلك، فإن أولئك الذين ظلوا يحتلون الصدارة في الإنترنت عبر الهاتف المحمول والحوسبة السحابية أصبحوا عمالقة الصناعة. في عصر الـ 5 جي، تجعل متطلبات النطاق الترددي الكبير والتفاعل العالي والكمون المحدود الخدمات أكثر اعتمادًا على الشبكات التي تتيح خدمات المحتوى والحوسبة والتخزين. على الرغم من أن الـ 4 جي هو عامل محفز للحوسبة السحابية المزدهرة، فإن 5 جي ستكون القوة الدافعة لخدمات الفيديو الموزعة في الوقت الحقيقي والمتزامنة في عصر الحوسبة السحابية. يقوم مشغلو الاتصالات بمشاركة الفوائد الناشئة عن الاقتصاد الرقمي على أساس موارد الشبكة الفائقة ومزايا القدرة.

بالشراكة مع الشركاء الرواد في مختلف الصناعات، تكرسزي تي إيجهودها لتعزيز تطوير الصناعات العمودية من خلال الـ 5 جي وتمكين جميع الشركاء من الحصول على القدرات الأساسية مثل Cloud XR والذكاء الاصطناعيوالتوصيل الذكي والربط بدقة عالية وقدرات الأمان للتطبيقات الصناعية.

تطبيق البرمجيات الأساسية يساعد في دفع إنشاء نظام متعدد البائعين

على عكس مجال المستهلك التقليدي، يتطلب التحول الرقمي في الصناعات الرأسية نظامًا أكثر نضجًا ورفعًا دراماتيكيًا في الموثوقية من 99.9٪ إلى 99.999٪ وأعلى. يعد البرنامج الأساسي، مثل أنظمة التشغيل وقواعد البيانات، أمرًا أساسيًا لتحقيق أفضل استخدام لكل من الأجهزة والتطبيقات.

تم اعتماد نظام التشغيل الجديد NewStart لشركةزي تي إيفي المجالات الرئيسية للاتصالات، والسكك الحديدية عالية السرعة، والطاقة، والأتمتة الصناعية والسيارات. مع أكثر من 200 مليون مجموعة يتم شحنها للعملاء العالميين، أصبح نظام التشغيل NewStart تقنية أساسية تضمن التطور الاجتماعي الموثوق به.

نظرًا للكم المتزايد من البيانات المطلوب معالجتها وتزايد المعاملات التجارية في عصر الـ 5 جي، فإن بنية الشبكات التقليدية مع الخوادم المخصصة وقواعد البيانات المركزية لا يمكن أن تدعم تطوير الخدمة على المدى الطويل بفضل أدائها المحدود حاليًا للنظام وإمكانية التوسع والمرونة. إن تطبيق قواعد البيانات الموزعة، نظراً لأدائها الأفضل وموثوقيتها العالية، يضمن التنفيذ السريع للتكنولوجيات الجديدة في النظام العام، ويزيل مخاطر تقلص النظام العام، والصعوبات في استقطاب المواهب، والتكاليف العالية الناجمة عن الخوادم المخصصة. لقد تم تطبيق GoldenDB، قاعدة البيانات الموزعة من زي تي إي، من قبل البنوك الكبرى في أنظمة بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتلبية متطلبات العمل الصارمة. مساعدة العملاء في معالجة حركة مرور حركة المرور بسلاسة في مهرجانات التسوق (11 نوفمبر) و (12 ديسمبر)، تعد قاعدة البيانات مثالًا لتطبيقات قواعد البيانات المبتكرة الأخرى في الصناعات المتنوعة.

تلتزم زي تي إي بتسهيل تسويق الـ 5 جي وتطوير طريق المعلومات السريع، ما يعزز التحول الرقمي من خلال تمكين الصناعات الرأسية بفضل الـ 5 جي. من خلال الترويج لنظام التشغيل NewStart الناضج والمستخدم على نطاق واسع وقاعدة بيانات GoldenDB ، تلتزم الشركة بالسعي من أجل ازدهار النظام العام للشبكة.