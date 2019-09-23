‫15 ساعة طيران – أم أم سي للطائرات المسيرة تطلق طائرة هيدروجينية جديدة من دون طيار تحطم الأرقام القياسية

شنجن، الصين، 23 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة أم أم سي للطائرات غير المأهولة (المسيرة) طائرتها الهيدروجينية الجديدة غريفليون أتش (Griflion H) بقدرة طيران محطمة للأرقام القياسية تبلغ 15 ساعة، يوم 17 أيلول/سبتمبر، 2019 في ألمانيا خلال معرض إنترجيو 2019، وهو أكبر معرض للمعلومات الجغرافية في العالم. وهي طائرة تعمل بالهيدروجين وتقلع وتهبط بصورة عمودية، بتصميم متكامل وبطارية هيدروجينية من صنع أم أم سي تتسم باستقرار رائع.

وقت طيران لمدة 15 ساعة لتعزيز كفاءة المهمة

إن أهم ما يميز غريفليون أتش هو وقت الطيران الطويل بفضل خلايا الوقود الهيدروجينية ذات الألواح ثنائية القطب ذات الكفاءة العالية مع قدرة تخزين هيدروجين قصوى تصل إلى 27 لتر. وصل وقت الرحلة إلى 15 ساعة قياسية من دون حمولة و 10 ساعات بحمولة 3 كغم في حين أن معظم الطائرات بدون طيار في السوق تتمتع بوقت طيران بحد أقصى ساعتين. في ممارسة رسم خريطة وهمة الطائرة، تتوقف المهمة عادةً بسبب عمليات الإقلاع والهبوط المتعددة في مناطق مختلفة، وبالتالي انخفاض الكفاءة. يحسن وقت الرحلة الممتد لـ غريفليون أتش بشكل كبير من كفاءة المهمة. تشمل الميزات الأخرى التشغيل المريح، والأمن المشدد، والتغطية الواسعة، والانبعاثات الصفرية والضوضاء المنخفضة. إلى جانب الحمولات المختلفة، توفر الطائرة حلولًا للعملاء العالميين في مجالات مثل المسح ورسم الخرائط والإنقاذ والأمن والحماية وأمن الحدود والكشف في الغابات.

منتجات السلسلة الصناعية ذات التصميم المتكامل

بصفتها واحدة من الشركات القليلة القادرة على تكامل السلسلة الصناعية والبحث والتطوير المستقل، طورت أم أم سي للطائرات المسيرة نظام الطاقة الهيدروجينية الخاص بها بما في ذلك بطارية الهيدروجين واسطوانة الهيدروجين وصمام خفض الضغط وضاغط الهيدروجين ومولد الهيدروجين.

أطلقت أم أم سي للطائرات المسيرة أول طائرة هيدروجينية متعددة المراوح في العالم تعمل بالهيدروجين – HyDrone 1800 بزمن رحلة مدته 273 دقيقة في العام 2016. خضعت غريفليون أتش للترقيات الشاملة وأصبح لديها الآن نظام وقود هيدروجين راسخ حطم رقما قياسيا لناحية زمن الرحلة. يعمل التصميم المتكامل على زيادة الارتباط بين الطائرة بدون طيار وخلية الوقود والحمولة الصافية.

حول أم أم سي

أم أم سي للطائرات المسيرة هي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الطائرات بدون طيار الصناعية المكرسة لإنتاج منتجات الطائرات بدون طيار عالية الأداء. وقد أنشأت مجموعة منتجات السلسلة الصناعية بما في ذلك الطائرات بدون طيار، هيكل الطائرة، نظام الطاقة، التحكم في الطيران، نقل الصور، محطة التحكم الأرضية، كما أنتجت أفضل حلول الطائرات بدون طيار وكذلك خدمات تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي للعملاء العالميين في مجالات مثل التفتيش والسلامة العامة والبحث والإنقاذ والمسح ورسم الخرائط وحماية البيئة وغيرها الكثير حتى يتمكنوا من العمل بأمان أكبر وبكفاءة أعلى وبتكلفة أقل.

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