‫1 من كل 6 أشخاص من جميع أنحاء العالم يعاني القراءة بسبب متلازمة إيرلين

جوزيف، أوريغون، 14 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — يعاني ملايين الأطفال والبالغين من جميع أنحاء العالم من متلازمة إيرلين؛ والتي تعني عدم قدرة الدماغ على معالجة الموجات الضوئية أو ألوان معينة. تقع الحالة في نطاق من الخفيف إلى الحاد مع أعراض يمكن أن تشمل صعوبة القراءة والرياضيات، والحساسية للضوء، والصداع، وآلام المعدة، والدوخة، وعدم القدرة على التركيز، والارتباك، وضعف الأداء الرياضي. في حين أن ما يقرب من نصف المصابين بهذه الحالة يكتسبونها وراثيًا، يمكن أيضًا أن يكون سببها إصابات الدماغ والحمى الشديدة والفيروسات.

The Word Gobblers ، هو كتيب للآباء والمعلمين الذين يعملون مع الأطفال الذين يكافحون من أجل القراءة، يعالج هذه المشاكل ويقدم تعديلات بسيطة وفورية لتخفيفها أو التغلب عليها، بالإضافة إلى حلول طويلة المدى. يحتوي الكتاب على استبيان يتعلق بالأعراض والسلوكيات، ويستخدم تمارين تفاعلية على مجموعة متنوعة من الورق الملون لمساعدة أحد الوالدين أو المعلم على اكتشاف ما إذا كان الطفل يعاني من هذه الحالة.

غالبًا ما يتعرض الأطفال ضعاف القراء أو الفقراء في الرياضة للمضايقة أو التنمر، مما يؤدي إلى الشعور بالخجل أو تدني تقدير الذات. يشرح كتاب The Word Gobblers السبب الطبي الذي يجعل بعض الأطفال والبالغين يكافحون في القراءة والكتابة، أو إظهار سلوكيات غير لائقة، ويقارن عدم قدرة الجسم على هضم أطعمة معينة مثل الفراولة أو الفول السوداني مع عدم قدرة الدماغ على تفسير أطوال موجية معينة من الضوء.

يتضح بصورة رائعة من قبل جوان جيلبرت، The Word Gobblers يُظهر للأطفال، من خلال صور الأوغاد المؤذيين الذين يمضغون ويطحنون ويقضون الأرقام والحروف والكلمات أنهم ليسوا على خطأ. تساعد صور الوجوه المبتسمة باللونين الأخضر والبرتقالي الأطفال على رؤية أنهم ليسوا وحدهم من خلال إظهار أن 1 من 6 و 10 من 60 و 100 من كل 600 لديهم نفس الحالة.

وفي هذا الصدد، يوضح المؤسس والمدير في Irlen Institute، Helen L. Irlen، اكتشاف متلازمة إيرلين والتقدم المحرز في علاجها. وقد حظيت طريقة إيرلين لعلاج هذه الحالة باهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.

تتضمن مراجعة Library Journal ما يلي: “الرأي: مجلد مفيد للآباء ومقدمي الرعاية ومعلمي الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة”.

ومؤخرًا، عقد راديو Betsy Wurzel of Passionate Worldwide Talk Radio مقابلة مع Matthias من أجل مدونة “Talking with Betsy“: https://bit.ly/3C5EDnl.

المؤلفة Catherine Matthias هي خبيرة فحص معتمد لمتلازمة إيرلين ومؤلفة ستة كتب مصورة للقراء المبكر.

Published by Square One Publishers ، نيويورك. ISBN 978-0-7570-0502-2. 15.95 دولار أمريكي.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1656320/Word_Gobblers_ 60_sec_FINAL.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1656321/Front_Cover.jpg