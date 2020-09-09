‫ zأعلنت Lumenis عن إصدار NuEra® Tight بتقنية FocalRF™ ، والتي تعد انطلاقة في مجال الأجهزة الطبية التجميلية، ويتوافر الآن في أوروبا والشرق الأوسط ويقدم علاجات نحت الأجسام المخصصة

فرانكفورت، ألمانيا 9 سبتمبر 2020 / PRNewswire / — Lumenis Ltd. , تفخر أكبر شركة في العالم في إنتاج الأجهزة الطبية المستندة إلى الطاقة للتطبيقات التجميلية والجراحية وطب العيون بالإعلان عن تقنية الثورية، المتوفرة الآن في أوروبا والشرق الأوسط. أصبح نحت الجسم ينطوي على معاني جديدة كليةً من خلال NuEra Tight التي توفر حلولًا مخصصةً لتقليل الدهون وشد الجلد والسلوليت وتقليل التجاعيد، كل ذلك من خلال جهاز واحد

تم تطوير NuEra Tight بتقنية FocalRF لتقديم علاجات نحت جسم مخصصة كي تلائم متطلبات المرضى الخاصة. توفر التقنية الجديدة لمقدمي العلاجات أدوات متقدمة لمرضى التجميل اليوم، والتي تتلائم مع مؤشرات سريرية وأجزاء معينة من الجسم.

“مقاس واحد لا يلائم الجميع. لذلك السبب فإننا إعدنا إطلاق NuEra Tight بمفهوم ثوري،” جاء ذلك في تصريح لـ Tzipi Ozer-Armon ، المدير التنفيذي لشركة Lumenis . لقد أدركنا الحاجة إلى حلول من المستوى التالي في علاجات نحت الجسم غير الجراحية، والتي قادتنا إلى تطوير هذا المنتج المتقدم. تخصص NuEra Tight بتقنية FocalRF العلاجات إلى مؤشر سريري ومنطقة من الجسم، والتي تستهدف حالات متعددة في الجلد والأنسجة من خلال الإجراء، مما يوفر علاجات متميزة تمامًا كمرضاك.”

“يتطلع العديد من المرضى عن إلى القضاء على الدهون في مناطق صعبة وكذلك شد الجلد لديهم لنحت أجسامهم وتنول أنسجة الجلد، مثل السلوليت والتجاعيد،” صرحت بذلك الطبيبة Freeda Tannous، M.D ، أخصائية الجلدية، عمان، الأردن. بفضل تقنية FocalRF، أستطيع الآن تخصيص العلاج الملائم لكل مريض مما يحقق المظهر المحسن المطلوب.”

تتميز واجهة النظام سهلة الاستخدام بـ NuAPIC (جهاز تحكم ذكي وتلقائي ومخصص) والذي يضمن توفير درجة الحرارة العلاجية في الإجراء، وكذلك أداة تخصيص البروتوكول المتقدمة NuLogic الابتكارية، والتي تعزز تخصيص أكبر للوصول إلى العلاج الأمثل.

“إن تزويد مريضي بنحت جسم غير جراحي يستهدف مؤشرات عدة في جلسة واحدة بجهاز واحد يُعد ميزة لا تُصدق،” صرحت بذلك الطبيب Giovanni Luigi Rizzi، MD ، ميلانو، إيطاليا. يمكن استخدام NuEra Tight للنطاق الكامل من علاجات نحت الجسم، فهو جهاز الجسم الأوحد الذي يلبي جميع المتطلبات السريرية.”

يتوافر NuEra Tight في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية المحلية وسيتم تدشينه في دول آخر في وقت لاحق هذا العام.

يُرجى زيارة lumenis.com لمزيد من المعلومات حول عائلة منتجات Lumenis.

نبذة عن Lumenis

تعد Lumenis شركة رائدة عالمية في مجال الحلول السريرية التي تنطوي على تدخل جراحي محدود بالنسبة للأسواق الجراحية والتجميلية وتلك التي تختص بطب العيون، كما تعد الخبير الأكثر شهرة عالميًا في تطوير وبيع التقنيات الابتكارية التي تستند إلى الطاقة، بما في ذلك الليزر والضوء النبضي المكثف ( IPL ) والترددات اللاسلكية ( RF ). على مدار ما يربو على 50 عامًا، أعادت منتجات Lumenis الرائدة تعريف العلاجات الطبية ووضعت معايير ذهبية عديدة، تقنية وسريرية. استطاعت Lumenis بنجاح إنتاج حلول لحالات غير قابلة للعلاج من قبل، وكذلك صممت تقنيات متقدمة تتميز بطرق علاج موجودة ولكن بطابع ثوري. تعد Lumenis شركة محفظة مالية تابعة لـ Baring Private Equity Asia.

لمزيد من المعلومات اتصل على العلاقات العامة 5W على Lumenis@5wpr.com .

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