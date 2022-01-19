‫ VS Partners تشارك في عملية استحواذ على «دوبونت للتقنيات النظيفة» لتوسيع حافظة استثماراتها العالمية

هونغ كونغ، 18 يناير 2022 / PRNewswire / — في 31 ديسمبر 2021، أتمّ تحالف دولي (كونسورتيوم) بنجاح عملية استحواذ على شركة “دوبونت للتقنيات النظيفة” التابعة لشركة دوبونت دي نيمور(“ DuPont”) ، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول التقنيات النظيفة. وقد شاركت VS Partners في هذا التحالف الدولي بوصفها الشركة المسؤولة عن تخصيص الأصول في التحالف، وذلك من خلال صندوق آسيا الأخضر ( AGF) ، وهو صندوق استثمارات رائد يدعم الاستثمار في المشروعات المستدامة. ويتولى قيادة هذا التحالف شركة BroadPeak Global الأمريكية المحدودة، والشركة العربية السعودية للاستثمار الصناعي (“دسر”)، بالإضافة إلى صندوق AGF .

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، تم تغيير اسم شركة “دوبونت للتقنيات النظيفة” رسميًا إلى Elessent للتقنيات النظيفة (“ Elessent “). وبوصفها شركة مستقلة مالكة لجميع براءات الاختراع والتقنيات للشركة المُستحوذ عليها؛ ستواصل Elessent خدمة الآلاف من عملائها من الشركات الصناعية في أكثر من 20 دولة وسوق في أمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.

وتُعدّ شركة Elessent شركة رائدة عالميًا في قطاع تصنيع المواد الجديدة وعمليات التصنيع المتقدّمة. ونظرًا لوجود توجّه عالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، فمن المتوقع أن تعمل الكثير من الدول والأسواق على تشديد سياساتها البيئية؛ وهو ما يسهم في نمو قطاع التكنولوجيا النظيفة والبيئية عالميًا على المدى الطويل. تمتلك Elessent تقنيات ذات قيمة عالية وإمكانيات كبيرة تمكّنها من تحقيق أهداف الاستدامة والحياد الكربوني في قطاعات المعادن والأسمدة والكيماويات وتكرير البترول.

تتبنى شركة VS Partners سياسة “الاستثمار من أجل تحسين العالم”. وبوصفها شركة عالمية تعمل في مجال تخصيص الأصول والاستثمار المسؤول، تهدف VS Partners إلى الاستثمار في الشركات ذات الأثر البيئي والمجتمعي؛ بما في ذلك شركات الخدمات المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار ذات الخبرة الواسعة؛ وهو ما يسهم في تحسين البيئة والتنمية المستدامة على مستوى العالم.

عن شركة VS Partners

تأسّست شركة VS Partners في عام 2019 على يد مدير محفظة استثمارية متمرّس، ورجال أعمال معروفين على الصعيد الدولي؛ وهي شركة متخصّصة في إدارة الأصول بنهج قائم على القيم، وتدير استثمارات في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة وفقًا لنهج مؤسسي لتخصيص الأصول العالمية بهدف تحقيق أهداف استثمارية طويلة الأجل، وقد أشرف على وضع هذا النهج مجموعة كبيرة من خبراء استثمار بارزين لهم خبرات ممتدة من عملهم في أكبر 500 شركة في العالم (الشركات المُدرجة في قائمة “فورتشن غلوبال 500”)، وتُعدّ VS Partners شركة رائدة في تطبيق نموذج الأعمال القائم على إسناد إدارة الاستثمار لشركة خارجي ( OCIO) ، وذلك من مقرّها من هونغ كونغ في جمهورية الصين. وتوفر الشركة لعملائها من الشركات والهيئات الاستثمارية والأفراد الذين يمتلكون أصولًا مالية كبيرة حلولًا لتخصيص أصولهم بما يناسب احتياجاتهم، كما توفر لهم إمكانيات واسعة للاستثمار الداخلي أو الخارجي في أصول متعدّدة، ومن خلال محفظة أعمال استثمارية عالمية متكاملة.

تسعى شركة VS Partners إلى المساهمة في تحسين أحوال العالم، ومدّ جسور التعاون بين قادة الأعمال والاستثمار والمؤثرين اجتماعيًا في شرق العالم وغربه لبناء علاقات دائمة بين الشعوب من خلال الاستثمار المسؤول.

عن شركة Elessent

شركة Elessent للتقنيات النظيفة هي شركة عالمية رائدة في تقنيات تصنيع المنتجات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني في قطاعات المعادن والأسمدة والكيماويات وتكرير البترول، وتلتزم الشركة التزامًا راسخًا بتقديم أفضل خدمات الدعم لعملائها. وتعمل الشركة على تقديم خبراتها العالمية الواسعة لعملائها وتزويدهم بتقنياتها الأساسية، وهي تقنية MECS ® لإنتاج حمض الكبريتيك، وتقنية STRATCO ® لعمليات “الألكلة”، وتقنية BELCO ® لتنقية الغازات الرطبة، وتقنية IsoTherming ® للمعالجة المائية. ومن خلال تقديمها للمعدّات والمنتجات والتقنيات والخدمات المهمّة لعمليات التصنيع، توفر الشركة الإمكانيات اللازمة لمجموعة من القطاعات الصناعية، من بينها قطاعات الأسمدة الفوسفاتية، والمعادن غير الحديدية، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، والمواد الكيميائية؛ بهدف تقليل الأثر البيئي لتلك القطاعات وتحسين إنتاجيتها. كما تكرّس الشركة جهودها لمساعدة عملائها على تصنيع منتجات عالية الجودة تُستخدم في الحياة اليومية بأكثر طرق التصنيع أمانًا وسلامة من الناحية البيئية، وتهدف الشركة إلى المساهمة في إيجاد عالم أفضل عن طريق ابتكار بدائل نظيفة للعمليات الصناعية التقليدية.