‫ Voice Life تقفز للمستقبل مع Verge Currency (XVG) و VergePAY

الجيل القادم من نظام كتل البيانات المتسلسلة ومنصة التطبيق

هونتينغتون بيتش، كاليفورنيا، 22 ديسمبر 2020/PRNewswire/— أعلنت كل من Voice Life و Verge Currency عن تحالف استراتيجي يجمع بين كلتا التقنيتين المتخصصتين لإنشاء نظام دفع جديد متعدد الإمكانات يعتمد على نظام شحن الطاقة اللاسلكي للمجال البعيد (FFWCS) من Voice Life. يجمع هذا التحالف الاستراتيجي مع Verge بين إمكانات الهاتف الذكي Voice Life (FFWCS) مع VergePAY لتصميم نظام قائم على كتل البيانات المتسلسلة يستخدم Verge Currency(XVG) لأنشطة الاستخدام اليومي.

يفخر ممثلو Voice Life وVerge بالكشف عن تطبيقهم ونظامهم في 11 يناير 2021 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، المعرض التقني الأكبر في العالم.

روبرت سميث، المؤسس، الرئيس/الرئيس التنفيذي لشركة Voice Life: سوف يتحول “الكأس المقدس لتكنولوجيا كتل البيانات المتسلسلة” إلى تطبيقًا آنياً يمتد استخدامه إلى ما هو أبعد من مجرد تحسين المعاملات المالية. نعتقد أننا نعمل على تطوير هذا التطبيق مع Verge.

جاستن فينديتا، مؤسس، كبير مهندسي البرمجيات في Verge Currency: أصبح المستخدمون المتطورون على بعد خطوة واحدة من العنصر الرئيسي في رؤية Verge، وهو نظام يعتمد على تقنية كتل البيانات المتسلسلة التي تسد الفجوة بين العملات المشفرة والعملات المحلية مما يتيح استخدامًا ثوريًا جديدًا مع نظام دفع الكل في واحد. من خلال الشراكة بين تقنية Verge و Voice Life، حققنا رؤيتنا المتمثلة في إنشاء حالة استخدام عملية وآلية دفع في نظام واحد.

يعمل هذا التحالف الاستراتيجي مع Voice Life على سد الفجوة بين العملات المشفرة والعملات المحلية مما يتيح مدى بعيد جديد في نظام دفع واحد. لذلك، اخترنا التعاون في هذه الفرصة الفريدة والخاصة.

Voice Life Inc شركة

تأسست شركة Voice Life Inc في 12 مارس 2015 كشركة تكنولوجيا تركز على التطوير والتكامل والتطبيق لتقديم حل شحن لاسلكي سريع للأجهزة المحمولة. تعمل الشركة المطورة لتقنية رائدة واستباقية تعتمد على شبكة قابلة للتطوير قائمة على تيراهيرتز ومصممة للشحن اللاسلكي بعيد المدى، على تحقيق التقدم التالي في إمكانية الشحن والحفاظ على استخدام وتوافر الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات والأجهزة القائمة على الكهرباء.

Verge Currency (XVG ) هي عملة رقمية لامركزية يدفعها فريق من المتطوعين، من خلال استخدام VergePay؛ واستندت Verge في إنشائها على عملة البيتكوين (Bitcoin)، وتعزز Verge سهولة الاستخدام والسرعة وملكية المجتمع. نمت العملة، في خلا 5 سنوات، لتصبح عملة عالمية يمكن استخدامها بلا حدود.

الروابط ذات الصلة http://www.voice-life.com ، htt ps://ces.vporoom.com/VoiceLife , http://www.vergecurrency.com