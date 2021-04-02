‫ TUMI تكشف النقاب عن تشكيلة حقائب أمتعة وسفر فاخرة مستوحاة من سيارات ماكلارين

نيويورك ولندن, 2 أبريل 2021 /PRNewswire/ — كشفتTUMI -العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال السفر ونمط الحياة- اليوم عن تشكيلتها الجديدة المصممة والمطورة بالشراكة مع صانع السيارات الخارقة الفاخرة وفريق فورميولا 1، ماكلارين.

يسافر مصممو ومهندسو ومتسابقو ماكلارين آلاف الأميال حول العالم كل عام سعيًا وراء الكمال. ومثلما يعتمد كل سائق على سيارته من أجل عبور خط النهاية، يعتمد الفريق على أمتعتهم وضروريات السفر من أجل إيصالهم إلى وجهتهم. يتجلى هذا الإلهام في الجودة الفائقة للتشكيلة.

ولأكثر من 45 عامًا، نجحت TUMI في بناء سمعة طيبة في الابتكار والعملانية والتصميم المتين، مع التركيز على تحسين رحلات المواطنين العالميين.

منذ الإعلان في عام 2019 عن أن الشركتين ستعملان معًا، قام المدير المبدع في TUMI، فيكتور سانز وروب ميلفيل، مدير تصميم السيارات الخارقة في ماكلارين، بإنشاء تشكيلة حقائب متميزة أنيقة للأعمال والسفر وضروريات الحياة اليومية. وتم تصميم كل قطعة من أجل تبسيط التعقيد، مع رفع مستوى الأداء في جميع جوانب الحياة أثناء التنقل.

من السيارات إلى الرياضة، فإنTUMI مستوحاة من الصناعات الأكثر ابتكارًا في العالم. وبالنسبة لشركة ماكلارين—الشركة الرائدة عالميًا في دمج أحدث التقنيات في المنتجات ذات التصميم الجمالي الواضح—يُعتبَر السفر ونمط الحياة جزءًا لا يتجزأ منها. وتشترك العلامتان التجاريتان في الرؤية المشتركة للسعي المستمر إلى مستويات أعلى من التميز، وهو ما ينعكس في التفاصيل المدروسة واختيار المواد في مجموعة TUMI المستوحاة من ماكلارين.

وتتألف تشكيلة الحقائب، التي تجسد روح TUMI وماكلارين المتبادلة لفخامة الأداء، من تسع قطع. يشمل كل منها عناصر من سيارات ماكلارين الخارقة الجريئة الأنيقة وسيارات السباق. وقد تم إبرازها جميعًا بألوان البابايا المميزة من ماكلارين وتتميز بلمسات من ألياف الكربون CX6®.

تشمل قطع السفر الرئيسية حقيبة السفر Aero International القابلة للتوسيع ذات العجلات الأربعة و Quantum Duffel. وقد صُنعت حقائب السفر من مزيج من المواد، بما في ذلك حقيبة Tegris®، وهو مُركَّب لَدِن حراري شديد التحمل موجود في سيارات السباق. ويتباين الهيكل الصَلب مع لوحة أمامية من القماش المصبوب بتصميم مستوحى من السيارات الخارقة، والذي يتردد صداه طوال الوقت.

تسمح هذه البِنية الصَلبة للتشكيلة بحماية المحتويات التي تحملها، مع دمج عناصر أخرى من تصميمات سيارات ماكلارين الخارقة. كما يتميز التصميم الداخلي بحزام ضغط يستمد لمحاته من أحزمة السباق المكونة من ست نقاط والموجودة في سيارات السباق والطرازات المخصصة لحلبات السباق فقط، مثل الإصدار المحدود من سيارة ماكلارين Senna GTR.

وتم تصميم حقيبة الظهر Velocity من أجل إبقاء مرتديها متصلين طوال اليوم بفضل إدراج منفذ USB وحجرة مبطنة للكمبيوتر المحمول. كما يُعَد إكسسوار إضافة حقيبة أخرى “Add-a-Bag” المميز من TUMI بمثابة رفيق التثبيت المناسب لتشكيلة حقائب السفر.

كما تُعَد حقيبة Torque Sling و Lumin Utility Pouch من الأساليب المعاصرة الإضافية لأيام الحَمْل الخفيف وعدم استخدام اليدين. إن مساحة التعبئة المكعبة الصغيرة المَدارية، والمنظم القابل للتوسيع، ومجموعة المقصورة المنقسمة Teron Travel كلها إكسسوارات محمولة تمامًا من أجل الحفاظ على متعلقاتك محمية ومنظمة ومتاحة بسهولة في كل مرحلة من رحلتك.

ستتوفر التشكيلة في 31 مارس 2021 عبر TUMI.com ومتاجر التجزئة العالمية التابعة لـ TUMI و McLarenstore.com وتجار التجزئة المختارين من ماكلارين حول العالم.

قال فيكتور سانز، المدير المبدع في TUMI :

بالنسبة لي، هذا هو التعاون الأقصى حيث تتمتع TUMI وماكلارين بتآزر فِطري. نحن علامتان تجاريتان متشابهتان في التفكير وتشتركان في نفس القيم—جودة لا مثيل لها، وإبداع تقني، وتميز في التصميم. ومع ذلك، فإن قيمة هذه الشراكة تتجاوز المنتَج. ومع التركيز الشديد على نمط الحياة، فنحن نصمم من أجل تحسين تجربة العملاء. وبفضل تقنية ماكلارين المتقدمة والمواد فائقة الجودة الخاصة بنا، يمكن لمعداتنا أن تتعامل مع أكثر الرحلات مشقة، ولا يزال يُترجَم هذا بسهولة في الحياة اليومية”.

قال روب ميلفيل، مدير التصميم في ماكلارين أوتوموتيف: “عندما التقيت فيكتور لأول مرة من أجل تحديد التشكيلة، أدركنا سريعًا أن كل منا قد جلب رؤية إبداعية مشتركة لما أردنا تحقيقه.

“عندما التقيت فيكتور لأول مرة من أجل تحديد التشكيلة، أدركنا سريعًا أن كل منا قد جلب رؤية إبداعية مشتركة لما أردنا تحقيقه. أردنا التقاط هذه الجوانب مع TUMI، ولذلك فقد أمضينا وقتًا طويلاً في العمل على تحليل وصقل كل جانب من جوانب هذه التشكيلة. والنتيجة هي شيء أفتخر به بشكل لا يُصدَّق، وأعتقد أنه سيرفع من تجربة المالك بينما يكون بمثابة تذكير بأنه -مثل سياراتنا- يتعلق بالاستمتاع بالرحلة وليس الوجهة فقط”.

قال مارك والر، المدير التجاري لشركة ماكلارين ريسنج: “تسعى ماكلارين جاهدة لدفع حدود التصميم والأداء والكمال في كل ما تقوم به، سواء على الطريق أو على حلبة السباق. هذا التعاون يجسد تلك الروح. ويسعدنا التعاون مع TUMI في هذه التشكيلة. كما نتطلع إلى رؤية فريق السباق لدينا يستخدم هذه التشكيلة في جميع أنحاء العالم ونحن نبدأ موسم 2021 للفورميولا 1″.

حول شركة TUMI

منذ عام 1975، ابتكرت TUMI ضررويات أساسية فاخرة للأعمال والسفر والأداء من الطراز العالمي، مصممة لترقية، وتبسيط، وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء التنقل. وبالمزج بين العملانية الخالية من العيوب وروح البراعة، نحن ملتزمون بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع سعيًا وراء شغفهم. وتُباع منتجات العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة مع ما يقرب من 2000 نقطة بيع.

لمزيد من المعلومات حول TUMI، قم بزيارة www.TUMI.com

حول شركة ماكلارين أوتوموتيف

ماكلارين أوتوموتيف هي الشركة المُبتكِرة للسيارات الخارقة الفاخرة عالية الأداء. يتم تجميع كل سيارة يدويًا في مركز إنتاج ماكلارين (MPC) في ووكينغ، سَري، إنجلترا. وقد تم إطلاق الشركة في عام 2010، وهي الآن الجزء الأكبر من مجموعة ماكلارين.

يتم بيع مجموعة منتجات الشركة من طرازات GT و Supercar و Motorsport و Ultimate من خلال أكثر من 85 تاجر تجزئة في 40 سوقًا حول العالم.

وتُعَد ماكلارين بمثابة شركة رائدة تتخطى الحدود باستمرار. وفي عام 1981، أدخلت هيكلًا خفيف الوزن وقويًا من ألياف الكربون في الفورميولا 1 في سيارة ماكلارين MP4/1.

ثم في عام 1993 صَممت وصَنعت سيارة مكلارين F1 للطُرق العادية—لم تصنع الشركة منذ ذلك الحين سيارة بدون هيكل من ألياف الكربون. وكجزء من سلسلة Ultimate، كانت ماكلارين أول من قَدَّم سيارة هجينة؛ سيارة McLaren P1™.

وشهد عام 2019 إطلاق ماكلارين 600LT Spider بالإضافة إلى طراز GT الجديد، وطراز Senna GTR المخصص لحلبات السباق فقط، وكشفت النقاب أيضًا عن طرازي 620R وماكلارين Elva.

وفي عام 2020، أطلقت ماكلارين طراز 765LT بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت النقاب عن الهيكل الخفيف الوزن الجديد كليًا الذي تم ابتكاره وتصنيعه في “مركز ماكلارين لتكنولوجيا المركبات”، الذي تبلغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، والذي تم افتتاحه في منطقة شيفيلد في شمال إنجلترا، والذي سيعزز العَقد المقبل من مستقبل ماكلارين المفعم بالكهرباء.

ومن أجل دعم تطوير وهندسة وتصنيع مجموعتها من السيارات الرياضية المبتكرة والسيارات الخارقة، تتعاون ماكلارين أوتوموتيف مع شركات عالمية رائدة من أجل توفير الخبرة المتخصصة والتكنولوجيا والحلول. وتشمل هذه الشركات AkzoNobel و Ashurst و Dell Technologies و Gulf و Pirelli و Richard Mille و Tumi.

حول شركة ماكلارين ريسينج

تأسست شركة ماكلارين ريسينج على يد سائق السباقات النيوزيلندي بروس ماكلارين في عام 1963. دخل الفريق أول سباق له في الفورميولا 1 في عام 1966. ومنذ ذلك الحين، فازت ماكلارين بـ 20 بطولة عالمية للفورميولا 1، وأكثر من 180 جائزة كبرى للفورميولا 1، وفازت أيضًا بسباق “لو مان 24 ساعة” في نشأتها الأولى، وسباق “إنديانابوليس 500” ثلاث مرات.

يتنافس فريق ماكلارين ريسينج حاليًا في الفورميولا 1 عالميًا وسباق “إندي كار” في الولايات المتحدة. وسيخوض الفريق بطولة العالم للفورميولا 1 لعام 2021 بالسائقين لاندو نوريس ودانييل ريكاردو، وسينافس في سلسلة سباقات “إندي كار” بالسائقين باتو أوارد وفيليكس روزنكفيست.

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/ media/1477707/TUMI_and_ McLaren_Logo.jpg