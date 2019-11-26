‫ TMT Finance Africa: مجموعة Global Voice Group تستعرض خبراتها في خدمات المدن الذكية

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 26 نوفمبر 2019/PRNewswire/ — تفخر شركة Global Voice Group (GVG) بالإعلان عن مشاركتها في مؤتمر TMT Finance Africa الذي يُقام يوم 28 نوفمبر في لندن.ينعقد هذا الحدث في إطار فكرة عامة بعنوان « من يقود الاستثمارات وعمليات الاندماج والشراء في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام في إفريقيا؟ »، ويتخلله إلقاء جيمس كلود -المدير التنفيذي لشركة GVG- كلمته التي يعرض فيها رؤية الشركة وأفكارها فيما يتعلق بالمدن الذكية.

ينصب تركيز مؤتمر TMT Finance Africa -في نسخته التاسعة- على مستقبل البنى التحتية في قطاعات الاتصالات والتقنية والإعلام في الدول الأفريقية. تضم هذه الفكرة العامة في معناها الواسع العديد من الجوانب المترابطة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- قيادة الشركات متعددة الجنسيات وازدهار التقنيات المالية واستراتيجيات المحتوى الرقمي والاستثمارات في النطاق العريض لتلبية الطلب المتزايد على البيانات والتقنيات السحابية ومراكز البيانات والمعاملات عبر الهواتف المحمولة.

ويستعرض جيمس كلود -من خلال مشاركته في الحلقة النقاشية « البنى التحتية للمدن الذكية – فتح آفاق المستقبل » التي تنعقد في إطار الحدث- خبرات GVG في تقنيات المعلومات والاتصالات، كما يكشف النقاب عن أحدث إنجازات المجموعة باعتبارها مزود حلول البيانات الضخمة والمراقبة والقياس باستخدام تقنيات البيانات في الوقت الحقيقي بالبلدان الناشئة. حيث سيوضح قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -في سياق المعدلات المتزايدة للنمو السكاني والحضري في إفريقيا- على خفض التكاليف وتحسين الخدمات الحضرية للارتقاء بالظروف المعيشية لسكان الحضر بفضل نظام بيئي خاص بالأشياء والخدمات.

في هذا الصدد يقول جيمس كلود: ” إن شبكات الجيل الخامس ستساعد في حل العديد من المشكلات الحضرية وإنشاء مجتمعات متصلة. وبالشراكة مع المشغلين الذين يوفرون البنى التحتية لإنترنت الأشياء والاتصال، يمكن الاستفادة من خبرات GVG وتقنياتها لتتبع البيانات في الوقت الحقيقي وتقييم تأثير الخدمات المختلفة كجزء من تنفيذ المدن الذكية وتطويرها.”

يجمع مؤتمر TMT Africa Finance بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الاتصالات والإعلام والتقنية ومسؤولي المصارف الاستثمارية والمستثمرين والمستشارين المشاركين في أكبر صفقات TMT الاستثمارية في إفريقيا؛ وذلك بهدف تقييم فرص الاستثمار والشراكات.

نبذة عن Global Voice Group

تأسست مجموعة GVG عام 1998، ولها مقر رئيس في كل من إسبانيا وجنوب أفريقيا. وقد تطورت أعمالها وحظيت بنمو سريع لتصبح مقدم خدمة بارز لحلول تقنية المعلومات من الطراز الأول وتقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتنظيم. تعمل الشركة مع الحكومات والمؤسسات الحكومية في عدد من المجالات المهمة، منها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، والرقابة على الأموال المتنقلة والمعاملات المالية والحلول الضريبية الإلكترونية، وتحصيل الموارد. تساعد GVG الحكومات والمؤسسات الحكومية بوجه عام في إنجاز عمليات تحولها الرقمي والتشغيل الفعال لمنظومة رقمية تتميز بالامتثال والشمول الفعلي.

تفضلوا بزيارة موقع GVG الإلكتروني الجديد: www.globalvoicegroup.com

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