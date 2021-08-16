‫ PureSoftware تواصل توسعها بتواجدها عالميًا مع افتتاح مكتبها في كينيا، أفريقيا

نيروبي، كينيا، 16 أغسطس 2021 /PRNewswire/ –أعلنت شركة PureSoftware ، شركة برمجيات رائدة تركز على مجال التكنولوجيا المالية وتقنية 5G والتحول الرقمي، عن افتتاح أول مكتب لها في دولة كينيا. سوف يعمل هذا المكتب الجديد على توسيع نطاق حلول PureSoftware الرقمية ومنتجاتها البرمجية – Arttha Fintech و Arttha5G في القارة.

سيؤدي افتتاح مكتب PureSoftware بمدينة نيروبي إلى تمكين الشركة من تقديم خدمة أفضل لعملائها في إفريقيا وخفة الحركة في الاستجابة للاحتياجات المتطورة لعملائها الحاليين والجدد. مدعومة بنمو مضاعف في السنوات الثلاث الماضية، كانت الشركة على طريق التوسع على مستوى العالم، كجزء من تركيزها الاستراتيجي لتوفير قدرة على البر وقريب من البر لعملائها.

من خلال عروض الخدمات الرقمية من PureSoftware والبرامج القائمة على الخدمات الصغيرة الرائدة الحائزة على جوائز، تعمل Arttha Fintech بالفعل على تمكين الشركات في إفريقيا من تسريع التحول الرقمي. Artha5G ستجهز الشركات لتلبية احتياجات الاتصال في المستقبل.

صرح Manish Sharma ، الرئيس التنفيذي لشركة PureSoftware: “تماشياً مع خططنا التوسعية القوية، نحن متحمسون لإطلاق مكتبنا الأول في كينيا. تُعد أفريقيا سوقًا محوريًا بالنسبة لنا، وسيساعدنا هذا المكتب الجديد على تقديم مجموعتنا الكاملة من البرامج وحلول التحول الرقمي لعملائنا الحاليين والجدد”. وأردف قائلًا: “سيصبح مكتبنا في مدينة نيروبي مركزًا لعملياتنا الإفريقية بينما نواصل توسعنا ونفتح مكاتب جديدة في جميع أنحاء المنطقة”.

نبذة عن شركة PureSoftware

تأسست شركة PureSoftware في عام 2005، وهي شركة منتجات وخدمات برمجية عالمية تتمتع بقدرات رائدة في مجال الأنظمة الرقمية وهندسة المنتجات ومنصات الجيل التالي.

Arttha

Arttha هي منصة خدمات مالية رقمية حائزة على جوائز مقدمة من PureSoftware والتي تمكن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من زيادة الإيرادات من خلال عروض القيمة القوية بما في ذلك eWallets، و Buy Now Pay Later، والخدمات المصرفية الرقمية الأساسية كخدمة، والوكيل المصرفي (Agent Banking)، وإدارة التاجر (Merchant Management)، وإدارة دورة حياة القرض (Loan Lifecycle Management).

Arttha5G

Arttha5G هي منصة 5G متوافقة مع O RAN توفر البرامج والبنية لدعم التطلعات المتصلة في جميع أنحاء العالم من خلال تمكين الشركات من طرح منتجات RU مع الوقت لميزة السوق، والبصمة التشغيلية المحسّنة، وقدرة تحميل أكبر لدعم السرعات المتزايدة باستمرار في زمن انتقال منخفض .

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1450649/PureSoftware_ Logo.jpg

للتواصل الإعلامي:

جيانشوارى تيواري

[email protected] puresoftware.com

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