‫ Lummus Novolen Technology تم اختيارها كمُرخِّص البولي بروبلين لمشروع كبير في مصر

– اختارت Anchorage Investments تقنية Novolen polypropylene (PP) نظرًا لانخفاض تكاليف رأس المال والتشغيل، والعمليات البسيطة، والحلول التنافسية والمرنة لمجموعة كاملة من منتجات البولي بروبلين

– من المتوقع أن يؤدي مشروع Anchor Benitoite إلى زيادة نشاط البتروكيماويات في المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز للبتروكيماويات.

– الاختيار يُعزز مكانة Novolen باعتبارها المُرخِّص الرائد في الصناعة لتقنية البولي بروبلين

هيوستن, 21 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Lummus Technology اليوم أن شركة Novolen قد تم اختيارها كمُرخِّص البولي بروبلين من قِبَل Anchorage Investments لمشروع Anchor Benitoite في السويس، بمصر. ويشمل نطاق أعمال Lummus الترخيص التقني لوحدة البولي بروبيلين 590 KTA بالإضافة إلى هندسة التصميم الأساسي والتدريب والخدمات وتوريد المحفزات وخدمات محاكاة تدريب المُشغِّل.

قال الدكتور أحمد م. أ. محرم، المؤسس والمدير الإداري لشركة Anchorage Investments، “سيشمل مشروع Anchor Benitoite وحدة 590 KTA Novolen PP كمشتق رئيسي للبروبيلين المنتَج داخل المُجمَّع”. “كانت تكاليف الاستثمار والتشغيل المنخفضة لتقنية Novolen استنادًا إلى كفاءتها -جنبًا إلى جنب مع بساطة العملية وقوة التشغيل مع تقديم قائمة منتجات واسعة- الدوافع الرئيسية لاختيارنا لتقنية البولي بروبلين”.

قال ليون دي بروين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Lummus Technology، “نحن ممتنون لشركة Anchorage Investments لاختيار تقنية Novolen، التي عززت مكانتها باعتبارها تقنية البولي بروبلين الرائدة المرخصة على مدار السنوات القليلة الماضية”. “يواصل سوق البولي بروبلين العالمي إظهار المرونة الكلية لحساسيات وتقلبات الطلب في قطاعات معينة، وتُوفِّر تقنية البولي بروبلين من Novolen أفضل الحلول بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة”.

سيشمل مشروع Anchor Benitoite وحدات إنتاج تنتج العديد من المنتجات البتروكيماوية والوسيطة المختلفة. وتقع بالقرب من قناة السويس، وهي منطقة توفر مزايا مميزة من حيث موقعها الجغرافي واتصال الموانئ وما يرتبط بها من تكاليف رأس المال والتشغيل، ومن المتوقع أن تكون Anchor Benitoite بمثابة بوابة للنشاط البتروكيماوي على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يرفع من تنافسية مصر ومكانتها كمركز للبتروكيماويات.

تتألف شركة Anchorage Investments Ltd. (www.anchinv.com) من كيانات منفصلة في مجالات: تطوير مشاريع البتروكيماويات، والتعدين/المحاجر، وإدارة المشاريع، وتطوير مشاريع إثراء/تصنيع مواد البناء. وقد تم إنشاء قسم البتروكيماويات في الشركة بهدف تطوير وامتلاك وتشغيل مشاريع البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط. ستُنتِج هذه المشاريع اللبنات الأساسية للبتروكيماويات والمواد الوسيطة والمشتقات والمنتجات النهائية التي من شأنها سد فجوات السوق محليًا وإقليميًا وعالميًا.

تقوم Lummus Novolen Technology GmbH بترخيص تقنية البولي بروبلين وتُوفِّر خدمات الدعم الهندسي والفني/الخدمات الاستشارية ذات الصلة. تقوم Novolen أيضًا بتوريد محفزات ®NHP لإنتاج درجات البولي بروبلين عالية الأداء في عملية Novolen ومحفز ميتالوسين من ®NOVOCENE من أجل إنتاج درجات البولي بروبلين الخاصة.

حول شركة Lummus Technology

مع تراث يمتد لأكثر من 110 سنة والتركيز على الابتكار الذي قاد إلى ما يقرب من 130 تقنية و3400 براءة اختراع، تُعَد Lummus Technology هي الشركة العالمية الرائدة في تطوير وتنفيذ تقنيات العمليات. ونحن مُرخِّص رائد ورئيسي للبتروكيماويات والتكرير والتحويل للغاز ومعالجة الغاز والتقنيات المتجددة، ومُورِّد للمحفزات والمعدات المسجَّلَة المِلكية والخدمات ذات الصلة للعملاء في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد عن Lummus الجديدة، قم بزيارة www.LummusTechnology. com.

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