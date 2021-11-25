‫ LTI تقوم بتمكين التحول الرقمي على نطاق واسع لمجموعة شركات PIH

– يُظهِر تنفيذ أنظمة “ساب” عبر 63 مجموعة شركات خبرة شركة LTI العميقة في مجال الهندسة والبناء

مومباي، الهند، 25 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ لارسن آند توبرو إنفوتيك(Larsen & Toubro Infotech) (BSE: 540005) (NSE: LTI ) -وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية- في شراكة مع مجموعة شركات عالمية مقرها قطر، وهي مجموعة شركات باور إنترناشيونال القابضة (Power International Holding (PIH من أجل تمكين التحول الرقمي على نطاق واسع من الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول شركة ساب (®SAP) من أجل شركة ذكية. ويعمل تنفيذ إطار عمل الحلول على تعزيز وتسريع رؤية PIH للوصول إلى نهج أعمال “رقمي أولاً” يعتمد على البيانات.

وكجزء من رحلة التحول الرقمي لشركة PIH مع LTI، تنتشر 63 شركة من شركات المجموعة عبر أربعة مجالات للأعمال خضعت لتحول أكثر من 250 عملية. ويستفيد هذا التحول الرقمي من ®SAP S/4HANA، وحلول ®SAP SuccessFactors، وحلول SAP السحابية للصناعة، والإضافات المبنية على منصة تكنولوجيا ساب للأعمال (SAP BTP) التي تستفيد من العديد من الحلول القائمة على بروتوكول الإنترنت من LTI المصممة لصناعات الهندسة والبناء. وهو يتضمن مُزامِن التخطيط، وسلسلة مدفوعات المشروع، وأداة نشر الموارد، وقمرة قيادة إدارة المشروع من أجل التنبؤ بالأداء، والتدفق النقدي الهندسي، وبوابة الموردين. لقد قامت هذه المبادرة بتمكين مجموعة شركات PIH من الحصول على تدفق سلس للبيانات من أجل تمكين اتخاذ قرارات أكثر دقة وفي الوقت المناسب عبر مشهد أعمال متنوع، كما مكّنتهم من الحصول على أدلة أعمال لعمليات الاستحواذ أو الاندماج أو إلغاء الاندماج الجديدة.

قال سودهير شاتورفيدي، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لدى LTI : “أدى التسارع الرقمي الناجم عن الوباء إلى إبراز فوائد تبني التقنيات المثيرة للضجة. ويمكن لرقمنة الأساسيات أن تعزز كفاءة العملية ورضاء العملاء وتقليل التكاليف، والتي تساعد معًا في تحقيق التميز في الأعمال. إن تراث LTI الغني بالخبرة في صناعة الهندسة والبناء وشراكتنا القوية مع ساب كشريك خدمة استراتيجي عالمي تجعلنا الشريك المثالي لـ PIH لهذه المشاركة الطموحة”.

جاسم عبد الرحمن، رئيس قسم المعلومات للمجموعة لدى PIH : “في PIH، عقدنا العزم على التطور والتنويع والنمو من خلال اعتماد نهج رقمي أولاً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أردنا حلاً لا يشمل الأعمال التجارية الحالية فحسب في إطار رقمي واحد، بل يوفر أيضًا المرونة لتجهيز غزتنا في الصناعات الجديدة في المستقبل. إن خبرة LTI المثبَتة في تمكين أنظمة التحول الرقمي المثيرة للضجة تحظى بشهرة عالمية، وبالتعاون مع ساب، قامت شراكتنا بتمكين رحلة PIH التحولية”.

وعلق علاء جابر، المدير الإداري لشركة ساب قطر وأسواق النمو السريع قائلاً: “تؤكد الأوقات الحالية على أهمية السرعة وخفة الحركة والمرونة وقابلية التوسع للشركات في قطر من أجل مواصلة مسيرتها نحو النمو. ويَبرز التحول الرقمي لشركة PIH مع LTI كشهادة مثالية لعرض نهج استباقي في تبني التكنولوجيا من أجل مساعدة الشركات الكبيرة على التوسع بوتيرة سريعة”.

PIH هي تكتل مقره قطر يعمل فيه أكثر من 60000 موظف يعملون في عدة بلدان عبر ستة قطاعات – المقاولات العامة (UCC Holding)، والتطوير العقاري، والصناعة والخدمات، والخدمات العامة، والزراعة والصناعات الغذائية (بلدنا)، والضيافة والترفيه.

حول شركة LTI

LTI (NSE: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 460 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 33 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويقوم فريقنا المكون من أكثر من 40000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. يمكنك العثور على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global@.

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