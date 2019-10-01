‫ Global Voice Group تدعم أمن الهواتف المتحركة في مؤتمر الأمن السيبراني بأفريقيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 1 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — تفخر Global Voice Group (GVG)، المزود العالمي للحلول الرقمية للحكومات والسلطات التنظيمية، بالإعلان عن مشاركتها في مؤتمر الأمن السيبراني بأفريقيا المقرر عقده على مدار يومي 3 و4 من أكتوبر في مدينة أبيدجان عاصمة ساحل العاج.

ويتسم مؤتمر الأمن السيبراني بأفريقيا بكونه منصة شاملة تهدف إلى تشكيل النظام البيئي الرقمي من خلال معالجة قضايا الأمن السيبراني الحرجة. تنعقد هذه النسخة من المؤتمر تحت رعاية الحكومة الإيفوارية ووزارة الاقتصاد الرقمي، ليكون ملتقى لأهم الجهات الفاعلة في هذا المجال، فضلاً عن العديد من المنظمات والشخصيات الرائدة في المجال الرقمي والأمن السيبراني بأفريقيا.

تعمل مجموعة Global Voice Group على تطوير مجموعة حلولها الرقمية مع التركيز الواضح على مواجهة التحديات الرئيسة المتمثلة في انعدام الأمن فيما يتعلق بالهواتف المتحركة والاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية. ومع وجود أكثر من 5 مليارات مستخدم للهواتف المتحركة على مستوى العالم (67% من سكان العالم)، فقد أصبحت عملية جمع إحصاءات دقيقة وتأمين النظام البيئي للهواتف المتحركة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

ومن ثم، يرى جيمس كلود، الرئيس التنفيذي لـ Global Voice Group، أن “أمن المعاملات والإنترنت والأجهزة من أهم التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية والسلطات. لذلك، تهدف حلول GVG إلى الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عبر جميع القنوات الرقمية، لاسيما داخل النظام البيئي للهواتف المتحركة، وتشكل تهديدًا لأمن المشتركين.”

إن هذه التحديات المتزايدة مترتبة على التحول الرقمي غير المسبوق، وهو موضوع النقاش في المؤتمر بهدف التركيز على خريطة الطريق الأفريقية نحو الثورة الصناعية الرابعة. وفيما يتعلق بنقاشات المائدة المستديرة الوزارية، سيناقش جيمس كلود التهديدات الأمنية المتعلقة بأجهزة الهواتف المحمولة والإنترنت التي تواجهها الحكومات والجهات المنظمة في ظل هذا المشهد الرقمي سريع التغير.

نبذة عن Global Voice Group

تأسست مجموعة GVG عام 1998 ولها مقر رئيس في كل من إسبانيا وجنوب أفريقيا. وقد تطورت أعمالها وحظيت بنمو سريع لتصبح مقدم خدمة بارز لحلول تقنية المعلومات من الطراز الأول وتقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتنظيم. تعمل الشركة مع الحكومات والمؤسسات الحكومية في عدد من المجالات المهمة، منها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، والرقابة على الأموال المتنقلة والمعاملات المالية والحلول الضريبية الإلكترونية، وتحصيل الموارد. كما تساعد GVG الحكومات والمؤسسات الحكومية بوجه عام في إنجاز عمليات تحولها الرقمي والتشغيل الفعال لمنظومة رقمية تتميز بالامتثال والشمول الفعلي.

اكتشف الموقع الإلكتروني الجديد لشركة GVG: www.globalvoicegroup.com (http://www.globalvoicegroup.com/)

لإجراء مقابلات، يُرجى الاتصال بسوزانا جارسيا إيرنو، عبر البريد الإلكتروني: sgarciahiernaux@globalvoicegroup.com /

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