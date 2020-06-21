‫ Flat6Labs البحرين تطلق دورتها الخامسة

٢١ يونيو ٢٠٢٠ – المنامة، البحرين – بدأت Flat6Labs البحرين رسميًا دورتها الخامسة من برنامج مسرعة الأعمال في المملكة، وتم اختيار ثمان شركات ناشئة لتتلقى كل واحدة منهم استثمار بقيمة ٣٢ ألف دولار وتخضع لبرنامج مدته ٤ أشهر حيث ستستفيد من جلسات تدريب وتوجيه وإرشاد عالية الكفاءة، بالإضافة إلى امتيازات فعالة أخرى لمواصلة تطوير وتنمية أعمالها.

تم اختيار ثمان شركات ناشئة من ضمن ٢٠ شركة شاركت في معسكر تدريب صارم في أبريل الماضي، بعد أن تم إدراجهم على قائمة المرشحين حيث كان عدد المتقدمين يفوق الـ ٢٠٠ متقدم من البحرين وجميع أنحاء العالم. تتألف الدورة الخامسة من الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة للمشكلات التي يشهدها سوق المنطقة وتغطي قطاعات مثل التشييد، وتكنولوجيا التعليم، والواقع الافتراضي، والترفيه، ورعاية الحيوانات الأليفة، وشبكات التواصل الاجتماعي، واللياقة البدنية، والمزيد. وعُقدت فعالية إطلاق الدورة رقميًا وحضرها العديد من الأعضاء الرئيسيين في النظام الإيكولوجي البحريني للشركات الناشئة.

وقال صالح عباس، مدير البرامج الأول في Flat6Labs البحرين: “خلال أكثر من عامين، استثمرنا في ٣٦ شركة ناشئة، مما أدى إلى توفير أكثر من ١٠٠ وظيفة بدوام كامل. كما أننا ملتزمون بمواصلة دعم نمو النظام الإيكولوجي البحريني للشركات الناشئة مع ضمان استمرار دعم رواد أعمالنا من خلال استخدام المنصات الرقمية لأول مرة في هذه الدورة. استخدام المنصات الرقمية له فوائده الخاصة، مثل إمكانية الوصول إلى المزيد من المدربين على المستوى العالمي، والمرونة في تنظيم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، والسماح لشركاتنا الدولية الناشئة بالمشاركة من أي مكان في العالم”.

“في Flat6Labs، نهدف إلى دعم الابتكار، وعلى الرغم من هذه الأوقات العصيبة، ما زلنا ملتزمين بمواصلة تشكيل النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في المنطقة”.

عادةً ما تكون مدة الدورة 6 أشهر؛ حيث يُخصص أول شهرين منها لفترة التقديم، ويلي ذلك معسكر التدريب، الذي يحضره الشركات المدرجة في قائمة المرشحين. والمرحلة الأخيرة هي اختيار الشركات الناشئة التي ستتلقى التمويل وستشارك في برنامج الدورة.

ومن خلال برنامج التطوير الرقمي المكثف الذي يستغرق ٤ أشهر، ستتمكن تلك الشركات من الحصول على المزايا التي يقدمها العديد من شركاء وشبكات Flat6Labs في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مثل التوجيه، وفرص التواصل مع شبكة موسعة من المستثمرين، والدعم القانوني، واعتمادات خدمات أمازون ويب، والدعم مع متابعة التمويل، وما إلى ذلك. وستنتهي الدورة بيوم عروض، حيث ستقدم الشركات الناشئة نماذج أعمالها للمستثمرين وشركاء النظام الإيكولوجي وأصحاب المصلحة لتلقي المزيد من التمويل. يمكن لرواد الأعمال الراغبين بالتسجيل في الدورة القادمة تقديم طلبهم من خلال زيارة الرابط التالي: www.flat6labsbahrain.com

عن Flat6Labs:

Flat6Labs هو برنامج إقليمي رائد لتسريع نمو الشركات الناشئة ورعاية رواد الأعمال الطموحين من أصحاب الأفكار المتطورة للاستثمار فيهم. يقدم Flat6Labs التمويل الأساسي، فضلاً عن الإرشاد الاستراتيجي؛ ومقرات العمل المبتكرة، إضافة إلى العديد من الميزات والخدمات والدورات التدريبية التي تركز على روح المبادرة وريادة الأعمال، كما يدعم الشركات الناشئة بشكل مباشر من خلال شبكة واسعة من الشركاء والأنشطة العديدة لريادة الأعمال .

ولتحقيق مهمته المتمثلة في إنشاء المزيد من مراكز ريادة الأعمال في البيئات النابضة بالحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل Flat6Labs حاليًا في القاهرة وجدة وأبوظبي وبيروت وتونس والبحرين مع وجود خطط للتوسع في عدة مواقع أخرى في أنحاء المنطقة في السنوات القليلة القادمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.flat6labs.com