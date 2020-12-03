‫ Fine Hygienic القابضة تسجل الهاتريك في حفل جوائز مجلة The Global Brands

لندن3 ديسمبر / كانون أول 2020 — PRNewswire/



Fine Hygienic القابضة تخرج منتصرة بعد منافسة شرسة حيث حصلت على ثلاث جوائز مرموقة من مجلة The Global Brands خلال برنامج جوائز مجلة The Global Brands لسنة 2020. تمت الاشادة بالعلامة التجارية لاسلوبها الابتكاري في انتاج تقنيات لادوات السلامة الشخصية(PPE) ذات كفائة و سعر معقول.

Global Brand Awards هو حدث سنوي تقيمه مجلة Brands, و هي نشرة عالمية مقرها المملكة المتحدة. الجائزة تهدف للاعتراف بالعلامات التجارية التي تتمتاز في ادائها عبر نطاق واسع من القطاعات حيث تجعل قرائها مطّلعين بشكل دائم على الاستفسارات المطلوبة بشدة في عالم العلامات التجارية.

Hygienic القابضة كانت فخورة بكونها الحائزة على ثلاث جوائز مرموقة من مجلة The Global Awards. فازت Fine Guard بـ”العلامة التجارية الاكثر ابتكارا لصناعة الكمامات, الشرق الاوسط و شمال افريقيا” لكمامها الاول من نوعه , المعزز بتقنية مطورة مضادة للفيروسات.

و حصلت Fine Tissues على “افضل علامة تجارية للمناديل, الشرق الاوسط و شمال افريقيا” لمناديل الوجه الخاصة بهم المعقمة بشكل فريد من نوعه و حصلت Fine Baby على “العلامة التجارية الاسرع نموا للحفاضات, الشرق الاوسط و شمال افريقيا” اعترافا بنموها السريع عبر المنطقة.

صرح James Michael Lafferty , المدير التنفيذي لـ FHH, “كوننا معترفين عالميا من قبل واحدة من ارقى النشرات الخاصة بالعلامات التجارية في العالم هو شرف كبير, و اثبات للمجهود اليومي الذي نفعله لنبقى على القمة في هذا المجال. الجوائز تجسد كلا من الالتزام المتواصل للابتكار في FHH و السعي لتكون الاولى دائما في جميع تصنيفاتها”.

الاعتراف الذي منح من مجلة Global Brands لـ FHH هو انعكاس صريح لسعي المجموعة للابتكار, نظرتها الفريدة و إلتزامها بالنجاح و التي كانت سمتها الخاصة منذ تأسيسها. ستستمر المجموعة في الابتكار و اتساع اعمالها في قطاع السلامة.

عن Fine Hygienic القابضة:

Hygienic القابضة هي المجموعة المتصدرة للسلامة في العالم و المصّنع الاول في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لمنتجات النظافة الشخصية, تخدم المستهلكين في اكثر من 80 دولة. تعرف المجموعة بحلولها المتنوعة للنظافة الشخصية و المنتجات الورقية بما فيها مناديل الوجه المعقمة, مناشف المطبخ, و ورق المرحاض.

عن مجلة Global Brands UK :

لقد كانت مجلة Global Brands في الطليعة, تجلب الاخبار, وجهات النظر و الاراء عن العلامات التجارية التي تشكل مستقبل صناعتها. في كل سنة, تطور GBM مجموعة من الجوائز للشركات المتميزة التي تمتلك نظرة فريدة, خدمة متميزة, حلول مبتكرة و منتجات متمحورة حول المستهلك, بين رواد الصناعة.