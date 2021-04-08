‫ Facebook و Adjust ضمن الاقتصاد العالمي القائم على تطبيقات الأجهزة المحمولة: الألعاب والترفيه يتصدران قطاعات النمو

يُمكِّن تقرير النمو المسوقين من استهداف المستخدمين ذوي القيم العليا في القطاعات والاحتفاظ بهم عبر الاقتصاد القائم على التطبيقات

سان فرانسيسكو, 8 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — Adjust ، منصة تسويق التطبيقات العالمية، أصدرت اليومتقرير نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة الثاني لها، بالتعاون مع Facebook*. يوضح التقرير، الذي يمثل اتجاهات نمو التطبيقات والاحتفاظ بها في عام 2020، المرونة غير العادية للاقتصاد القائم على التطبيقات، حيث شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية أقوى نمو. تعد الألعاب القطاع الأسرع نموًا في العالم، وتتصدره الأرجنتين، بينما تتصدر الهند المخططات باعتبارها المنطقة الأسرع نموًا.

وباستخدام مقياس “درجة النمو” لديها، أنشأت شركة

خريطة عالمية لتسليط الضوء على اتجاهات تطبيقات الأجهزة المحمولة خارج الأسواق الكبيرة والناضجة — لكي تُظهر لمسوقي التطبيقات أين يمكن العثور على أعلى إمكانات النمو.

“قال أندري كازاكوف، مدير العمليات: “يحتاج مسوقو الأجهزة المحمولة، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى خريطة طريق لتحديد المستخدمين المناسبين ، في الأماكن المناسبة تحديداً، وفي النقاط المناسبة تحديداً في رحلتهم كمستخدمين”. “تؤدي بيانات Adjust، إلى جانب رؤى Facebook المساهمة في تفضيلات المستخدم وإجراءاته، إلى تمكين المسوقين من استهداف المستخدمين الأكثر قيمة والاحتفاظ بهم”.

تشمل النقاط البارزة في أبرز القطاعات والمناطق ما يلي:

الألعاب تتصدر عالميًا: من خلال متابعة النتائج الواردة في اتجاهات تطبيقات الهاتف المحمول المقدمة من Adjust العام الماضي، احتلت الألعاب المرتبة الأولى بين القطاعات. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى نماذج الأعمال المبتكرة مثل الألعاب العرضية للغاية ، التي يمكن لعبها على الفور والمصممة للتفاعل مع آليات مبسّطة ومُرضية.

تهيمن أمريكا اللاتينية على مجال الألعاب، حيث تؤدي زيادة إمكانية الوصول وتزايد عدد سكان المدن إلى تحفيز التطور السريع للهواتف المحمولة. كما أن ثلاثة من أعلى خمسة بلدان في مجال الألعاب تقع في أمريكا اللاتينية، وتتصدر الأرجنتين المجموعة. وتأتي فيتنام والبرازيل والصين والمكسيك في المراكز الخمسة الأولى.

تتميز الهند بأنها الأسرع نموًا، وذلك في ظل المتزايد للهواتف المحمولة. وجدير بالذكر أن التعليم هو قطاع التطبيقات الأسرع نموًا، في حين يمثل الترفيه القطاع الذي ينبغي ملاحظته مع ظهور سوق تنافسية للغاية في البث المباشر والوسائط الكثيرة بشكل مبالغ فيه.

لقد نما قطاع الترفيه بسرعة كبيرة، والاشتراكات هي الاتجاه الذي ينبغي ملاحظته. ووفقًا لبحث أجرته شركة Adjust ، باستخدام بيانات Apptopia ، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من أفضل 225 تطبيقًا في متجر Google Play وحوالي 50 بالمائة من أفضل 225 تطبيقًا في متجر App Store تعتمد على الاشتراك.

تتصدر كوريا وفيتنام الرسوم البيانية للتجارة الإلكترونية، باعتبارهما السوقين الأسرع نموًا في مجال التجارة عبر الهاتف المحمول أولاً. وبالنسبة لفيتنام على وجه الخصوص، تحظى التطبيقات هناك بفرص هائلة للنمو، حيث يتم التعامل في أسواق غير مستغلة مع مستهلكين متحمسين. وتعد الصين ومصر وكولومبيا من الدول ذات الأداء القوي أيضًا في التجارة الإلكترونية.

ويمكن للمسوقين تصميم إستراتيجية فعالة حول الأسواق التي يمكنهم فيها تنمية تطبيقاتهم بنجاح أكبر، وذلك من خلال تزويدهم بهذه الرؤى. والأهم من ذلك أنه يمكنهم إنشاء تجارب عملاء عالية الاستهداف وبطابع شخصي أكبر.

قال براين وانج, مدير علوم التسويق والألعاب لمنطقة الصين الكبرى في Facebook: “إن تطبيقات الأجهزة المحمولة تعد بمثابة أعمال تجارية عالمية. ومن السهل بدء تلك الأعمال بسبب قلة حواجز الدخول إلى السوق، إلا أنه من السهل أيضًا أن تفشل إذا لم تفهم طبيعة الأسواق والمستخدمين جيدًا”. وأضاف قائلاً: “يمكن للبيانات والرؤى التي يتيحها تقرير نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة أن تساعد المعلنين عن التطبيقات في تحديد الإستراتيجيات الجديدة لهم للدخول إلى الأسواق بالإضافة إلى تمكين تكتيكات الربح بشكل فعال”.

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المنهجية

يعتمد تقرير نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة الصادر عن شركة Adjust، المدعوم من Facebook، على البيانات الواردة من حوالي 3500 تطبيق تم إصدارها عبر متجري App Store وGoogle Play في عام 2020، عبر 31 دولة و12 قطاعًا صناعيًا للكشف عن مدى جودة أداء التطبيقات. ويتم حساب درجة النمو من خلال قسمة إجمالي عمليات تثبيت التطبيق في الشهر على عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) لكل قطاع وبلد في مجموعة بيانات Adjust للكشف عن معدل النمو من عمليات التثبيت مقارنةً بقاعدة عدد المستخدمين النشطين شهريًا.

*تم الحصول على جميع البيانات من منصة شركة Adjust وحدها، ولم يتم استخدام البيانات الخاصة بشركة Facebook في هذا التقرير بأي شكل من الأشكال.

معلومات حول Adjust

Adjust هي منصة عالمية لتحليلات تسويق التطبيقات ملتزمة بضمان أعلى معايير الخصوصية والأداء. تشمل حلول Adjust الإحالة والقياس، ومنع الاحتيال، والأمان عبر الإنترنت، فضلاً عن أدوات الأتمتة. تتمثل مهمة الشركة في جعل التسويق عبر الأجهزة المحمولة أبسط وأكثر ذكاءً وأكثر أمانًا لأكثر من 50000 تطبيق يعمل مع Adjust.

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