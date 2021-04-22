‫ EyeLock تقوم بإبرام عَقْد في مصر لاستخدام تقنية القوالب المحمولة “Portable Template” الخاصة بها

نيويورك, 22 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم EyeLock LLC، الشركة الرائدة في حلول مصادقة هوية القزحية والتابعة لشركة VOXX International Corporation (ناسداك: VOXX)، أنها قد فازت بعَقْد للتحكم في وصول الأفراد إلى منشآت مراكز البيانات الأربعة المسؤولة عن المراقبة والتحكم في جميع المباني الحكومية والشوارع وجميع مزودي الخدمات للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

تم اختيار حل Portable Template الذي تم طرحه مؤخرًا من قِبَل EyeLock، نظرًا لقدرته على توفير حل قياس بيولوجي للقزحية آمن للغاية ودقيق ويحمي معلومات التعريف الشخصية للمستخدم (PII).

يُعَد حل Portable Template من EyeLock بمثابة حل مصادقة ثنائي العوامل بدون تلامس يسمح بتخزين قالب قزحية العين لمستخدم واحد على بطاقة وصول ذكية من نوع 8K DESFire EV/EV2 أو على جهاز محمول مزود بتقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) مثل الهاتف الخلوي، في وقت التسجيل. تبدأ عملية المصادقة بنقل قالب قزحية المستخدِم من البطاقة الذكية أو الجهاز المحمول إلى أحد أجهزة قراءة القياسات الحيوية من EyeLock.

تكتمل العملية عندما يوجه المستخدم قزحية العين الخاصة به إلى قارئ القياسات الحيوية من أجل المصادقة. وتتم إزالة قالب قزحية المستخدم نهائيًا من قارئ القياسات الحيوية لقزحية العين الخاص بـ EyeLock بعد اكتمال عملية المصادقة. كما تتم جميع المطابقات في الوقت الحقيقي دون الحاجة إلى إدارة قاعدة بيانات قوالب قزحية العين أو الوصول إلى الشبكة. وتكون جميع البيانات المخزنة على بطاقة الوصول أو الجهاز المحمول آمنة للغاية باستخدام معيار التشفير AES-256.

يُعتبر حل Portable Template من EyeLock مثاليًا في البيئات التي تَحظر فيها قوانين الخصوصية إنشاء قواعد بيانات للقياسات الحيوية. كما أنه يبسط التطبيقات واسعة النطاق، حيث يتشارك عشرات أو مئات الآلاف من المستخدمين. يدعم حل Portable Template من EyeLock مجموعات مستخدمين كبيرة ومتناثرة على نطاق واسع دون الحاجة إلى إدارة أية قواعد بيانات.

يعتمد القبول العام لأجهزة القياسات الحيوية من قِبَل الجمهور على الآراء والتصورات الشخصية حول مدى أمان تخزين معلومات القياسات الحيوية الخاصة بهم. إذا كانت هناك قاعدة بيانات تربط شخصًا ما بقالب القياسات الحيوية الخاص به، فقد ينتهك الوصول إلى قاعدة البيانات هذه خصوصية هذا الشخص. وتلغي تقنية Portable Template من EyeLock الحاجة إلى أية قواعد بيانات، وبالتالي تضمن بقاء خصوصية جميع قوالب القزحية. ويُعَد نشر حل Portable Template من EyeLock هو الطريقة الوحيدة لضمان خصوصية المستخدم.

صرح ماركو إمريش، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في EyeLock، أن “خصوصية البيانات قد احتلت مركز الصدارة على الصعيد العالمي، ويضمن حل Portable Template الخاص بنا حماية وبقاء خصوصية معلومات التعريف الشخصية للمستخدم. وبالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات تنظيمية وتحديات تتعلق بالبنية التحتية والتي تّحظُر أو تعيق استخدام قواعد بيانات القياسات الحيوية، فإن نشر حل Portable Template الخاص بنا سيُوفر أمانًا من المستوى المقبل، مع مزيد من الراحة وحرية التنقل”.

حول شركة EyeLock

EyeLock LLC، وهي شركة تابعة لشركة VOXX International Corporation، (ناسداك: VOXX) هي شركة رائدة معترف بها في الحلول المتقدمة لمصادقة القزحية، وتُوفِّر أعلى مستوى من الأمان مع برنامج EIS وتقنيات التعريف الشخصي الخاصة بـ EyeLock. نظرًا لأن القزحية تحتوي على معلومات تعريف شخصي فريدة أكثر بكثير من أية قياسات حيوية أخرى باستثناء الحمض النووي، فهي أكثر مُعرفات الإنسان دقة في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد قزحيتان متشابهتان، ولا حتى في التوائم المتماثلة.

ولذلك فالقزحية هي الأنسب لتطبيقات الأمان الأعلى. وتتيح محفظة براءات الاختراع البارزة للشركة -بما في ذلك أكثر من 75 براءة اختراع و 30 أخرى بانتظار الموافقة- المصادقة المريحة والآمنة للأفراد عبر البيئات المادية والمنطقية. وقد تم دمج حلول EyeLock وإدراجها في العديد من المنتجات والأنظمة الأساسية للمستهلكين والمؤسسات، مما يلغي الحاجة إلى أرقام التعريف الشخصي PIN وكلمات المرور. وتستفيد العديد من شركات قائمة Fortune 500 بالفعل من أعلى مستويات الأمان المستمدة من حلول EyeLock، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معدل القبول الخاطئ المنخفض للغاية وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: eyelock.com.

حول شركة VOXX International Corporation

نمت شركة VOXX International Corporation (ناسداك: VOXX) لتصبح شركة عالمية رائدة في إلكترونيات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، مع تقنية القياسات الحيوية الناشئة من أجل الاستفادة من الحاجة المتزايدة للأمان المتقدم. على مدى العقود العديدة الماضية، ومع مجموعة تضم ما يقرب من 35 علامة تجارية موثوقة، قامت VOXX ببناء مكانة رائدة في السوق في مجال الترفيه داخل السيارات، وأمن السيارات، ومنتجات الاستقبال، وعدد من قطاعات سوق الصوت المتميز، والمزيد. VOXX هي شركة عالمية، لديها شبكة توزيع واسعة تشمل تجار التجزئة في مجال الطاقة، وتجار الجملة، والمتخصصين في المنتجات التي تعمل بجهد 12 فولت، والعديد من مصنعي السيارات الرائدين على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا على www.voxxintl.com.

: VOXX International للتواصل الإعلامي مع : VOXX International للتواصل الخاص بعلاقات المستثمرين في لاريسا جولدينج جلين وينر البريد الإلكتروني: LGoulding@ voxxintl.com البريد الإلكتروني: gwiener@GWCco.com

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