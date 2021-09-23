‫ EQ-Group LLC-DWC تُعلِن عن شراكة استراتيجية مع “إنفينيوس” والمشاركة في أسهم رأس المال مع “انديجتيل”

دبي، الامارات العربية المتحدة؛ المنامة، البحرين، وجراند كايمان، جزر كايمان، 23 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة التكنولوجيا المالية EQ Group LLC (EQG) ومقرها دبي، الشركة ذات النظام الإيكولوجي الفائق للتطبيقات، flaim، عن شراكة استراتيجية مع شركة التكنولوجيا المالية إنفينيوس للخدمات المالية B.S.C.(c) ومقرها البحرين (إنفينيوس). وتُوفِّر إنفينيوس حلولاً مصرفية رقمية وتقنية دفع تُسهِّل التكامل المفتوح بين المؤسسات المالية والنظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية، وتَدفع الشمول المالي من خلال تبني منتجات الخدمات المالية الرقمية المبتكرة.

ومن أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركات، فقد حصلت انديجتيل فينشرز (انديجتيل) -وهي حاضنة ومُسرِّع لأعمال التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية- على حصة كبيرة في EQG؛ وتُعَد كل من إنفينيوس وانديجتيل شركتين تابعتين لشركة انديجتيل القابضة SPC، وهي مجموعة شركات قابضة مقرها جزر كايمان.

وقد دخلت شركة EQG التي قامت بتطوير وبناء النظام الإيكولوجي الفائق للتطبيقات، flaim -والذي يجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات الرقمية والورقية والسوق والألعاب وغيرها من الخدمات المجانية ضمن نظام إيكولوجي واحد- في شراكة مع إنفينيوس من أجل استخدام منصة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) لتمكين مستخدمي flaim بتجميع الأصول الرقمية والورقية، والوصول إلى حسابات IBAN، والبطاقات، والمدفوعات اللا تلامسية، والحوالات والتحويلات، وغيرها من الخدمات المساعدة ذات الصلة داخل العديد من الولايات القضائية.

وقد صرح ديريك روجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة EQ، “تتيح لنا الشراكة مع إنفينيوس توسيع نطاق أعمالنا بسرعة، مع دمج خدمات التكنولوجيا المالية الرائدة والخدمات المصرفية الرقمية لمجتمعنا المتنامي الذي يزيد عن نصف مليون مستخدِم لمنصة flaim“. “علاوة على ذلك، فإن وجود شريك آمن وموثوق به يتيح بحق نموه القوي وتطويره المستمر لخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل التجميع الافتراضي للأصول الرقمية والأصول القانونية- نظامنا الإيكولوجي للمستخدمين من خلال توفير الوصول إلى أحدث تقنيات الخدمات المالية الراسخة بعمق مباشرة داخل منصة flaim. وستؤدي هذه الوظيفة الجديدة إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير وتعزيز المشاركة عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا”.

وقال أندرو سيمز، الرئيس التنفيذي لشركة انديجتيل وإنفينيوس، “يسعدنا الترحيب بمنصة flaim في برنامج مُسرِّع انديجتيل وتمكين عروض منتجاتهم باستخدام منصة حلول إنفينيوس إنفينيت المالية (Infinios Infinite Financial Solutions). وقد أدى إيماننا بنموذج أعمالهم وخطط نموهم الطموحة إلى اتخاذنا مكانة كبيرة من حيث رأس المال في مجموعة EQ من خلال انديجتيل والتزام إنفينيوس بشراكة تمكين طويلة الأجل من شأنها تعزيز عرض القيمة الشاملة لمنصة flaim. كما تُعَد الخدمات المصرفية الرقمية لشركة إنفينيوس وإصدار تقنيات المعالجة والحصول عليها، جنبًا إلى جنب مع وصولها المباشر والغير مباشر إلى تراخيص الخدمات المصرفية وخدمات الدفع عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية، بمثابة مكمل ممتاز لقنوات توزيع الوسائط الاجتماعية وقدرات الأصول الرقمية الخاصة بمنصة flaim. وسيتيح التكامل والتخصيصات لـ flaim وإنفينيوس الاستفادة من الاختراق الديناميكي للسوق والنمو السريع عبر قطاعات ونماذج توزيع متعددة”.

لم يتم الكشف عن الشروط الكاملة لعلاقة إنفينيوس الاستراتيجية والمشاركة في رأس المال في EQG بواسطة انديجتيل، ومع ذلك، تلتزم EQG وإنفينيوس وانديجتيل بتقديم تحديثات متكررة حول تقدمهم ونموهم التجاري.

حول شركة EQ Group LLC

EQG هي مجموعة “تكنولوجيا مالية اجتماعية” مقرها دبي. وتقوم EQG حاليًا بتطوير تطبيق flaim الفائق، والذي يركز على نظام إيكولوجي متصل اجتماعيًا للدردشة والمشاركة واللعب والشراء والذي يتم تعزيزه من خلال التبسيط الرقمي للأعمال المصرفية والمدفوعات واستخدام العملات الرقمية ومنتجات الرمز الغير قابل للاستبدال (NFT) ومنتجات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يؤدي إلى إنشاء رابط بين أصول العملات الرقمية والأصول القانونية، ودعم سوق يُقدِّم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك خدمات التأمين القائمة على بناء بصمة عالمية للمستخدمين المتصلين ضمن نظام إيكولوجي واحد لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الفائقة.

flaim هي أكثر بكثير من مجرد منصة اجتماعية، فهي تُقدِّم بطاقة متصلة بمحفظة رقمية، لأنها تتيح أتمتة كاملة لإنفاق الأصول الرقمية والورقية. كما تتيح بوابة الدفع المبتكرة الخاصة بها للمستخدمين إجراء تحويلات مالية أو الخصم المباشر أو سداد الفواتير دون الحاجة إلى تحويل العملات الرقمية يدويًا إلى عملة ورقية. flaim هو تطبيق أليف وسهل الاستخدام للعملاء من جميع الأعمار، بغض النظر عن خبرتهم السابقة مع الأصول الرقمية.

www.flaim.com

www.eq-group.com

للتواصل: info@eq-group.com

علاقات المستثمرين: michele@ bluetreeir.com

حول شركة إنفينيوس

تأسست شركة إنفينيوس للخدمات المالية Infinios Financial Services B.S.C(c) (والمعروفة سابقًا باسم NEC Payments B.S.C.(c)) في عام 2014، وهي مرخصة ومنظَّمة بواسطة مصرف البحرين المركزي (CBB) كمزود للخدمات الإضافية ومزود لخدمات الدفع ومعالِج للبطاقات. وقد قامت إنفينيوس ببناء منصة حلول إنفينيوس إنفينيت المالية (Infinite Financial Solutions) من الألف إلى الياء، بما يتوافق مع معايير عمليات الأعمال والأمان المتعددة، والعمل مع الأسماء الرائدة في صناعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية. وتتمثل رؤيتها في مساعدة الشركات الرقمية على الازدهار وعملائها على الازدهار، كما تتمثل مهمتها في تمكين نمو التجارة الرقمية وتطوير خبرات خدمات مالية رقمية فائقة من خلال توفير حلول تقنية مبتكرة وقوية ومتوافقة.

www.infinios.com

حول شركة انديجتيل

انديجتيل فينشرز هي حاضنة ومُسرِّع أعمال تتعاون مع إنفينيوس في احتضان وتمكين وتسريع أعمال التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية من البداية وحتى النمو الفائق، وتشمل حافظة أعمالها المتنامية بسرعة مناصب في إحدى شركات التكنولوجيا المالية الأمريكية المدرَجة في البورصة، وشركة مصرفية نامية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة EQ. وتُعَد شركة انديجتيل القابضة SPC -وهي شركة محفظة منفصلة في جزر كايمان- بمثابة شركة قابضة جماعية ومالِك ومراقِب لشركات انديجتيل فينشرز وإنفينيوس وأبيسو (Apiso W.L.L.)، وهي شركة مدفوعات للموردين مدمجة بين الشركات.

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