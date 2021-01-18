‫ Comviva تُقدِّم منصة تقديم الخدمات الرقمية من الجيل القادم من أجل دفع الابتكار ونمو الأعمال

– تقوم بتمكين المشغلين من تبني فرص جديدة للنمو في الخدمات الرقمية

– مزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي

– جاهزة للمستقبل لمحتوى الواقع المعزز (AR)/الواقع الافتراضي (VR) وإنترنت الأشياء (IoT)

نيودلهي، 18 يناير 2021 /PRNewswire/ — قدمت اليوم Comviva الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التنقل- الجيل القادم من منصات تقديم الخدمات الرقمية (DSDP). ستعمل المنصة على تمكين مزودي خدمات الاتصال (CSPs) بمرونة الأعمال من أجل تقديم تجارب رقمية جديدة واحتضان فرص نمو جديدة.

وتُعَد DSDP من Comviva بمثابة منصة متكاملة لتقديم الخدمات الرقمية من أجل تقديم الخدمات الرقمية مع الانضمام المتكامل للشريك، والإدارة، والتجارة، وخدمة العملاء، والأمن، ومنع الاحتيال، والإمكانات التسويقية. وهي تتيح التكامل المُبسَّط للخدمة، مما يضمن إطلاق الخدمة بسرعة من خلال انضمام الشريك عبر الإنترنت.

كما تتيح المنصة لمشغلي الاتصالات إنشاء وتقديم خدمات رقمية بسرعة، ودعم نماذج تسعير متعددة، والعمل بالكامل عبر الإنترنت، وتعزيز النظم الاقتصادية المعقدة للشركاء من خلال اعتماد واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والتكامل بين تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات (DevOps)، والبنية القائمة على الخدمات المصغرة.

يتحدث في المناسبة مانيش جاين، نائب رئيس شركة Digital Lifestyle Solutions في Comviva قال، “لقد تم تصميم الإصدار الجديد من DSDP 3.0 وتطويره مع مراعاة الاحتياجات المتقدمة لمشغلي الاتصالات في العصر الجديد من أجل تسريع رحلتهم ليصبحوا مقدمي خدمات رقمية. إنها تُوفِّر إطارًا قويًا ورشيقًا للابتكار المستمر وتقديم الخدمات الرقمية، مع تقليل الوقت اللازم للتسويق”.

وتُعَد المنصة بمثابة حلًا شاملًا متعدد القنوات وقابل للتطوير ويُدار بواجهة برمجة التطبيقات والذي يتيح لشركات الاتصالات تقديم مجموعة غنية من الخدمات الرقمية في بيئة متكاملة. إن عرض البيع الفريد (USP) للمنصة هو ترقية الإمكانات بنقرة واحدة في المستقبل، بحسب وعندما تحتاج الأسس المطلوبة لتطور السوق والأعمال.

وأضاف كذلك مانيش جاين، “إنها حقًا منصة مستقبلية للخدمات الرقمية مع مراعاة الاحتياجات المتطورة للمستهلكين لأنها تأتي مع أحدث التقنيات ومجموعة غنية من الإمكانات التي ستساعد المشغلين على استكشاف الفرص الجديدة الناشئة عن الرقمية وتحقيقها دون تعريضهم للمخاطر أو التكاليف المتصاعدة. كما تدعم المنصة الحالات القائمة على AR/VR و IoT ولديها خارطة طريق قوية لضمان بقائها متقدمة على احتياجات السوق ومتطلبات العمل”.

تتواجد منصة DSDP من Comviva في أكثر من 19 دولة، مع أكثر من 2500 خدمة حية في أكثر من 42 عملية نشر، وتخدم أكثر من 500 شريك.

وهي قائمة على الخدمات المصغرة؛ وتُوفِّر البنية متعددة المستأجرين الجاهزة للسحابة واجهة وصول مشتركة قائمة على الأدوار من أجل الوصول إلى الإمكانات المختلفة للمنصة مما يجعلها منصة للإمكانات كخدمة (CaaS). يتم توفير الخدمات المصغرة في صيغة واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة من أجل استهلاك إمكانات المنصة هذه. يتم توفير الخدمات المصغرة في صيغة واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة من أجل استهلاك إمكانات المنصة هذه. كما تدعم البنية أمان واجهة برمجة التطبيقات واستجابة واجهة برمجة التطبيقات متعددة المستويات جنبًا إلى جنب مع إدارة الحصص. كما تضمن آلية الأمان ذات المستويين للموافقة الرأسية والأفقية نقاط فحص متعددة قبل أن تنعكس أية تغييرات في النظام.

وتتيح لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية من إدارة الاحتيال بفعالية وتقليل العقوبات المفروضة على المنظمين من خلال أحدث التقنيات مثل القائمة السوداء للمَصدر، وتسجيل بصمات الأجهزة، وتسجيل الطابع الزمني للنقر/الإجراء وتعديلات الأزرار. ويستضيف مدير الإعلانات تبادلًا إعلانيًا لحركة المرور على الإنترنت الغير صالحة، ويتيح التكامل مع مدير هاشتاج جوجل (Google Tag manager) من أجل تحليلات التجارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفِّر المنصة تحسينات تقنية جديدة مدعومة بشبكة تقديم المحتوى المتطورة (CND)، والتعبئة في الحاويات، وخوارزميات التنقيب في البيانات، والتوصيات الديموغرافية. إن وحدة إدارة البيانات والتحليلات التي تدعمها منصة DSDP قادرة على جعل البيانات مرئية وتجميع البيانات، وتحويل البيانات، وتحليل البيانات، مما يجعلها تلتقط أكثر من 100 خاصية إضافية للمستخدم، والتي تتيح لمزودي الخدمة استخراج قيمة أفضل من كل نقطة بيانات للعميل، وبالتالي إدارة جميع متطلبات المحتوى الرقمي بطريقة شاملة.

لمزيد من الاستفسارات، يُرجى الاتصال بـ:

سانديب ميهتا

اتصالات العلاقات العامة والشركات

Comviva

البريد الإلكتروني: [email protected]