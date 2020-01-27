‫ CleanEquity® Monaco 2020 – الشركات والشراكات

لندن , 27 يناير / كانون الثاني 2020 /PRNewswire/ — ستبدأ فعاليات منتدى الابتكار التكنولوجي المستدام CleanEquity® في 25 من مارس/آذار برعاية صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني من موناكو ومونجو بارك، رئيس مجلس إدارة Innovator Capital.

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يطلع فريقInnovator Capital’s (“ICL”) CleanEquity® المختص في الاستثمار البنكي والكائن مقره في لندن على أكثر من 600 تقنية تكنولوجية للاحتفال بهذه الذكرى الثالثة عشر؛ ويسعده أن يقدم الدفعة الأولى من الشركات التي تم اختيارها للتقديم لسنة 2020:

CRDC IE أيرلندا EnergyOS AU أستراليا Infinite Fuels DE ألمانيا OXTO Energy UK المملكة المتحدة Qualus UK المملكة المتحدة Raycatch IL إسرائيل SteriSpace US الولايات المتحدة SWATAB SE السويد

يسر ICL الإعلان عن عمليات تعاون جديدة هذه السنة مع BP Ventures وEarth Capital.

ناتشو جيمينز، المدير الإداري في أوروبا والشرق الأوسط، BP Ventures:

يسر شركة BP Ventures أن تصبح جزء من CleanEquity Monaco 2020. نحن نتطلع قدما لمقابلة المبتكرين والمستثمرين في تقنيات التكنولوجيا التي تحدث فرقا. تلعب المغامرة دورا أساسيا في استراتيجية شركة BP من أجل التعامل مع التحدي المزدوج المتمثل في تلبية احتياجات العالم للمزيد من الطاقة مع تقليل انبعاثات الكربون في الوقت نفسه. من خلال المغامرة، نقوم بتطوير وتنمية شركات طاقة جديدة ستساعدنا على تحقيق طموحاتنا المتمثلة في تقليل الكربون.

Gordon Power, CIO, Earth Capital:

تشارك Earth Capital في فعاليات CleanEquity Monaco منذ سنة 2010 ومع حلول السنة العاشرة شعرنا أنه من المناسب زيادة دعمنا والتزامنا بهذا الحدث الرفيع المستوى والذي يجمع ألمع العقول الريادية والمستمثمرين الرئيسيين الذين يركزون على التكنولوجيا المستدامة.

سوف نشارك في جلسة عامة نشارك فيها الفكر القيادي من فريق خبراء التمويل المستدام خاصتنا ونعمل مع Innovator Capital لنضمن أن هذا الحدث هو الحدث الأكثر نجاحا حتى الآن.

تعد Earth Capital التي أسسها كل من ستيفن لانسداون وأنا قبل عقد مضى رائدة في مجال الاستثمار المستدام. بصفتنا مديرين عالميين للاستثمار مع 1.6 مليار دولار أمريكي كأصول مدارة، نحن نستثمر في تسويق ونشر التكنولوجيا المستدامة، ولهذا تشكل شركة CleanEquity Monaco عنصرا رئيسيا في تقويمنا وهذا شيء نُسعد بكوننا جزء منه. نتطلع قدما لمقابلة جميع الشركات المشاركة في التقديم والمستثمرين على أمل تطوير مشاريع عمل دولية وخلق قيمة لهم ولمستثمرينا.

سوف تعمل ICL مع Parkview International للسنة الخامسة. Parkview هي شركة عالمية لتطوير العقارات تأسست في الخمسينيات. كان أحد مشاريعها الأخيرة، Parkview Green في بكين، والذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع أول مشروع متعدد الاستخدامات في الصين ينال على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي) البلاتينية.

تؤمن Parkview أن هناك مسؤولية من أجل بناء أفضل وتأمل من خلال رعاية حدث مثل حدث منصة CleanEquity المرموقة للتكنولوجيات المتجددة المبتكرة أن تلعب دورا أكبر في هذا التغيير من الآن فصاعدا.

جامعة كرانفيلد تعود أيضا. ICL ممتنة للدعم المستمر، وعلق البروفيسور توم ستيفنسون فرينج، نائب المستشار في الأبحاث والابتكار في كرانفيلد قائلا:

“تلتزم جامعة كرانفيلد من خلال التحديات البحثية الكبرى التي تركز على التقنيات الخضراء والبنية التحتية المرنة والأمن من أجل التنمية والحياة الذكية، بتهيئة بيئة يمكن للأعمال التجارية الصغيرة المبتكرة أن تزدهر فيها. يسعدنا أن ندعم CleanEquity Monaco 2020 فهذا يوفر ميدانا رائعا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء التي ترتكز على الاستدامة في جوهرها، من أجل البحث عن الاستثمار وتحقيق إمكانات النمو العالية الخاصة بها.”

للمزيد من المعلومات حول حضور CleanEquity® 2020، استعمل معلومات التواصل المذكورة أدناه أو قم بزيارة موقع المؤتمر الإلكتروني: www.cleanequitymonaco.com

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Innovator Capital

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Twitter: @CleanEquity

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