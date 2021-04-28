‫ Centurion Invest ترعى رسميًا قمّة المؤتمر الآسيوي للاستثمار والبنوك المنعقدة في دبي

تالين، إستونيا، 28 أبريل 2021 /PRNewswire‏/ — أعلنت شركة Centurion Invest (CI) عن مشاركتها كراعٍ وعارض أساسي في قمة المؤتمر الآسيوي للاستثمار والبنوك (AIBC) الرائد في عالم سوق العملات الإلكترونية المُشفّرة، والتي ستنعقد في دبي بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي يومي 25 و26 مايو 2021. وتعتزم Centurion Invest إطلاق منصة Crypto Concierge (وهي عبارة عن معالج لتخصيص التداول) والتي تتوافق مع جميع أنماط التداول (المنخفضة المخاطر والمتوسطة المخاطر والعالية المخاطر وESG/ECO) بنسب ربح مضمونة مختلفة وذلك أمام أعين الآلاف من الحاضرين والزائرين في القمة على مدار اليومين.

وخلال هذه الدورة السادسة لانعقاد قمة المؤتمر الآسيوي للاستثمار والبنوك، ستقود Centurion Invest أيضًا ساحة المعرض الذي يضم مجموعة عالمية من العارضين العالميين حيث تجمع قمة المؤتمر الآسيوي للاستثمار والبنوك علامات تجارية رئيسية وأفراد من قطاعات الذكاء الاصطناعي المتقاربة ومجال “البلوكتشين” (blockchain) و”إنترنت الأشياء” (IoT) و”التكنولوجيا الكميّة” (Quantum Tech) وغيرها من التقنيات الناشئة، وذلك لمناقشة وتشكيل المستقبل.

“تساعد Centurion Invest المتداولين المبتدئين في تعلّم كيفية بدء واستخدام السوق الرقمي بشكل أكثر فعالية وكفاءة لبدء مغامرتهم ومشروعاتهم من خلال Centurion Invest. ويحرص المبتدئون على تعلم كيفية جني الأرباح وبدء رحلتهم الاستثمارية. وسنجعل من ذلك الأمر ممكنًا، وكل ما عليك هو التواجد في جناح Centurion Invest في طابق المعرض الرئيسي الواقع في G1. ويمكن للمهتمّين بمجال العملات المشفرة مقابلة خبراء التداول الموجودين لدينا شخصيًا والذين سيأخذونكم في رحلة استثنائية”؛ كان ذلك على لسان معالي السيد على كسّاب، رئيس مجلس إدارة Centurion Invest.

وقد أطلقت Centurion Invest محفظة التداول الخاصة بها “CI Wallet” في مارس 2021. كما أطلقت مؤخرًا نظام نسخ التداول الذي يسمح للمتداولين بنسخ أنشطة التداول من المستخدمين الخبراء لمساعدة المتداولين المبتدئين والمتوسطين على نسخ صفقات العملات المشفرة في الوضع اليدوي والاستفادة من الصفقات المنسوخة.

وقال معالي السيد علي كساب في ما يتعلق بالمصادر التي تقدّمها Centurion Invest: “بالإضافة إلى فرصة لقاء خبراء التداول لدينا في Centurion Invest لتقديم النصائح الأكثر تقدمًا حول التداول ورؤى السوق، سيحصل الزوار أيضًا على فرصة للفوز بـ 500 دولار أمريكي لتداول العملات المشفرة في كل مرة يتم فيها فتح محفظة في Centurion Invest“.

تسعى Centurion Invest حاليًا إلى التوسع وجذب الأفراد البارزين والناجحين الذين تشاركهم الشركة نفس القيم. وقد انضم السيد ستيفن ميد، مؤسس Monetapro، إلى Centurion Invest كعضو مجلس إدارة ومدير قطاع تمويل الشركات وجمع التبرعات. وانضمّت معالي السيدة ماريت رام، والتي سوف تتحدّث نيابة عن Centurion Invest في قمة المؤتمر الآسيوي للاستثمار والبنوك، إلى الشركة كعضوة مجلس إدارة مسؤولة عن قطاع المكاتب والمؤسسات العائلية.

عن Centurion Invest

تُعد Centurion Invest CIEx) www.centurioninvest.com ) إحدى المنصات الشاملة واللامركزية من الجيل الجديد للتداول وتجارة العملات والآخذة في التوسع بشكل سريع، والتي تتيح للمتداولين الوصول بشكل مباشر إلى خبراء التداول وتسهّل عليهم عمليات الإيداع والسحب وتتيح لهم إمكانية نسخ عمليات التداول وخطط الاستثمار المربحة للغاية وذلك من خلال أدوات الاستثمار والتقنيات الديناميكية الأكثر تقدمًا مثل منصة Wallet Exchange Fiat & Crypto Trading Platform ومنصة تداول العملات المشفرة اللامركزية وإدارة الثروات.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1497686/Centurion_ Invest_Dubai_AIBC.jpg

للتواصل:

ماريت رام

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