تقدم BSV الوعي ونصائح الخبراء حول الطرق البسيطة للتحكم في نشر مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)

أبوجا، نيجيريا، 24 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ – صرحت الدكتورة نوبوا ميدوغو، استشارية علم الأحياء الدقيقة السريرية في المستشفى الوطني، بأبوجا، إنه ينبغي للمرضى الحصول على وصفات طبية من أطبائهم للمضاد الحيوي المناسب، وبالجرعة المناسبة، ومع البيان الصحيح والمناسب. يظهر اتجاه لدى بعض الناس لتناول المضادات الحيوية من دون وجود وصفة طبية. قد يؤدي تناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبية إلى تحفيز العدوى التي يصعب علاجها. وقد يساهم ذلك أيضًا في العدد المتزايد من “الميكروبات القوية”. تشمل عواقب إساءة استخدام المضادات الحيوية أمراضًا أكثر خطورة، وتعافيًا أطول، واستشفاءًا أكثر تواترًا أو أطول، وزيارات أكثر للطبيب، بالإضافة إلى علاجات أكثر تكلفة.

يُستحسن تجنب العدوى بدلاً من علاجها عند حدوثها، لذلك ينبغي اتخاذ تدابير مثل السعال في منديل ورقي والتخلص منه فورًا، وتنظيف اليدين. ومن الأهمية بمكان أن يدرك الناس أن المضادات الحيوية ليست الحل لكل مرض أو عدوى. قد يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى تفاقم الوضع في كثير من الحالات. يجوز اتخاذ تدابير لمنع الشخص ذاته وأحبائه من الإصابة بعدوى مقاومة المضادات الحيوية. إلا أنه عند حدوث تلك الالتهابات، ينبغي زيارة الطبيب لتلقي العلاج الصحيح. سيساعد ذلك الإجراء الجميع على التمتع بحياة جيدة وطويلة وصحية.

إضافة إلى ما سبق، يقترح الدكتور: اديووي غبولاجاد قائلاً أنه من المُغري التوقف عن تناول مضاد حيوي بمجرد أن يشعر المريض بالتحسن. هذه الممارسة خاطئة لأن كل مضاد حيوي موصوف في سياق معين له مدة جرعة من المعروف أنه يؤدي إلى علاج هذا المرض. قد يؤدي عدم الامتثال للوصفة الطبية إلى الحاجة إلى استئناف العلاج لاحقًا وقد يؤدي إلى انتشار خصائص مقاومة المضادات الحيوية بين البكتيريا الضارة. ينبغي للمرضى إكمال مدة الجرعة على النحو المُقرر.

علاوة على ما تقدم، يمكن للمرضى أنفسهم أن يقللوا من تطور مقاومة المضادات الحيوية إذا تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وجود حاجة قهرية لتناوله. كمّا سيساعد ذلك على تجنب الالتهابات البكتيرية التي تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية. ينبغي للمرضى استخدام المضادات الحيوية حسب الجرعة فقط وعلى النحو الموصوف من الأطباء وعدم تناول المضادات الحيوية المتبقية خلال مرض لاحق. وعلى غرار ذلك، ليس من الحكمة تناول المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر لمجرد تخيل أن السيناريوهين متشابهان. فهذه الممارسة ضارة وخطيرة بالفعل.