‫ Belynda Lee “بليندا لي”، مديرة العمليات في ASCIRA، تفوز بجائزة برونزية Stevie® “جائزة ستيفي” في جوائز الأعمال الدولية لعام 2021

سيتم الاحتفال بالفائزين خلال الاحتفال الافتراضي في 8 ديسمبر/كانون الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — حصلت مديرة العمليات في ASCIRA بليندا لي على جائزة برونزية Stevie® عن فئة امرأة العام في حفل جوائز الأعمال الدولية السنوي الثامن عشر اليوم.

يُعد برنامج جوائز الأعمال الدولية هوالبرناج الأول من نوعه في العالم. فجميع الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم – العامة والخاصة والربحية وغير الربحية والكبير والصغير – مؤهلون لتقديم الترشيحات. تلقى برنامج جوائز الأعمال الدولية لعام 2021 مشاركات من منظمات في 63 دولة وإقليم.

نظرًا لأن أزمة كوفيد-19 المتواصلة ستمنع الفائزين من تلقي جوائزهم على خشبة المسرح خلال مأدبة احتفالية تقليدية IBA، فسيتم الاحتفال بالفائزين بدلاً من ذلك خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء، 8 ديسمبر.

قُدم أكثر من 3700 ترشيح من المؤسسات بكل أحجامها وفي كل الصناعات تقريبًا هذا العام للنظر فيها في مجموعة واسعة من الفئات.

نًعد بليندا لي مديرة تنفيذية ديناميكية بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود. أنشأءت علاقات صناعية دولية قوية مع بائعي الشركات الرئيسيين وفرق المبيعات وتتمتع بسمعة ممتازة تظهر في الاحتفاظ والولاء لشركاء الأعمال رفيعي المستوى وأصحاب المبيعات الكبيرة. بصفتها كبير مسؤولي التشغيل في ASCIRA، تحقق فطنة تجارية دولية إلى جانب قدرتها الفريدة على الأداء كخبير استراتيجي متعدد الوظائف للفريق.

وقد صرحت السيدة لي وهي مبتهجة بنجاحها قائلةً: “إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة. آمل أن تساعد مساهمتي في المجتمع في توجيه الفتيات نحو الطريق الصحيح في الحياة. الحياة ليست بسيطة، ولكن مع الاختيارات الصحيحة، نحن يمكن أن تجعل الحياة أسهل مع الوصول إلى أعلى إمكاناتنا. شكرًا، Stevie Awards لتقدير العمل الذي أقوم به.”

تم تحديد الفائزين بجائزة ستيفي من خلال متوسط الدرجات لأكثر من 260 مديرًا تنفيذيًا في جميع أنحاء العالم ممن شاركوا في عملية التحكيم من يونيو/حزيران حتى أوائل أغسطس/آب.

ترأس لجنة التحكيم “”Henry Albert R. Fadullon هنري ألبرت ر. رئيس شركة النفط الوطنية الفلبينية كما تألفت من مسؤولين تنفيذيين بارزين من المستوى C من جميع أنحاء العالم بما في ذلك تسنيم سالم الفلاسي، مدير قسم التوعية البيئية في بلدية دبي، وChetan Choudhury “شيتان شودري”، مستشار مكتب رئيس الوزراء في دبي، وديفيد ميلتزر، الرئيس التنفيذي لشركة سبورتس 1ماركنينج، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعليقًا على عمل بيليندا، قال المُحكمون:

أن أسلوبها لا مثيل له، فقد تم توزيع العديد من البطاقات المختلفة على بيليندا- بالتأكيد فالنتيجة ليست إيجابية دائمًا. من المثير أن ترى كيف صاغت أسلوبها الأصيل والتطور تمامًا. وكنظرة من الخارج، فهي امرأة ذات طموح ورؤية ومع ذلك فهي أيضًا قدمًا اسهاما للمجتمع تقديرًا لامتنانها له.

طورت بليندا لي من نفسها لتصبح شخصًا يعمل على تطوير من قدرات الآخرين، وخاصة فريقها. . أثبتت ريادتها بين النساء العديد من الاعترافات التي اكتسبتها في مجال عملها. واصلوا العمل الجيد!

وقد علقت Maggie Gallagher “ماجي غالاغر”، رئيسة برنامج جائزة ستيفي بقولها: “ما رأيناه في ترشيحات جوائز الأعمال الدولية لهذا العام هو أن المنظمات في جميع أنحاء العالم، في كل قطاع، واصلت الابتكار والنجاح، على الرغم من النكسات والعقبات والمآسي الناجمة عن جائحة كرونا كوفيد-19 المتواصلة”. وأضافت أن “جميع الفائزين بجائزة ستيفي لهذا العام يستحقون الثناء على مثابرتهم ومرونتهم. ونتطلع إلى الاحتفال بإنجازاتهم معهم خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي في 8 ديسمبر.”

تتوفر تفاصيل حول جوائز الأعمال الدولية وقوائم الفائزين بجائزة ستيفي على الموقع www.StevieAwards.com/IBA .

نبذة عن ASCIRA

ASCIRA هي شركة قائمة على الاشتراك تقدم التطوير الشخصي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. وهي تهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة. تعرف على المزيد حول (ASCIRA) على www.xels.io </91 .

حول جائزة ستيفي

تُمنح جوائز ستيفي في ثمانية برامج: جوائز آسيا والمحيط الهادئ ستيفي، وجوائز ستيفي الألمانية، وجوائز ستيفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجوائز الأعمال الأمريكية®، وجوائز الأعمال الدولية®، وجوائز ستيفي للسيدات الأعمال، وجوائز ستيفي جوائز ستيفي لأرباب العمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء. تتلقى مسابقات جوائز ستيفي أكثر من 12000 ترشيح كل عام من منظمات في أكثر من 70 دولة. تكريمًا للمنظمات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون وراءها، تعترف ستيفي بالأداء المتميز في مكان العمل في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد حول جائزة ستيفي على www.stevieawards.com

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1595162/ASCIRA__ Belynda_Lee.jpg