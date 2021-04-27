‫ Banggood (بانج جوود) ترقي نظامها اللوجستي لزيادة سرعة التسليم من أجل مبيعات رمضان 2021

غوانغزو، الصين، 27 أبريل/نيسان 2021 /PRNewswire/ — تبذل بانج جوود، إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، قصارى جهدها لاكتساب ميزة في السوق شديدة التنافسية مع اقتراب مهرجان التسوق في رمضان. لقد جذبت تخفيضات شهر رمضان 2021 التي أطلقتها بانج جوود في 1 أبريل/نيسان بالفعل ملايين الأشخاص المتحمسين للحصول على أفضل الصفقات، كما أنها تتجهز الآن لإطلاق موجتها الترويجية الثانية التي ستقام في الفترة من 27 إلى 29 أبريل/نيسان.

حيث ستتوفر الكثير من العناصر الأكثر مبيعًا من أفضل العلامات التجارية مثل Xiaomi (شاومي) وLEMFO (ليمفو) وAlldocube (الدوكوب) من خلال صفقات الاختطاف التي تبلغ 0.01 دولار أمريكي. على سبيل المثال، يمكنك شراء Xiaomi Redmi 6 Pro(شاومي ريدمي 6 برو) أو Original Box Alldocube M5S Tablet (تابلت أوريجنال بوكس الدوكوب إم5إس) مقابل 0.01 دولار أمريكي فقط. بصرف النظر عن هذه الخصومات الضخمة التي تصل إلى 68٪، تواصل العلامات التجارية الحصرية مثل شاومي وHuawei (هواوي) وBlitzWolf® (بليتز وولف®) امتلاك أفضل العروض.

قامت بانج جوود أيضًا بترقية خدماتها إلى درجة أكبر. حيث إنه منذ شهر مارس/آذار، يمكن للعملاء اختيار خيار تسليم خلال ثلاثة أيام حيث يتم الشحن من المستودع المحلي. تأتي الخدمات اللوجستية في قلب النمو السريع للتجارة الإلكترونية ووفقًا لمحللي الصناعة، كان متوسط وقت الشحن غير المرضي شكوى طويلة الأمد للمستهلكين المشاركين في تجربة التسوق عبر الإنترنت.

قال Aaron Chen (آرون تشين)، الرئيس التنفيذي لشركة بانج جوود في تصريح له: “باعتبارنا أحد أشهر المتاجر عبر الإنترنت، فإننا في بانج جوود نضع تجربة العملاء على رأس أولوياتنا. ولتحسين خدماتنا وضمان حصول عملائنا على المنتجات التي يرغبون فيها في الوقت المحدد، قررت بانج جوود أن تقدم لعملائها الأوفياء خيار التسليم السريع خلال ثلاثة أيام والذي يتم فيه شحن المنتج مباشرة من مستودعاتنا في دبي “

في أبريل/نيسان، أكملت بانج جوود ترقية نظامها اللوجستي، وتشير بيانات المبيعات إلى أن رضا العملاء قد تحسن بالفعل. وفي الفترة من 1 إلى 22 أبريل/نيسان، كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 53٪ في مبيعات أجهزة الكمبيوتر واللوازم المكتبية، وزيادة متوسطة بنسبة 20٪ في كل من فئات السيارات، والدراجات النارية، والألعاب، وألعاب النشاطات، والروبوتات مقارنة بشهر رمضان الماضي.

نبذة عن بانج جوود

تأسس متجر بانج جوود في عام 2006، وهو عبارة عن شركة عالمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وتُقدم أكثر من 1000000 نوع من المنتجات لـ 66 مليون مستخدم مسجل، وتغطي كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الملابس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://ar.banggood. com/.

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