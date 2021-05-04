‫ ASCIRA تطلق أول استوديو 12K في الشرق الأوسط

تهدف الشركة إلى إنشاء محتوى أفضل جودة من خلال الاستوديو المستقبلي متعدد الأغراض

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مايو 2021 /PRNewswire/ — كجزء من مهمتها الشاملة لتمكين الناس من خلال ربطهم بالموارد التعليمية العالمية، أطلقت ASCIRA استوديو عصريًا متعدد الأغراض في قلب دبي.

ومع وصف الاستوديو بأنه أول استوديو 12K في الشرق الأوسط، تأمل ASCIRA في تمهيد الطريق لإنشاء محتوى رائد للعالم بأسره. يضم الاستوديو بعضًا من أعظم التقنيات وأكثرها تقدمًا في العالم، بما في ذلك أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز. تعد كاميرات Blackmagic 12K من أعلى الكاميرات دقة في العالم. ASCIRA هي الأولى في الشرق الأوسط، ومن بين عشر شركات في العالم، التي تمتلك هذه الكاميرات الرائعة التي يمكن استخدامها حتى لتصوير الأفلام الروائية.

تم تثبيت سبع كاميرات للتحكم عن بعد في مواضع مختلفة للحصول على مجموعة واسعة ومتنوعة من اللقطات المقربة لأي فرد أو جانب أثناء عملية التصوير. كما أن نظام الإضاءة، مع 70 مصباحًا مختلفًا ممزوجًا بـ 200 شريط إضاءة LED، جدير بأي إنتاج ضخم قائم على الأحداث ويمكن أن يستوعب أي نوع من التصوير داخل الاستوديو.

ويمنحك أيضًا القدرة على عمل إعدادات مسبقة لأنماط مختلفة من التصوير بضغطة زر. تحتوي غرفة التحرير والتحرير على نافذة تطل على الاستوديو حيث يمكن التحكم في كل جانب من جوانب البرنامج داخل الغرفة. يمكن أيضًا استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لضبط الإضاءة والكاميرات من داخل مسرح الصوت، مما يجعل هذا الاستوديو المستقبلي أوتوماتيكيًا تقريبًا.

قال جون ساتوراس، المؤسس/ الرئيس التنفيذي لشركة ASCIRA: “تستند فلسفة ASCIRA إلى الكلمات اليونانية Ethos وPathos وLogos وتم إنشاؤها لتصبح البوابة الجديدة لمشاركة كنز المعرفة مع العالم ومساعدة الناس على تعلم كيفية تحويل أحلامهم إلى حقيقة. مهمتنا هي تمكين وإلهام أكثر من مليار شخص لاكتشاف أنفسهم بشكل أعمق، وتعلم كيفية التواصل بشكل أفضل مع الآخرين وكيفية تحسين نوعية حياتهم.”

وقد صرحت بيليندا لي، مديرة العمليات في ASCIRA، قائلة: “هدفنا هو الشراكة مع المنظمات ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم. ونحن نعد بالشفافية في مجال الأعمال التجارية، وسوف تسمعون دائمًا أخبارًا عن ومن شركائنا العالميين وأعضاء الأعمال في جميع أنحاء العالم. فمع تطور التكنولوجيا، تطورت قناة شراكتنا معها، مما أعطى ASCIRA ميزة تنافسية في صناعة المبيعات المباشرة.”

كما قال كيرتس راندال، المدير الإبداعي التنفيذي لشركة ASCIRA: سيكون الاستوديو أحد أكبر المسارح لتعزيز المواهب والتكنولوجيا. ونحن نبني نظامًا يمكننا من خلاله استخدام مجموعات ثلاثية الأبعاد من شأنها أن تساعد في توسيع الجوانب الإبداعية للاستوديو حتى نتمكن من وضع الأشخاص في بيئة مختلفة تمامًا عن مكان وجودهم. فالإبداع لا نهاية له.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: asciraglobal.com.

نبذة عن ASCIRA

ASCIRA هي شركة قائمة على الاشتراك تقدم التطوير الشخصي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. وهي تهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة. تم إطلاق ASCIRA في دبي في مارس 2020، وهي تهدف إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال المبيعات المباشرة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1501804/Ascira_Global_ John_Sachtouras.jpg

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

بيليندا لي

belynda@asciraglobal.com

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