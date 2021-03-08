‫ Arrow Capital تساهم في جمع 240 مليون دولار بالشراكة مع VC Tribe Capital القائمة في وادي السيليكون من خلال تمويل طرح أسهم شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز على التكنولوجيا في بورصة ناسداك

– نجحت شركة Tribe Capital Growth Corp I، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز على التكنولوجيا، في جمع 240 مليون دولار أمريكي من خلال الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة ناسداك.

– شارك في تمويل طرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) كل من مجموعة Arrow Capital ، وهي شركة استشارية رائدة في مجال إدارة الثروة والاستثمار وشركة Tribe Capital، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري.

– واحدة من الصفقات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لشركة راعية لعملية طرح أسهم شركة استحواذ ذات أغراض الخاصة (SPAC)، حيث فاق الطلب على الاستثماري في شركة SPAC التوقعات الأولية ما أدى إلى زيادة حجم التمويل من 200 مليون دولار إلى 240 مليون دولار.

– سوف تستهدف شركة Tribe Capital Growth Corp I قطاع التكنولوجيا، مما قد يتيح للمستثمرين الخليجيين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة.

8 مارس 2021، دبي، الإمارات العربية المتحدة. أعلنت شركة Arrow Capital (“Arrow”) اليوم، وهي شركة استشارات مالية واستثمارية خاضعة للتنظيم، ولها مكاتب في مركز دبي المالي العالمي وجزر موريشيوس، عن إقفال الطرح العام الأولي لشركة SPAC و Tribe Capital Growth Corp I. Arrow والذي بلغت قيمته 240 مليون دولار. وقد شاركت Arrow في تمويل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، بالشراكة مع شركة VC Tribe Capital القائمة في وادي السيليكون. وقد بدأ التداول في وحدات شركة Tribe Capital Growth Corp I تحت مؤشر ATVCU في بورصة ناسداك.

تسعى شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص إلى استهداف قطاع التكنولوجيا والتركيز على تحقيق الاستفادة من فرص الاندماج والاستحواذ مع كبرى شركات التكنولوجيا الخاصة التي شهدت نقاط تحوّل في مسار نموها.

يمثل إدراج شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص خطوة مثيرة بالنسبة لشركة Arrow وقاعدة المستثمرين فيها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وهذه الصفقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لشركة Arrow Capital، التي تنضم إلى مجموعة حصرية من نخبة شركات الاستثمار في الشرق الأوسط، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمارات المالية في أبوظبي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكلاهما كان مشاركاً في استثمارات في مجال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في وقت سابق من هذا العام. وتعدّ عملية الإدراج بمثابة تتويج لما حققته شركة Arrow خلال 12 شهراً من العمل على تدابير العناية الواجبة المكثفة وتقييم المخاطر لتحديد الشركة الراعية المناسبة للمشاركة في تمويل إدراج شركة ِSPAC. وفي إطار تعاونها مع شركة Tribe Capital، أقامت Arrow شراكة مع واحدة من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، حيث عرضت على مستثمريها مجموعة من أكثر فرص الاستثمار جاذبية في مجال التكنولوجيا من منطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

يضم فريق الخبراء في Tribe Capital مجموعة من الاختصاصيين وعلماء البيانات والمهندسين وأصحاب المشاريع من أرقى شركات التكنولوجيا في العالم مثل Facebook و Yahoo! و Slack و Lyft و Bridgewater. وقد ساهم هذا المزيج بين الخبرة المتخصصة التي تتمتع بها شركة Arrow Capital والقدرة على التمويل في تسهيل وإنجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC).

وبفضل هذا التعاون مع شركة Tribe، التي استهدفت استثماراتها الأخيرة شركات رائدة في عالم التكنولوجيا مثل مطور البرمجيات Carta، و Relativity Space المتخصصة في صناعة الصواريخ بالطباعة ثلاثية الأبعاد، و Applied Intuition Inc المصنعة لأجهزة محاكاة القيادة الذاتية، ستكون Arrow واحدة من أولى الشركات في الشرق الأوسط التي تتيح للمستثمرين الخليجيين فرصة الاستثمار في مجموعة أحدث التكنولوجيات المتطورة والسريعة النمو، والتي تشمل المركبات المستقلة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وبرمجيات المؤسسات. ستتمتع Arrow بمركز يميزها عن مديري الاستثمار في المنطقة بفضل قدرتها على منح مستثمريها إمكانية الوصول المبكر إلى فرص الاستثمار في التكنولوجيات المبتكرة، بالإضافة إلى إمكانية التوصل مع قاعدة واسعة من المستثمرين في مجال التكنولوجيا المتطورة في جميع أنحاء العالم.

وترى Arrow أن الاستثمار في التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط يتيح فرصًا هائلة لعدد كبير من المستثمرين كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم، بالإضافة إلى قناعتها بأن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ستشكل عاملاً أساسياً في زيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا واعتمادها، مع تمكين المستثمرين من الاستفادة في وقت مبكر من الاستثمارات المطروحة، وتهيئة البيئة المناسبة لخلق القيمة على المدى الطويل. ولقد أدى التوسع السريع لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC باعتبارها طريقاً فعالاً بديلاً لرأس المال المتنامي إلى استئثار اهتمام كبير من جانب المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم. وهذا ما يدفع Arrow إلى توظيف طاقتها للاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الشرق الأوسط.

وقد علق روهيت ناناني، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Arrow Capital قائلاً: “إن رعايتنا لشركة استحواذ ذات أغراض خاصة SPAC، وتعاوننا مع شركة Tribe لتحقيق هذا الهدف، يمثلان معلماً رئيسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز أعمالنا وزيادة القيمة لمستثمرينا. وبفضل قدرتنا على الابتكار في مجال أعمالنا، فإننا نسعى باستمرار إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة وجذابة لعملائنا. ولقد أقمنا مع Tribe شراكة موثوقة في قلب النظام البيئي التكنولوجي المبتكر في وادي السيليكون. ونحن متحمسون جداً لأن نتمكن من الاستفادة من الخبرة الواسعة والرؤى الثاقبة التي تنطوي عليها هذه الشراكة من أجل مشاركتها مع شبكة المستثمرين في المنطقة، وتوفير مزيد من فرص الوصول إلى الشركات السريعة النمو والتنويع التي تشكل حاجة ماسة في السوق. يسعدنا أن نشارك في هذه الرحلة مع Tribe ونعتز بأن نكون جسرًا استثماريًا لـ Tribe في الشرق الأوسط. نحن متحمسون للغاية بشأن فرص التعاون فيما بيننا ونتطلع إلى مستقبل مشرق لكلا الطرفين.”

من جهته، صرّح أرجون سيثي، الشريك والمؤسس المشارك في Tribe قائلاً: “لقد أصبح الشرق الأوسط سوقًا جذابًا يستقطب اهتمام المستثمرين بشكل سريع ومتزايد. إن التزام المنطقة بالابتكار التكنولوجي وتوسّع مجتمع رواد الأعمال والعمل على تطوير البنية التحتية، جعلها مركزًا للتجارة والاستثمار العالميين وقناة قيّمة نحو الأسواق الناشئة. كانت مسألة توسيع شبكتنا في منطقة الخليج على جدول أعمالنا منذ وقت طويل، ويشرفنا أن نتعاون مع Arrow لتحقيق هذه الغاية. إن الخبرة المتمرسة التي تتمتع بها Arrow في مجال الاستثمار بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة الفعالة والزخم القوي في مجال ريادة الأعمال يجعل منها شريكاً مثالياً لأعمالنا نسعى من خلاله إلى مواصلة تطوير عروضنا وخدماتنا المقدمة إلى عملائنا في جميع أنحاء العالم.”

يتولى أرجون سيثي، الشريك والمؤسس المشارك لشركةTribe قيادة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، بصفته رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. ويسانده في مهامه عمر شوهان، وهو أيضًا شريك في Tribe ورئيس مجموعات الأوضاع الخاصة والأسواق الرأسمالية فيها، حيث يتولى العمل كمدير مالي في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. أما سوميت ميثا، العضو المنتدب في Arrow Capital فسيتولى وظيفة نائب رئيس شركة SPAC بينما سيعمل تيد مايدنبرغ، المؤسس الشريك في Tribe، كسكرتير للشركة. وسينضم إلى الفريق أيضاً روهيت ناناني، مؤسس Arrow إلى شركة SPAC بصفته عضو مجلس إدارة الشركة.

لقد تم تعيين شركة كانتور فيتزجيرالد (Cantor Fitzgerald) بصفتها مدير السجلات الوحيد في الطرح العام الأولي لشركة SPAC. وقد تم الإعلان عن إجراءات الطرح العام الأولي لشركة SPAC عن طريق نشرة الإصدار فقط. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار، في حال توفرها، من خلال الاتصال بشركة Cantor Fitzgerald & Co، إدارة الأسواق الرأسمالية، 499 بارك أفنيو، نيويورك، NY 10022، أو عن طريق البريد الإلكتروني على [email protected].

وقد تم إيداع بيان تسجيل الأسهم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة (لجنة الأوراق المالية والبورصة) حيث أصبح ساري المفعول اعتباراً من 4 مارس 2021.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأسهم، ولا يجوز إجراء أي بيع لهذه الأسهم في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني في غياب إجراءات التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المطبق في أي دولة أو ولاية قضائية.

عن شركة Arrow Capital

Arrow Capital هي شركة متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات وهي شركة قائمة ومسجلة في كل من دبي وجزر موريشيوس. تخضع شركة Arrow Capital (DIFC) Limited لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بينما تخضع شركة Arrow Capital Mauritius لرقابة هيئة الخدمات المالية في موريشيوس Mauritius FSC.

تشمل خدمات Arrow Capital إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية وخدمات تمويل الشركات المقدمة للأفراد ذوي القيمة الصافية العالية للغاية بالإضافة إلى الأسر والصناديق الاستئمانية والكيانات المؤسسية في جميع أنحاء العالم. وتهدف Arrow Capital، بوصفها شركة استشارية مالية واستثمارية، إلى تقديم خدمات تتسم بمزيج من القيم الراقية كالثقة والنزاهة إلى جانب التميز في تقديم الاستشارات وتنفيذ الأعمال لشريحة واسعة من العملاء. تعتمد Arrow Capital في تقديم خدماتها على شبكة قوية من البنوك العالمية والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار في جميع المجالات مثل رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الفرص الخاصة، مما يمنح فريقنا القدرة الكاملة على تقديم حلول وخدمات مخصصة لعملائنا في العديد من الدول التي نعمل بها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.arrcap.com

عن شركة Tribe Capital

Tribe Capital هي عبارة عن فريق مؤلف من تقنيين ومهندسين ممن اكتسبوا خبرة واسعة في مجال عملهم في وادي السيليكون مقرونة بمعرفة وإلمام عميق في مجال علوم البيانات، ما أتاح لهم فرص الاستفادة من خبرتنا التشغيلية العملية لتحقيق هدفين: القدرة على تحديد أهم شركات الجيل الحاضر، وتحقيق عوائد ضخمة من خلال دفع عملية النمو فيكل مرحلة من مراحل التحوّل. تمتلك الشركة حوالي 540 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة وقد قامت باستثمارات ملحوظة في Bolt و Carta و Front و Instabase و Momentus و Relativity Space.

Tribe Capital Management LLC هي شركة تابعة لـشركة Tribe Capital ، تعمل في مجال الاستشارات الاستثمارية وهي مسجلة في الولايات المتحدة.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة tribecap.co.

بيانات استشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات استشرافية” بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” لقانون الولايات المتحدة لإصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وقد تختلف النتائج الفعلية لشركات Arrow و Tribe و SPAC عن توقعاتهم وتقديراتهم، وبالتالي، لا ينبغي أن تستند إلى هذه البيانات الاستشرافية عند التنبوء بالأحداث المستقبلية. إن الكلمات والعبارات مثل “توقع”، “تقدير”، “مشروع”، “ميزانية”، “يعتزم”، “يخطط”، “يجوز”، “قد”، “سوف”، “يمكن”، “ينبغي، “يعتقد”، “يتوقع”، “محتمل” و “يستمر”، بالإضافة إلى العبارات المماثلة يقصد بها تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات Arrow و Tribe و SPAC فيما يتعلق بالأداء المستقبلي والآثار المالية المتوقعة للطرح العام الأول لشركة SPAC، وتعاون Tribe مع Arrow وإمكانية تعامل Tribe مع المستثمرين في الخليج، وتعاون Arrow مع Tribe، وإمكانية قيام Arrow بتوسيع قاعدة مستثمريها على نطاق أوسع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر كبيرة وأوجه عدم يقين يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن النتائج المتوقعة. ومعظم هذه العوامل خارجة عن سيطرة Arrow و Tribe و SPAC، ويصعب التنبؤ بها. وتشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) عدم القدرة على الاحتفاظ بإدراج الأوراق المالية لشركة SPAC في بورصة ناسداك؛ و(2) خطر عدم حدوث مزيج من الأعمال التجارية و/أو عدم نجاح SPAC أو أن تتجاوز مصروفات SPAC والتزاماتها التوقعات الحالية؛ و(3) عدم القدرة على التعرف على الفوائد المتوقعة لأي مجموعة من الأعمال التجارية المستقبلية قد تسعى SPAC إلى تحقيقها، والتي قد تتأثر، من بين أمور أخرى، بالمنافسة، وقدرة الشركة بكاملها على النمو وإدارة النمو بصورة مربحة والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ و(4) التكاليف المتصلة بالاكتتاب العام الأولي لشركة SPAC، والعمليات الجارية، ودمج الأعمال في المستقبل؛ و(5) التغييرات في القوانين أو اللوائح المنطبقة؛ و(6) احتمال أن تتأثر Arrow و Tribe و SPAC تأثراً سلبياً بعوامل اقتصادية و/أو تجارية و/أو تنافسية أخرى؛ و(7) المخاطر وأوجه عدم اليقين الأخرى المحددة في استمارة نشرة الاكتتاب (SPAC) S-1/prospectus التي قُدمت فيما يتعلق بطرحها العام الأولي، فضلاً عن المخاطر وأوجه عدم اليقين الإضافية التي يتعين تحديدها في بيان التوكيل / نشرة الإصدار فيما يتعلق بمزيج الأعمال التجارية، بما في ذلك تلك الواردة في “عوامل المخاطر”، وفي ملفات أخرى مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC“) التي قدمتها SPAC. وتحذر Arrow و Tribe و SPAC من أن قائمة العوامل السابقة ليست شاملة. وكما تحذر Arrow و Tribe و SPAC من الاعتماد على أي بيانات استشرافية لا مبرر لها، وهي بيانات لا تشمل إلا معلومات سارية اعتبارا من تاريخ الإدلاء بها. ولا تتعهد تتعهد Arrow و Tribe و SPAC أو تقبل أي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو تنقيحات لأي بيانات استشرافية لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، ما لم يطلب منها ذلك بموجب القانون المنطبق.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1451448/Arrow_Capital_ Rohit_Nanani.jpg