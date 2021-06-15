‫ Antaisolar تُطلِق SPACE ، وهو أطول متعقِّب للطاقة الشمسية في العالم في معرض SNEC 2021

يمكن تمديد SPACE -متعقِّب الطاقة الشمسية أحادي المحور ومتعدد الدوران- إلى طول 240 متر.

شيامن، الصين, 15 يونيو 2021 — /PRNewswire/ احتفلت شركة Antaisolar -المُورِّد الرئيسي لسلسلة الصناعة بأكملها في أنظمة تثبيت الألواح الشمسية- بعيدها الخامس عشر عن طريق إطلاق أحدث متعقِّب للطاقة الشمسية (SPACE) في معرض SNEC. ومع تميزه بـ “التفرد والذكاء والكفاءة واللامحدودية”، يمكن تمديد أطول نظام تَعقُّب أحادي المحور (1P) في العالم إلى أكثر من 4 سلاسل، بحد أقصى طول 240 متر وما يصل إلى 18٪ من خفض تكلفة نظام التثبيت الشمسي، مما جعله يصبح الخيار الأفضل لمحطات الطاقة الشمسية الكبيرة الحجم في الأراضي المسطحة، ومناسب بشكل أفضل لروبوتات التنظيف.

تشمل الميزات الرئيسية للمتعقِّب الجديد ما يلي:

1: محرك فريد متعدد النقاط

تمت المصادقة عليه من قِبَل CPP الموثوقة والاختبارات والشهادات المتعددة، ويحل بشكل فعال مشكلة عدم الاستقرار في ظل الطقس القاسي.

2: محرك فريد من نوعه من خلال التزامن الكهربي

مع خلوه من قضيب النقل، فإن المزامنة الكهربية سريعة في التركيب ومريحة في الصيانة وذات استهلاك منخفض، مما يقلل بشكل فعال من تكاليف العمالة.

3: محرك تيار مباشر فريد من نوعه بدون فُرَش

أول نظام محرك تيار مباشر فريد من نوعه بدون فُرَش (BLDC) في الصناعة يتميز بأكثر من 30 عامًا من الخدمة الخالية من الصيانة.

4: وضع التَعقُّب بالذكاء الاصطناعي

تحليل البيانات الضخم للطقس والأراضي وظروف الإضاءة المتفرقة، جنبًا إلى جنب مع طريقة التعلم الآلي العميقة لإنشاء مسار التَعقُّب الأمثل، وزيادة توليد الطاقة بنسبة 10٪ مقارنة بالتَعقُّب التقليدي.

5: نظام التشغيل والصيانة السحابي ANTAI SPACE CLOUD

يمكن أن يُوفِّر نظام المراقبة السحابية خدمة مراقبة من أي مكان في العالم لكل من التشغيل والصيانة وحماية النظام.

6: التشغيل التجريبي الذكي

مع التشغيل التجريبي الذكي الفريد من ANTAI، يمكن تحديد موقع النظام وتشغيله بسرعة عبر المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة للهاتف الذكي.

قال آمي كو، نائب المدير العام لشركة Antaisolar، “في المرحلة الأولى من البحث والتطوير لـ SPACE، أولت Antaisolar اهتمامًا لاتجاه تطبيق الوحدة النمطية كبيرة الحجم السائدة. وقد أكملت جميع منتجات المتعقِّب الشمسي من Antaisolar تقرير اختبار الرياح CPP. ويُعَد SPACE مجرد واحدًا منهم فحسب”.

حول شركة Antaisolar:

تم تأسيس Antaisolar في عام 2006، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تثبيت الألواح الشمسية والتَعقُّب الشمسي مع أكثر من 800 موظف بما في ذلك فريق البحث والتطوير المؤلَّف من 80 متخصصًا. تعمل Antaisolar باستمرار على تحسين الخدمة العالمية من خلال إنشاء أكثر من 20 فرعًا ومكتبًا عالميًا.

وحتى الآن، وصلت شحناتها التراكمية لأرفف الألواح الشمسية إلى 15 جيجاوات، واحتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات إلى اليابان لمدة سبع سنوات متتالية، واحتلت المرتبة الأولى في سوق التوزيع الأسترالي والفيتنامي.

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