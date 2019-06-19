‫” All Night”، أغنية ثالثة من القناة الصوتية الأصلية المصاحبة للعبة بي تي أس وورلد، ستطلق يوم 21 يونيو

تتضمن آر أم وسوغا وجوس وورلد

أغنية هيب هوب من التسعينات من آر أم

نتماربل تقدم “قصة أخرى” من بي تي أس وورلد

سيؤول، كوريا، 21 حزيران/يوتيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نتماربل عن إطلاق أغنية “All Night “، (الجزء 3 من بي تي أس أو أس تي)، وهي الأغنية الثالثة المتوفرة في القناة الصوتية الأصلية للعبة بي تي أس وورلد، يوم 21 حزيران/يونيو في الساعة 2 صباحا بي دي تي/ السادسة مساء كي أس تي. لعبة بي تي أس، لعبة الهاتف الجوال التي طال انتظارها من شركة نتماربل وتوفر تجربة رائعة يصبح فيها اللاعب مدير بي تي أس، ستطلق في كل أنحاء العالم 25 يونيو بي دي تي/26 يونيو كي أس تي.

“All Night” هي أغنية معتدلة الإيقاع من موسيقى الهيب هوب بطاقة باردة تعود إلى تسعينات القرن الماضي يشارك فيها آر أم، وسوغا من بي تي أس إلى جانب جوس وورلد، مغنية الراب التي تتصدّر قوائم الأغاني الرائجة بأغاني مثل Lucid Dreams.

تتضمن الأغنية، التي أنتجها آر أم إيقاعات من باورز بليزانت، المؤسس المشارك لجمعية برو إيرا ومنتج أغان مثل أغنية جوي بادا Devastated، حيث تمنح نفسها نسيج موسيقى الراب الغنائية.

تنضم أحدث أغنية مرفقة باللعبة إلى أغنية Dream Glow (بي تي أس وورلد أو أس تي الجزء 1) وأغنية A Brand New Day (بي تي أس وورلد أو أس تي الجزء 2) كأغنية ثالثة تم إصدارها من القناة الصوتية الأصلية لـ بي تي أس وورلد. ستتوفر الموسيقى التصويرية الكاملة، التي تضم موسيقى جديدة تمامًا بدءًا من بي تي أس وورلد فريدة من نوعها إلى اللعبة، يوم 28 حزيران/يونيو.

بي تي أس وورلد هي لعبة محاكاة للأجهزة المحمولة تعتمد على قصة تعيد اللاعبين إلى البداية قبل ظهور الفرقة لأول مرة للعب دور مدير بي تي أس، مع الهدف النهائي المتمثل في تعزيز بي تي أس ليصبح أعضاؤها نجومًا.

سيواجه اللاعبون مهمات متعددة حيث يختارون بعض بطاقات أعضاء بي تي أس لتنفيذ المهمة والتقدم خلال اللعبة. سيؤدي جمع هذه البطاقات وترقيتها إلى فتح المزيد من القصص على طول الطريق، وسيكون بإمكان اللاعبين التفاعل مع بي تي أس فعليًا كمديرين في اللعبة من خلال محتوى تفاعلي واحد مقابل واحد.

بالإضافة إلى القصة الرئيسية لـ بي تي أس وورلد التي تسمح للاعبين بتشجيع بي تي اس ليصبح أعضاؤه نجومًا بارزين، ستعرض اللعبة قصصًا فردية مع ظهور كل عضو في بي تي أس باعتباره الشخصية الرئيسية. أصدرت نتماربل مراجعة أخرى لهذه القصص الفردية من خلال موقع بي تي أس وورلد على الويب، مع ست قصص معاينة متاحة الآن بما في ذلك آر أم وجن وسوغا، جي هوب، جيمين، وفي. وستكون القصة الأخيرة، التي تضم جونغ كوك، متاحة للمراجعة يوم 22 حزيران/يونيو.

سيتم إصدار اللعبة في جميع أنحاء العالم (باستثناء بعض الدول) على أجهزة iOS و Android . لمزيد من المعلومات حول بي تي أس وورلد، يرجى زيارة https://btsw.netmarble.com . تتوفر أيضًا آخر التحديثات عن طريق متابعة بي تي أس وورلد على Twitter وInstagram.

حول شركة نتماربل كوربوريشن

تسعى شركة نتماربل كورب لتسلية الناس من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجارب ألعاب جوال رائعة. تأسست نتماربل في كوريا العام 2000، وهي شركة ألعاب الهاتف المحمول الأسرع نموًا وتحتل المرتبة الأولى كمطور وناشر لألعاب الهاتف الجوال على مستوى العالم. مع أكثر من 6000 موظف، تقوم نتماربل بإنتاج وخدمة بعض أكثر ألعاب الهواتف الجوالة نجاحًا، بما في ذلك Lineage 2: Revolution و MARVEL Future Fight و Everybody’s Marble و Seven Knights . وكشركة أم لشركة كابما، وهي واحدة من أكبر الشركات المطورة لألعاب الهواتف المحمولة من الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين، وأكبر مساهم في جام سيتي، وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب الاجتماعية غير الرسمية، تمتلك نتماربل شراكة استراتيجية مع سي جي إي أن أم كوربوريشن، أكبر شركة ترفيه في آسيا، تينسنت هولدنغز، أكبر شركة إنترنت في آسيا، وشركة أن سي سوفت، وهي إحدى شركات MMORPG البارزة في مجال الألعاب المتعددة اللاعبين. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.netmarble.com .



حول بيغ هت إنترتينمنت

تأسست شركة بيغ هت إنترتينمنت في شباط/فبراير 2005 في كوريا الجنوبية على يد الرئيس التنفيذي والمنتج بانغ سي هيوك، وتركز الأعمال الأساسية لشركة بيغ هت إنترتينمنت على الإنتاج الموسيقي وإدارة الفنانين والنشر. تتضمن مشاريع بيغ هت إنترتينمنت التجارية وتطور مجموعة من المحتوى المنتج من كبار الفنانين من الدرجة الأولى، بما في ذلك بي تي أس وورلد العالمية وأحدث إضافة TOMORROW X TOGETHER . وعبر مهمتها المتمثلة في “الموسيقى والفن للتعافي، تسعى بيغ هت جاهدة لإضفاء تأثير إيجابي من خلال المحتوى مع توفير الراحة والإلهام لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

حول شركة تيك وان

شركة تيك وان كوربوريشن هي شركة محتوى مبتكرة تستخدم ثقافة البوب في بيئة الألعاب. إذ تأسست في العام 2016، تيك وان تقود هذا النوع الجديد من الألعاب المحمولة المسماة “الألعاب السينمائية” التي تجمع بين عناصر اللعبة التفاعلية ضمن مفهوم القصة على أساس ثقافة البوب وبروتوكول الإنترنت الأصلي. تتضمن الألعاب مقاطع فيديو بالحركة الكاملة ومحتويات مرئية متعددة تدفع حدود سرد القصص من الجيل التالي. لقد أدت سنوات الخبرة والمعرفة في كل من سرد القصص وتطوير الألعاب إلى إنشاء ألعاب سينمائية مثل Take Urban و بي تي أس وورلد. تطور شركة تيك وان حاليًا سلسلة من الألعاب السينمائية المستقبلية وأعمالها الجديدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.takeonecompany.com .

الاتصالات:

كوريا (سيؤول)، فريق العلاقات العامة في المقر الرئيسي، جنهو لي، globalpr-g@netmarble.com ، 82-2-2271-7444

أميركا الشمالية : فريق العلاقات العامة لنتماربل الولايات المتحدة

تشاستيتي إريزاري، chastity.irizarry@netmarble.com

روجرز أند كوان، جو شنايدر، jschneider@rogersandcowan.com

بيغ هت إنترتينمنت، آيرين تشوي، irenechoi@bighitcorp.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/925167/PR_BTSWORLD.jpg