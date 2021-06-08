‫ يحافظ الاتصال العالمي لـ Marine Online على خدمة كاملة لشحن السفن

مبيعات السفن وشرائها لم تتأثر بالجائحة

سنغافورة, 8 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ – على مدار العقد الماضي، تمتعت السوق العالمية لسمسرة السفن بنمو متعدد الدوافع، والتي كان من بينها زيادة التجارة العالمية المنقولة بحراً وانخفاض أسعار النفط والنمو الاقتصادي السريع وزيادة استهلاك الطاقة. ولكن مع الأسف، عطلت الجائحة صناعة الشحن وتركت آثارًا سلبية أيضًا على مبيعات السفن ومعدلات شرائها.

فقد جعلت قيود السفر من الصعب على المشترين الحصول على السفن المناسبة. وعلى النحو نفسه، أجبرت قلة المشترين البائعين على بيع سفنهم بسعر عرضهم للخسارة. هذا، وأحبطت ضوابط السلامة المشددة عمليات التفتيش على السفن، والتي أضرت من ثم بعمليات المبيعات والشراء؛ مما دفع المشترين والبائعين إلى إعادة النظر في قراراتهم.

تساعد Marine Online كلاً من المشترين والبائعين في تجاوز الاضطرابات في مبيعات السفن وشرائها. وتوفر منصتها غير المقيدة جغرافيًا شبكة واسعة تعمل كجسر فعال بين كل من المشترين والبائعين. يمكن أيضًا إجراء الاستطلاعات بواسطة مزودي الخدمة المعتمدين لـ Marine Online في جميع أنحاء العالم أينما أجريت معاملة ناجحة.

أوضح بهارات باهل، مدير المبيعات والمشتريات في Marine Online قائلاً: “في هذا المناخ الاقتصادي الصعب، تقارب منصتنا بشكل فعال بين جميع المشترين والبائعين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شبكتنا الواسعة من مزودي الخدمة المعتمدين قادرة على إجراء الاستطلاعات اللازمة والتخليص والخدمات البحرية الأخرى أينما كانت السفينة. وسيشرف فريق Marine Online من المحترفين ذوي الخبرة على العملية برمتها، مما يضمن معاملات سلسة وآمنة.”

Marine Online منصة محورها العميل، توفر للمهنيين البحريين حلول بيع وشراء فعالة للسفن. لقد أجرت Marine Online حتى يومنا هذا معاملات لكل من المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إندونيسيا والصين وسنغافورة وفيتنام.

نبذة عن Marine Online (Singapore) Pte Ltd

إن Marine Online هي أول منصة متكاملة في العالم متخصصة في الخدمات البحرية للسوق العالمية. لقد تم إطلاقها في عام 2019، وقدمت العديد من الخدمات البحرية من خلال منصة تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الثورية لأصحاب السفن والبضائع الإقليميين. ومن خلال محفظتها المكونة من 8 خدمات رئيسية، تقوم Marine Online بتشكيل مستقبل النقل البحري باستخدام أحدث التقنيات لخلق فرص عمل واتصالات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني marineonline.com