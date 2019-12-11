‫ وزارة التعليم المصرية تُعين شركة Promethean شريكًا استراتيجيًا في تكنولوجيا التعليم

الشراكة تمهد الطريق أمام تقديم تجارب تعليمية متطورة ومتوائمة رقميًا على مستوى الدولة

بلاكبيرن، إنجلترا، 11 ديسمبر 2019/PRNewswire/ — اختارت وزارة التعليم المصرية شركة Promethean® -المزود العالمي لتكنولوجيا التعليم- لتعيينها شريكًا استراتيجيًا لتطوير خدمات التدريس والتعلم الرقمية على مستوى الدولة. تشهد هذه الشراكة ترقية شاشات Promethean ActivPanel® التفاعلية في 26 ألف فصل مدرسي قائم بالفعل، إضافة إلى تثبيتها في “فصول دراسية ذكية” جديدة سيتم بناؤها على مدار السنوات الثلاثة القادمة لدعم تقديم الخدمات التعليمية في البلاد.

يُعد الفصل الذكي -الذي تم تقديمه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2019 الذي عُقد مؤخرًا (22-23 نوفمبر 2019) في القاهرة- حلاً نموذجيًا جديدًا ورائدًا يتيح إنشاء بيئات تعلم حديثة ومجهزة بكافة التجهيزات الفعّالة. ويعتبر الفصل الذكي -الذي طورته شركة NetDragon Websoft Holdings Limited، وهي الشركة الأم لشركة Promethean- حلاً مبتكرًا وسريع الانتشار يساعد على تقليل كثافة الفصول الدراسية، ويزيد من عدد المباني المدرسية ويستخدم التكنولوجيا لتعزيز عملية التعليم.

وفي أعقاب تقرير “التقييم الوطني للتعليم للجميع لعام 2015” الذي صدر بتكليف من اليونسكو ودعم منها، أعطت وزارة التعليم المصرية الأولوية لتحسين جودة التعليم، ما أدى إلى وضع استراتيجية للارتقاء بوضع التعليم الراهن والتشاور حول كيفية معالجة النقص في عدد الفصول الدراسية اللازمة لتلبية احتياجات السكان. ومن ثم لعبت Promethean -كجزء من عائلة NetDragon- دورًا محوريًا في تطوير حل الفصل الذكي، مع وضع شاشات ActivPanel التفاعلية لتكون محورًا تكنولوجيًا رئيسًا في جميع الفصول الدراسية الجديدة.

وفي معرض تعليقه، صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلاً: “يتمثل هدفنا في تحسين جودة التعليم بشكل سريع وملحوظ، وهو ما يتطلب اتباع نهج رقمي على مستوى عالٍ في عالمنا الحديث. وكان التحدي الذي واجهناه ينقسم إلى شقين. تحسين فصولنا الدراسية الحالية مع توسيع نطاق التعليم لدينا – مع التأكيد على تحقيق المواءمة في الجانب التكنولوجي بين كل منهما كأمر بالغ الأهمية.

“لقد أثبتت شركة Promethean أنها شريك موضع ثقة، ليس فقط في تقديم حل يمكن أن يعمل على ترقية فصولنا الدراسية الحالية، ولكن أيضًا من خلال ابتكاراتها مع شركة NetDragon الأم لتطوير الفصل الذكي. وقد أصبحنا الآن في وضع قوي للغاية لتحقيق أهدافنا وتقديم تعليم على مستوى عالمي.”

كما صرح فين ريرا الرئيس التنفيذي لشركة Promethean قائلاً: “إنه لشرف وتقدير عظيم أن نقدم الدعم لوزارة التعليم المصرية في تقديم حلول مبتكرة وعملية من شأنها أن تسهم بالتالي في تحسين التعليم في جميع أنحاء البلاد. إننا نعمل عن كثب -كشركة متخصصة حصريًا في تكنولوجيا التعليم- مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنفيذ استراتيجيات ترتقي بالمعايير التعليمية من خلال التنفيذ الفعال لبرنامج شاشات ActivPanel الخاص بنا ونتطلع بقوة إلى استمرار علاقاتنا الإيجابية الراسخة.”

تعتبر شركة Innovera الموزع الحصري وشريك الخدمات لدى Promethean في مصر، وهي أيضًا شريك راسخ لوزارة التعليم المصرية في مجال التكنولوجيا. وفي هذا الصدد، صرح أحمد فكري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: “إن فوائد التكنولوجيا في الفصل الدراسي موثقة جيدًا، ولكن في ظل عدم وجود مساحات للتعليم البدني، فلا يوجد مكان لذلك حرفيًا. إن استراتيجية الفصل الذكي لا يمكنها التغلب على التحدي المتمثل في توفير مساحات لتعليم الأطفال فحسب، بل إنها تعمل بشكل فوري على رفع مستوى تقديمنا للخدمات التعليمية إلى أعلى مستوى من الجودة، وفي نهاية المطاف سوف تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في مصر.”

يبدأ برنامج ترقية الفصول الدراسية الحالية في يناير 2020، مع تثبيت جميع شاشات ActivPanels البالغ عددها 26000 شاشة بحلول فصل الصيف.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1041183/Promethean_The_Intelligent_Classroom.jpg