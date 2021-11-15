‫ هيكفيجن تُعلن عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2021

هانغتشو، الصين, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ – أعلنت شركة هيكفيجن (Hikvision)، مزود حلول إنترنت الأشياء الذي يمثل الفيديو كفاءة أعمالها الأساسية، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021. خلال ربع السنة الحالية هذا ، اكتسبت هيكفيجن إيرادات بقيمة 21.73 مليار يوان صيني مع زيادة سنوية بنسبة 22.41٪. وبلغ صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة المدرجة 4.48 مليار يوان، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 17.54%.

من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام 2021، جمعت شركة هيكفيجن إجمالي إيرادات بلغ 55.63 مليار يوان صيني بنمو سنوي قدره 32.38%، وبلغ صافي الأرباح المتراكمة المنسوبة إلى المساهمين 10.97 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 29.94%.

وسط استمرار حالة عدم اليقين الخارجية، ستظل هيكفيجن تركز على خلق قيمة للعملاء بمنتجات وحلول متنوعة. ستواصل الشركة أيضًا بناء عمليات خدمة موجهة للعملاء ، والاستفادة الكاملة من قدرات التصنيع المرنة للحفاظ على التطور المطرد للشركة.

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حول شركة هيكفيجن

هيكفيجن هي مزودة حلول إنترنت الأشياء يُعتبر الفيديو بمثابة كفاءة أعمالها الأساسية. تتميز هيكفيجن بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. وبالإضافة إلى صناعة الأمن، تقوم هيكفيجن بتوسيع نطاقها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفِّر منتجات هيكفيجن أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم هيكفيجن بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، كما تُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمن الإلكتروني التي تُقدِّمها هيكفيجن، بما في ذلك “مركز هيكفيجن للأمن الإلكتروني”. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على www.hikvision.com.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1673789/Hikvision_ reports_Q3_2021_financial_ results.jpg