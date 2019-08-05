‫ مايندتري: إل آند تي جروب تعين السيد/ ديباشيس تشاترجي بمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مايندتري ليمتد

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 5 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “Mindtree”، إحدى شركات مجموعة إل آند تي جروب “L&T Group Company”، عن تعيين السيد/ ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee” في منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”. وعين السيد/ تشاترجي بمجلس إدارة مايندتري ليمتد وكلف بقيادة الشركة خلال فترة النمو التالية. وقبل انضمامه للعمل في مايندتري، كان السيد/ تشاترجي رئيس قسم الأعمال العالمية والمسئول عن أعمال النظم الرقمية والتقنية بشركة كوجنيزانت “Cognizant”.

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وفي معرض تعليقه عن التعيين، أفاد السيد/ إيه إم نايك “A M Naik”، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إل آند تي، قائلاً: “ستنقل خبرات السيد/ تشاترجي المتنوعة ومنهجه الذي يركز على العملاء مايندتري إلى مستوى جديد من النمو ويقدم قيمة هائلة لجميع أصحاب المصلحة”.

ومن جانبه أشار السيد/ تشاترجي: “يسعدني ويشرفني أن أغتنم هذه الفرصة. وأتطلع للعمل مع موظفي مايندتري بجميع أنحاء العالم ومواصلة تحقيق قيمة مشتركة مع العملاء”.

وعلى مدار 22 عامًا من العمل في كوجنيزانت، تولى السيد/ تشاترجي العديد من الأدوار القيادية من إدارة الخدمات المصرفية والمالية، إلى بناء وإدارة العديد من مراكز تنفيذ العمليات، إلى قيادة ابتكارات التقنية وحلول الجيل القادم عبر خطوط الخدمة. وكان عضوًا رئيسيًا في مجموعة القيادة التنفيذية، وكذلك عضوًا بمجلس إدارة كوجنيزانت، الهند.

وبعد تخرجه في تخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة جادافبور، تمتع السيد/ تشاترجي بخبرة تتجاوز 30 عامًا من العمل في العديد من المؤسسات الرائدة ومنها تاتا للخدمات الاستشارية “Tata Consultancy Services”، وماهيندرا آند ماهيندرا “Mahindra and Mahindra (M&M)”.

وسيتولى السيد/ تشاترجي العمل من مكتب مايندتري في بنغالور. وأضاف تعيينه زخمًا لخطة مايندتري المعنية بمواصلة توجيه التحول الرقمي للعملاء ودعم النمو المربح. وتعد مايندتري إحدى شركات الاستشارات والخدمات التقنية العالمية، وتساعد العملاء في 18 دولة على تحقيق سرعة الأعمال وتحقيق ميزة تنافسية وقيادة النمو في تقنية المعلومات والفضاء الرقمي.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000” من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

نبذة عن إل آند تي

تعد لارسن آند توبرو “Larsen & Toubro” شركة هندية متعددة الجنسيات متخصصة في خدمات التقنية، والهندسة، والإنشاءات، والتصنيع، والخدمات المالية وتحقق عائدات تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي. وتمارس الشركة أعمالها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتضع الشركة نصب اهتمامها نحو تقديم منهج قوي يركز على العملاء وتسعى على نحو دؤوب لتقديم أعلى جودة بما يتيح لشركة إل آند تي تبوأ مرتبة الريادة في خطوط الأعمال الرئيسية على مدار ثمانية عقود.

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الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com