‫ كويك لينك تكشف الستار عن حلول شبكية للمساعدة في توصيل جميع أجهزة إنترنت الأشياء

شنغهاي، 18 فبراير 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة كويك لينك (Queclink) (البورصة: 300590. شنجن (SZ)) – وهي شركة موردة رائدة عالمية لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات – اليوم عن إطلاقها لحلول شبكية لمساعدة العملاء والشركاء في إنشاء ربط شبكي آمن وموثوق للتمتع بإمكانيات جديدة.

وفقًا لشركة ستاتيستا (Statista)، تشير التقديرات أن العدد العالمي لأجهزة إنترنت الأشياء المتصلة قد يزيد على نحو ثلاثة أضعاف من 8.74 مليار في عام 2020 إلى أكثر من 25.4 مليار نقطة نهاية نشطة في عام 2030، فكل شيء يمكن توصيله افتراضيًا في عالم إنترنت الأشياء.

تُعد حلول شبكة كويك لينك مناسبة لمجموعة معينة من حالات المستخدمين مثل الأتمتة الصناعية المتمثلة في المصنع الذكي والطاقة والنقل والبيع بالتجزئة. كما أن هذه الحلول تساهم في العديد من حلول المدن الذكية بما في ذلك مراقبة مصابيح الشوارع، والأمن العام، وشبكات المؤسسات، والربط الشبكي في المواقع النائية. تجمع سلسلة الموجهات اللاسلكية بين الاتصال الخلوي عالي السرعة والواجهات الصناعية والمعرفة الفريدة التي تتمتع بها شركة كويك لينك المتعلقة بالمعلوماتية البعدية لإنترنت الأشياء.

هذا وذكر إدوين بينج، النائب الأول لرئيس شركة كويك لينك أن “الطلب العالمي آخذ في التوسع، وقد حان الوقت لتقديم حلول شبكتنا التي تساعد على إنشاء ربط شبكي خلوي خاص ومستقر لإنترنت الأشياء”. “يسهل نشر هذا النوع من الربط الشبكي في بيئة بيانات ضخمة. لقد تميزنا في اتخاذ موقف استباقي في إنترنت الأشياء الذي أطلق بالفعل “الثورة الصناعية الرابعة” التي يتمثل جوهرها في الاستفادة من البيانات الضخمة للإدارة المرنة التفصيلية. كما أن مجال صناعة السيارات خير دليل على هذا الفعل الاستباقي.”

فقد قامت إحدى شركات السيارات الرائدة في الصين بتحديث برنامج التحول الرقمي للمصانع، واختارت مؤخرًا سلسلة الموجهات الصناعية التي توفرها شركة كويك لينك لتمكين حقل الاختبار الأول. ومن خلال الاعتماد على شبكة آمنة وموثوقة، من الممكن جمع العديد من البيانات، والقيام بإجراءات الحوسبة المتطورة التي تشمل تحليل البيانات وتخزينها محليًا وسريًا، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وفقًا لذلك.

هذا وتُعد كل من السلسلتين WR100 وWR200 الجاهزتين بالفعل عبارة عن موجهات صناعية لاسلكية تعمل بتقنية التطور طويل الأمد المدعوم بالجيل الرابع (4G LTE). وقد استثمرت شركة كويك لينك سلسلة WR300 (إصدار الجيل الخامس) في السوق الصيني، وستتابع عن كثب الانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، وستروج لسلسلة WR300 في الخارج.

نُبذة عن شركة كويك لينك

منذ عام 2009، أصبحت شركة كويك لينك للحلول اللاسلكية (Queclink Wireless Solutions) “تقدم إنترنت الأشياء بشكل أكثر ذكاءً”.

وتُعد شركة كويك لينك الجهة المصممة والمصنعة لأجهزة إنترنت الأشياء، وهي تعمل مع العديد من الشركات الصناعية والاستهلاكية المعروفة لتقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة إلى السوق. هذا وتشمل وحدات أعمالها النقل والأصول والتنقل والشبكات والزراعة. وتعتبر شركة كويك لينك مصدر إلهام للحلول القائمة على البيانات لعملائها في جميع أنحاء العالم، فهي توفر 42 مليون منتج من منتجات إنترنت الأشياء يتم تسليمه إلى أكثر من 140 دولة.

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الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1747789/ image1.jpg