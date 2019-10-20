‫ في إف إس تسهيل تقدمخدمات الحصول على تأشيرات المملكة العربية السعودية السياحية في 30 دولة

ستقدم المراكز خدمات التأشيرات المناسبة وخدمات تسجيل القياسات الحيوية لمقدمي طلبات تأشيرات المملكة العربية السعودية

يستطيع الحجاج السفر لأداء شعائر العمرة باستخدام تأشيرة سياحية خارج موسم الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة في إف إس تسهيل “VFS TasHeel”، مزود خدمات التأشيرات المصرح من وزارة الشئون الخارجيةبالمملكة العربية السعودية، عن تدشين خدمات التأشيرات السياحية في مراكزها التي تنتشر عبر 30 دولة حول العالم، وسيتمكن مقدمو الطلبات كذلك من السفر لأداء شعائر العمرة باستخدام التأشيرة السياحية، ولكن ليس خلال موسم الحج، وذلك طبقًا لمسئول موقع Visit Saudi الإلكتروني .

وطبقًا لسياسة التأشيرات الجديدة التي طبقتها المملكة العربية السعودية، يستطيع مواطنو دول الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر، وباكستان، وإندونيسيا، والجزائر، والبحرين، والكاميرون، وتشاد، وساحل العاج، وغانا، وغينيا، ومالي، وموريتانيا، والمالديف، ونيجيريا، والفلبين، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وطاجيكستان تقديم طلب الحصول على التأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية.

وبصفته مزود خدمة موثوقًايربط بين مقدمي طلبات التأشيرة ووزارة الشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تقدم مراكز في إف إس تسهيل لخدمات التأشيرة، التي تنتشر عبر منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا، مجموعة متكاملة من خدمات التأشيرة التي تتضمن تعميم معلومات التأشيرة الدقيقة، وتوجيهات الطلبات، وإدارة الرسوم، وإدارة الهوية من خلال تسجيل القياسات الحيوية وتقديم الطلبات لجميع فئات التأشيرة المتاحة. ويتضمن تسجيل القياسات الحيوية مجموعة مؤمنة تأمينًا عاليًا لبصمات الأصابع، وصورة الوجه، وتفاصيل البيانات الذاتية، مثل معلومات جواز السفر.

وفي 27 سبتمبر/أيلول، بدأت في إف إس تسهيل خدمة العملاء في ظل نوع جديد من التأشيرات السياحية في أغلب الدول التي تعمل بها.

وصرح متحدث لشركة في إف إس تسهيل: “خلقالانفتاح المتزايد للأسواق الدولية فرصًا هائلة لقطاع السياحة –وتؤكد سياسات المملكة العربية السعودية الجديدة على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه السياحة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. ودعمًا للمبادرات الحكومية، يسعدنا أن نعرض خدمات التأشيرات السياحية في 30 دولة، والعمل على جعل العملية بكاملها أكثر سلاسة وملاءمة للمسافرين المحتملين لأغراض الترفيه والحجاج لأداء شعائر العمرة”.

ولمزيد من المعلومات عن خطوات التقديم، أو التعرف على فئة التأشيرة المناسبة أو تحديد موعد، يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني www.vfstasheel.com.

نبذة عن في إف إس تسهيل الدولية:

تعد شركة في إف إس تسهيل الدولية “VFS TasHeel International” بمثابة شريك خارجي متخصص في خدمات التأشيرة لوزارة الشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية. وبصفتها وسيطًا موثوقًا بين مقدمي طلبات التأشيرة ووزارة الشئون الخارجية، تقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التأشيرة الإدارية المبسطة، وتتم جميعها إلكترونيًا وتلتزم بأعلى معايير التأمين وسرية المعلومات. ويقع مقر الشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويتم الاستعانة بخدمات في إف إس تسهيل في 30 دولة تنتشر عبر قارات إفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا.

كما تعد في إف إس تسهيل شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة في إف إس جلوبال “VFS Global”، أكبر الشركات العالمية المتخصصة في خدمات الاستعانة بمصدر خارجي وخدمات التقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.vfstasheel.com.