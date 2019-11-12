‫ شركة Yardi تحصد جوائز مجلس مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن برمجيات الإدارة العقارية والابتكار التقني

الشركة المبتكرة لبرمجيات الإدارة العقارية تتلقى التكريم بجائزتين في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمتاجر التجزئة 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — كُرِّمت شركة Yardi®، وهي مقدم خدمات تقنية عالمي في المجال العقاري، حيث تلقت جائزة أفضل برمجيات إلكترونية للإدارة العقارية وجائزة أفضل ابتكار تقني في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمتاجر التجزئة لعام 2019 الذي انعقد مؤخرًا في دبي واستضافه مجلس مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط.

تحتفي جوائز مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنجازات المتميزة في مجال التجارة بالتجزئة والتسويق وتعزيز صافي دخل التشغيل وتصميم وتطوير متاجر تجزئة متميزة ولافتة للأنظار.

وقد أُقيم حفل توزيع الجوائز في 29 أكتوبر 2019 بفندق ريتز كارلتون دبي محتفيًا بواحد من أسرع الأنشطة الاقتصادية نموًا في الإمارات العربية المتحدة وهو التطوير العقاري لمتاجر التجزئة. تحتفي هذه الجوائز سنويًا بالمجتهدين والمبتكرين من رواد متاجر التجزئة ومراكز التسوق ومقدمي الخدمات ممن حققوا التميز في أعمالهم. كما توفر هذه الفعالية فرصة ملائمة لإلقاء الضوء على أنشطة كبرى الكيانات التجارية.

وفي هذا الصدد صرح سعيد حيدر، مدير المبيعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط لدى Yardi، والذي تسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة، قائلاً: “نتشرف بتلقينا هذا التكريم ونود أن نتوجه بالتهنئة إلى جميع عملائنا الذين حظوا بالتكريم معنا عن الإنجازات التجارية المتميزة. تتميز Yardi بسجل إنجازاتها الحافل والزاخر بالنجاح في مجال عقارات متاجر التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وذلك بفضل حلولها الحديثة والمبتكرة التي تمثل أفضل استخدام للتقنية بالنسبة للشركات العاملة في إدارة العقارات والمستثمرين العقاريين.”

يمكنكم التعرف على المزيد عن حلول Yardi الأكثر تكاملاً في مجال إدارة عقارات متاجر التجزئة.

نبذة عن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمتاجر التجزئة 2019

استطاع مؤتمر متاجر التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي نظمه مجلس مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يجمع العاملين في قطاع مراكز التسوق من المهنيين المحترفين والكيانات العاملة في مجال تجارة التجزئة والشركات الإدارية والاستشارية والمهندسين المعماريين وشركات التصميم والشركات العاملة في مجال الترفيه والاستجمام ومقدمي المنتجات والخدمات في هذا القطاع؛ إذ اجتمع الكل تحت سقف واحد لثلاثة أيام أتيحت لهم خلالها الفرصة للتعارف وتكوين علاقات عمل وعقد صفقات واستكشاف فرص عمل جديدة. لمعرفة المزيد، تصفحوا الموقع الإلكتروني: retailcongressmena.com.

نبذة عن مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MECSC)

هو الصوت المعبر عن قطاع تجارة التجزئة بالنسبة لمتاجر التجزئة وملاك مراكز التسوق والمختصين في الإدارة ومقدمي الخدمات وجميع المهنيين العاملين في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق المحيطة، تصفحوا mecsc.org.

نبذة عن Yardi

تعمل Yardi على تطوير ودعم البرمجيات الرائدة في مجال الإستثمار والإدارة العقارية؛ مقدمةً خدماتها للشركات العقارية على اختلاف أنواعها وأحجامها. تأسست Yardi في عام 1984 في مدينة سانتا باربرا بكاليفورنيا، وتقدم خدماتها لعملائها في جميع أنحاء العالم من مقارها في كل من استراليا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. للحصول على مزيد من المعلومات، تصفحوا الموقع الإلكتروني yardi.ae.