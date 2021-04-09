‫ شركة VIVAIA تعرض صفقات رائعة لشهر رمضان وتطلق مجموعاتها الربيعية الصيفية للعام 2021 للعملاء العرب

أطلقت ماركة الأحذية النسائية الصديقة للبيئة VIVAIA مجموعات أحذية جديدة. وأعلنت العلامة التجارية عن بدء حملتها الترويجية الرمضانية من 1 نيسان/أبريل إلى 13 أيار/مايو.

ميامي، 9 نيسان/أبريل 2021 / بي آر نيوزواير / — في العام 2020، دخلت VIVAIA سوق الشرق الأوسط كشركة إيداع ائتمانية للأحذية النسائية. ونظرًا لاستدامة منتجاتها وراحتها وتصميمها العصري، حازت VIVAIA على سمعة طيبة وحققت نموًا كبيرًا في المبيعات في هذه المنطقة.

سيبدأ شهر رمضان في 13 نيسان/أبريل 2021. تنظم VIVAIA الحملة الترويجية للشهر مقدس لرد الجميل لدعم العملاء، حيث تقدم صفقات مخصصة للشرق الأوسط – بخصم يصل إلى 20٪. تقوم العلامة التجارية أيضًا بتحديث حملة “يوم في رمضان” لتقديم أفكار تخص الملابس للعملاء خلال الشهر المقدس. وسواء كان الأمر يتعلق بالتجمعات العائلية أو تجمعات للأصدقاء أو أوقات الفراغ للسيدة لوحدها، سيكون هناك دائمًا زوج من أحذية VIVAIA التي تناسب جميع المناسبات مع أي فستان.

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علاوة على ذلك، فإن الحملة الترويجية لن تكون فقط لأفضل 10 منتجات مبيعا من VIVAIA مثل الحذاء المسطح المدبب الإصبع Aria وحذاء الكعب الصغير، Stella ، ولكن تم أيضًا تضمين حملة العلامة التجارية للمنتجات الجديدة لربيع وصيف 2021.

تعتبر مجموعات العلامة التجارية الجديدة منتجات بارعة مقارنة بفئات منتجات وأساليب أحذية VIVAIA السابقة. الحذاء الرياضي Evermore بخامة خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء يمنح الجسم دعمًا إضافيًا، ما يجعله مريحًا لممارسة أي أنشطة. الأحذية المسطحة النعل Manon مع مزيج الألوان على الطراز العربي تناسب جميع الفساتين التقليدية خلال شهر رمضان. وكذلك فإن حذاء Giselle مع تصميمه بأجزاء علوية مخيطة، يوفر سهولة الارتداء والراحة كل يوم.

وقالت سحر وحيدي، مديرة التسويق في VIVAIAفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “بسبب الوباء، تغيرت عادات التسوق للعملاء من نقطة البيع التقليدية إلى الإنترنت، وسيستمر هذا السلوك لبعض الوقت.” ولتلبية الطلب المتزايد وتبسيط عملية التسوق عبر الإنترنت، سنطلق تطبيقنا لاحقًا في رمضان.”

رمضان هو أهم شهر للناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنظم VIVAIA حملة رمضان الترويجية وتخطط لتوسيع حصتها في السوق وتأثيرها في عالم التسوق عبر الإنترنت العربي. ليس ذلك فحسب، بل تحاول العلامة التجارية أيضًا دمج مفهوم العلامة التجارية للاستدامة وحماية البيئة في أساليب حياة العملاء.

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