‫ شركة Immigration.ca توظف روبرت بتلر كرئيس تنفيذي لمجموعتها الاستشارية التجارية لتأشرات الشركات الناشئة

مونتريال، كيبيك22 تشرين الأول/أكتوبر، 2020/PRNewswire/ — يسر موقع Immigration.ca الإعلان عن ان روبرت بتلر قد انضم إلى الشركة كرئيس تنفيذي لمجموعتها الاستشارية التجارية لتأشيرات الأعمال الناشئة.

ويقول كولن سنغر، الشريك الإداري للشركة says Colin Singer, Managing Partner of immigration.ca. “إن خلفية روبرت المتنوعة والواسعة قد موضعته في هذه الصناعة، كخبير أعمال واسع المعرفة في العمليات، والتمويل، والتسويق، والاستشارات الرقمية. وستوفر هذه الإضافة لشركتنا منظورا فريدا في المساعدة على ترسيخ مكانتنا كمبتكر في النظام العام لتأشيرات الشركات الناشئة في كندا.”

عمل روب لحساب مؤسسات رائدة في كندا على المستوى التنفيذي. وقد قاد الشركات عبر عمليات التحول التي قامت بها وحقق نموًا كبيرًا في الأرباح في كل مؤسسة عمل بها. وهو يتمتع بسمعة طيبة في تطوير وتنفيذ عمليات عالية الكفاءة وقيادة فرق عالية الأداء لتحقيق نتائج باهرة.

ومؤخرًا، شغل روب منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البائعة في مراحل تأسيسها المبكرة في تورنتو، كندا. وقبل ذلك، كان روب مسؤولًا تنفيذيًا فيشركة إنديغو، ومستشارًا إداريًا فيشركة آرثر أندرسون، ونائب الرئيس لبنك فنتشر كابيتال/ميرشانت المتخصص في المشاريع التجارية التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة.

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية شوليش للأعمال بتخصص مزدوج في الإدارة الإستراتيجية والأعمال الدولية. كما يحمل شهادة في التجارة الإلكترونية من جامعة نيو برونزويك؛ وبكالوريوس تجارة من جامعة سانت ماري تخصص تسويق.

ما هي تأشيرة الشركات الناشئة؟

يقدم برنامج تأشيرة الشركات الناشئة الكندي Canada’s Start-Up Visa Program إقامة دائمة غير مشروطة في كندا لرواد الأعمال المهاجرين المؤهلين.

يستهدف البرنامج رواد الأعمال المبتكرين ويربطهم بمستثمري القطاع الخاص في كندا الذين سيساعدونهم في تأسيس أعمالهم التجارية الناشئة.

يمكن للمرشحين في البداية الانتقال للإقامة في كندا على أساس تصريح عمل مدعوم من شركتهم المعتمدة من الحكومة الكندية.

تضاعف عدد المقبولين للإقامة الدائمة عبر برنامج تأشيرات الشركات الناشئة في كندا من 2018 إلى 2019 بعد زيادة في كل من السنوات الخمس السابقة.

يمثل برنامج الهجرة إلى كندالتأشيرة الشركات الناشئة مثالاً آخر على نهج كندا المبتكر والمرن للهجرة.

كيف يمكن لموقعImmigration.ca مساعدة المرشحين للحصول على تأشيرة للشركات الناشئة؟

من خلال مكاتبها في تورنتو، تقدمimmigration.ca مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية المعقدة للأعمال لأصحاب المشاريع الدولية الذين يسعون للدخول والإقامة في كندا في إطار برنامج الهجرة على أساس تأشيرة الشركات الناشئة start-up visa immigration program .

نحن نقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية العملية المعقدة للأعمال التجارية لمساعدة رواد الأعمال المهاجرين الراغبين ومفاهيم بدء الأعمال الخاصة بهم على تلبية جميع متطلبات الصناعة والحكومة. وهذا يشمل إدارة المشاريع التجارية والمفاهيم، واستراتيجيات الملكية الفكرية، فضلاً عن تأمين التمويل للشركات الناشئة المؤهلة.

حول Immigration.ca

في Immigration.ca، منذ العام 1994، نشارك في التفاؤل والإيمان الصادق بأن كندا تقدم خيارات إقامة ممتازة في بيئة مستقرة. وبتوجيه منكولن آر سنغر Colin R. Singer ، أحد محامي الهجرة الرائدين في كندا، المعترف به من قبل حكومة كندا Government of Canada ، نقدم حلولًا مبسطة مصممة خصيصًا لمقدمي طلبات الهجرة الأفراد الذين يسعون لنقل إقامتهم إلى كندا.