‫ شركة هانكوم غروب تنتج القمر الصناعي سيجونغ – 1 في العام 2022، مستهدفة أول خدمة بيانات صور ثلاثية المستويات بالاستشعار عن بعد في العالم

– الشركة تكشف عن خطة إطلاق القمر الصناعي كيوبسات، المنخفض المدار الأرضي والذي يحمل اسم سيجونغ – 1 في 2022

– بناء أول حزام لخدمة بيانات الصور بالاستشعار عن بعد في العالم بمكونات أرضية وجوية وفضائية

البناء على المشروع المشترك مع شركة إنفينيتي إلكترو أوبتيكس للمنافسة في سوق أجهزة الاستشعار فائقة الدقة

سيول، كوريا الجنوبية، 30 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — في النصف الأول من العام 2022، ستطلق شركة هانكوم إنسبيس (الرئيس التنفيذي تشوي ميونغ جين)، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة هانكوم غروب Hancom Group (رئيس مجلس الإدارة كيم سانغ تشيوي)، التي تعمل بالتعاون مع شركة سباير غلوبال (NASDAQ: SPIR)، شركة بيانات الأقمار الصناعية الفضائية الأميركية الرائدة، أول قمر صناعي خاص في كوريا لرصد الأرض. ومع هذا الحدث، ستكون هانكوم غروب أول كيان غير حكومي في كوريا الجنوبية يطلق إلى الفضاء قمرًا صناعيًا يقل وزنه عن 100 كغم.

ويقول تشوي ميونغ جين، الرئيس التنفيذي لشركة هانكوم إنسبيس: “مع دخول صناعة الفضاء العالمية عصر الفضاء الجديد الذي يقوده القطاع الخاص، فإننا سنقود صناعة الفضاء الكورية. من المتوقع أن ينمو سوق خدمات بيانات الصور العالمي بشكل كبير من 81 تريليون وون كوري هذا العام إلى 100 تريليون وون كوري في العام 2024، وستواصل شركة هانكوم غروب الضغط من أجل تبني استراتيجيات التمايز والاستثمارات الجريئة للفوز في سوق خدمات بيانات الصور اللإلكترو-بصرية / الصور بالأشعة تحت الحمراء”.

أول حزام خدمة بيانات صور ثلاثية المستويات في العالم مع إطلاق

سيجونغ – 1، ستكمل هانكوم غروب الخطوة الأولى في إنشاء حزام خدمة بيانات استشعار عن بعد عالمية يربط بين الفضاء والمجال الهوائي والأرض باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار المزودة بمجسات تتميز بالدقة الفائقة. مع هذا الحزام الشامل الذي لا مثيل له، تستهدف مجموعة هانكوم غروب القطاع الزراعي، الذي يُظهر أعلى نسبة طلب في سوق خدمات الاستشعار عن بعد. تخطط مجموعة هانكوم غروب لاختراق السوق العالمية بدءًا من جنوب شرق آسيا، التي تتميز بنسبة عالية من الصناعة الزراعية.

تخطط هانكوم غروب أيضًا للتوسع إلى قدرات استخدام البيانات الأخرى، مثل إدارة موارد الغابات، وإدارة الكوارث، واكتشاف التغيرات الحضرية، وتوفير خدمات بيانات الفيديو المصممة خصيصًا للطلبات المختلفة في السوق العام من خلال التعاون مع شركات مثل هانكوم إنك،

هانكوم لايفكير وهانكوم أم دي أس.

هانكوم إنسبيس والقمر الصناعي الفائق الصغر ذو المدار المنخفض سيجونغ – 1

تقدم هانكوم إنسبيس خدمة بيانات الصور بالاستشعار عن بعد منذ العام 2012 من خلال إنشاء وتشغيل محطات أرضية للأقمار الصناعية وأنظمة الطائرات بدون طيار. من خلال امتلاك وتطوير الأقمار الصناعية والحلول الخاصة بها، أنشأت الشركة نظام الخدمة الشاملة التي تقوم بجمع بيانات الفيديو وإدارتها وتحليلها ويبيعها، وتؤمن وضعًا تنافسيًا لا مثيل له فضلا عن توسع أعمالها.

يعتبر سيجونغ -1 قمرًا صناعيًا صغيرًا للغاية يدور في مدار منخفض، يبلغ عرضه 20 سم وطوله 10 سم وارتفاعه 30 سم ويزن 10.8 كغم فقط. وسيقوم القمر الصناعي بالدوران حول الأرض من 14 إلى 16 مرة في اليوم، ويكمل مدارًا كل 90 دقيقة، ويجمع بيانات الصور من 7 أطوال موجية باستخدام كاميرا مراقبة بدقة 5 أمتار. تخطط هانكوم غروب لإطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى على سلسلة سيجونغ بالتتابع وتتوقع إطلاق وتشغيل أقمار صناعية عنقودية، أكثر من 50 قمراً صناعياً لكل مجموعة. سيمكن هذا المستوى من التغطية العالمية مجموعة هانكوم غروب من تقسيم مناطق المراقبة العالمية، وتقصير أوقات الحصول على البيانات، والتوسع في الخدمات العالمية.

توسيع أسطول الصور بالاستشعار عن بعد

فيوسع سيجونغ – 1 قدرات جمع البيانات في هانكوم من خلال إضافة أسطول تجميع الصور بالاستشعار عن بعد. في سبتمبر 2021، قدمت هانكوم غروب الطائرة بدون طيار HD-500 لأغراض المراقبة. يبلغ عرض هذه الطائرة الصغيرة إلى المتوسطة الحجم التي تعمل بالغاز 41 سم وطول 41 سم وارتفاعها 35.2 سم. تزن الطائرة 3.5 كغم فقط ويتم تحسين قدراتها لجمع بيانات الصور بالاستتشعار عن بعد باستخدام تقنية تم تطويرها في مشروع مشترك تم الإعلان عنه مؤخرًا مع إنفينيتي إلكترو أوبتيكس (وهي قسم من شركة أسندنت تكنولوجي غروب إنك.) تقنية نظام الكاميرا PTZ المزدوجة عالية الدقة من إنفينيتي إلكترو أوبتيكس التي تعمل ليلاً / نهارًا تدعم تخصيص العديد من أجهزة الاستشعار البصرية / الأشعة تحت الحمراء EO/IR. يمكن تكبير الكاميرات الضوئية حتى 135 مرة، بينما يمكن لكاميرات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء اكتشاف الأشخاص من مسافة 20 كم والمركبات من مسافة تزيد عن 50 كم.

يمكن تركيب كل من كاميرات التصوير الضوئي والحراري على المركبات البرية والطائرات بدون طيار والطائرات الأخرى. علاوة على ذلك، نظرًا لأن هذه الكاميرات تؤدي عمليات دقيقة، وإعادة توجيه زاوية المستشعرات بمقدار 0.001 درجة إلى 110 درجة في الثانية، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على هذا النوع من الطائرات من كل من المؤسسات التجارية والدفاعية. باستخدام تقنية تحليل الذكاء الاصطناعي من هانكوم إنسبيس وتقنية استشعار إنفينيتي إلكترو أوبتيكس، تخطط هانكوم غروب لتطوير أجهزة استشعار بشكل مشترك تستهدف أسواق الأقمار الصناعية العالمية.

حول مجموعة هانكوم

تأسست مجموعة هانكوم غروب، (www.hancomglobal.com)، في العام 1990، وهي رائدة في إنشاء أنظمة بيئية مبتكرة ستقود العالم من خلال تقارب التكنولوجيا. ومع قدرات وصول عبر شركاتها الـ 16 التابعة لها التي تشمل الأجهزة والبرامج والصناعة المالية، تتمثل مهمة المجموعة في إنشاء “عالم سهل وعالم متصل وعالم آمن ومأمون.”

تُعد اسماء جميع الماركات والمنتجات علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركاتهم المعنية.

العلامات: هانكوم، هانكوم غروب، هانكوم إنسبيس، سيجونغ-1، خدمة بيانات صورة، الأقمار الصناعية

للتواصل الإعلامي :

غريس لي

haeun.lee@hancom.com

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