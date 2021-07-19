‫ شركة جريفولز شركة جريفولز Grifols توسع نشاطها في إفريقيا بالاتفاق على إنشاء مصنع لتصنيع المحاليل الوريدية في نيجيريا

– سيتم بناؤها من قبل شركة جريفولز الهندسية، التي تضطلع بالدور النموذجي العالمي في تطوير وبناء مرافق الإنتاج المتقدمة لصناعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية

– سيتم تشغيل المصنع في عام 2024 وسينتج 5.5 مليون كيس من المحاليل الوريدية (IV) سنويًا لمالك المصنع، شركة دوزي ودوزي فارما نيج المحدودDozie and Dozie’s Pharma Nig Ltd، الموزع الرائد لمنتجات الرعاية الصحية في نيجيريا والدول المجاورة

– حققت شركة جريفولز مؤخراً منعطفًا جوهرياً في إفريقيا من خلال شراكة إستراتيجية رئيسية مع الحكومة المصرية لتطوير الأدوية المشتقة من البلازما وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المنطقة في هذه العلاجات

برشلونة، إسبانيا، 19 يوليو 2021 /PRNewswire/ — شركة جريفولز كود السهم (MCE: GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS)، المنتج العالمي الرائد للأدوية المشتقة من البلازما ومزود للتقنيات والخدمات للمستشفيات، والعيادات، ومراكز التركيبات، أعلنت اليوم أنها ستنشئ مصنعاً لإنتاج المحاليل الوريدية (IV) في نيجيريا لصالح شركة دوزي ودوزي فارما نيج المحدودة، المزود الرائد لمنتجات الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة المحيطة بها.

وعند اكتمالها في عام 2024 في جنوب شرق نيجيريا، ستنتج المرحلة الأولية من التصنيع ما يصل إلى 5.5 مليون كيس محاليل وريدية سنوياً لاستخدامها في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى في نيجيريا ودول أفريقية أخرى.

ستعمل شركة جريفولز الهندسية، التي تتمتع بخبرة عالمية واسعة في بناء مرافق إنتاج متقدمة ومتخصصة لقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، على تصميم المصنع وتوفير غرف نظيفة ومعدات معالجة. سيتم دمج السعة الكافية لتمكين مضاعفة الإنتاج لتلبية النمو المتوقع في الطلب.

قال دانيال فليتا، كبير مسؤولي الصناعة في شركة جريفولز: “يسعدنا في جريفولز للغاية أن يتم اختيارنا من قِبل شركة دوزي ودوزي فارما نيج المحدودة لإنشاء مصنع بأحدث صيحة لإنتاج المحاليل الوريدية لتعزيز تقديم الرعاية الصحية في نيجيريا وغرب إفريقيا”.

وصرح تشيدي دوزي، الرئيس التنفيذي لشركة دوزي ودوزي فارما نيج المحدودة، التي توزع حالياً بلازما جريفولز – “هذا المصنع هو أحدث دليل على التزامنا المستمر بتقديم أدوية وحلول رعاية صحية عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمنطقة”.

عززت شركة جريفولز وجودها في إفريقيا عندما دخلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في تحالف استراتيجي رئيسي مع الحكومة المصرية لتطوير السوق المحلي للعلاجات المشتقة من البلازما، بما في ذلك افتتاح 20 مركزاً للبلازما وإنشاء مصنع لتجزئة البلازما و مصنع للتنقية والتعبئة والنهائية. سوف تستفيد أفريقيا من هذه البنية التحتية المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الإقليمي من مشتقات الدم.

كما قامت الشركة بتصميم وإنشاء مركز لتجميع البلازما ومختبرات نموذجية في ليبيريا كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة فيروس إيبولا، كما أنها تستكمل مصنع للمحاليل الوريدية الذي صممته وجهزته في المغرب.

حول شركة جريفولز

جريفولز هي شركة رعاية صحية عالمية تأسست في برشلونة عام 1909 ملتزمة بتحسين صحة ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم. وتعمل أقسامها الأربعة – العلوم البيولوجية والتشخيصية والمستشفيات والمستلزمات الحيوية – على تطوير وإنتاج وتسويق حلول وخدمات مبتكرة تُباع في أكثر من 100 دولة.

وهي من الرواد في صناعة البلازما، شركة جريفولز تدير شبكة متنامية من مراكز التبرع في جميع أنحاء العالم. إنها تحول البلازما المجمعة إلى أدوية أساسية لعلاج الحالات المزمنة والنادرة وفي بعض الأحيان التي تهدد الحياة. كشركة رائدة معترف بها في طب نقل الدم، تقدم شركة جريفولز أيضاً مجموعة شاملة من الحلول المصممة لتعزيز السلامة بدء من التبرع حتى نقل الدم. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الأدوات والمعلومات والخدمات التي تمكن المستشفيات والصيدليات والمتخصصين في الرعاية الصحية من تقديم رعاية طبية متخصصة بكفاءة.

شركة جريفولز، بواسطة ما يقرب من 24000 موظف في أكثر من 30 دولة ومنطقة، ملتزمة بنموذج أعمال مستدام يضع معياراً للابتكار المستمر والجودة والسلامة والقيادة الأخلاقية.

في عام 2020، بلغ التأثير الاقتصادي لشركة جريفولز في البلدان الرئيسية التي تعمل فيها إلى 7.5 مليار يورو. كما وفرت الشركة 140000 وظيفة، بما في ذلك الوظائف غير المباشرة والمعاونة.

أسهم الشركة من الفئة A مدرجة في البورصة الإسبانية، حيث تكون جزءاً من مؤشر Ibex-35 كود السهم (MCE: GRF). تم إدراج أسهم جريفولز غير المصوتة من الفئة B مدرجة في بورصة ماركادو كونتينو، كود السهم (MCE: GRF.P) وفي بورصة ناسداك الأمريكية من خلال إيصالات الإيداع الأمريكية، كود السهم (NASDAQ: GRFS).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة‎ ‏www.grifols.com

حول شركة دوزي ودوزي فارما نيج المحدودة

مقرها الرئيسي في أبوجا، نيجيريا، شركة دوزي ودوزي فارما نيج المحدودة هي شركة حائزة على جوائز وتأسست في عام 1990. تم تأسيسها بمهمة واضحة تتمثل في إتاحة الأدوية المتخصصة القائمة على الأبحاث للعملاء في نيجيريا وأجزاء أخرى من إفريقيا. كان تركيزها على استيراد الأدوية في مختلف المجالات بما في ذلك أمراض الأورام والمناعة، وغيرها. نظراً للنجاح الهائل الذي حققته في هذه الأعمال، تتقدم الشركة نحو الحصرية الكاملة لهذه الأدوية المتخصصة لجميع المستشفيات المتخصصة ومستشفيات الشركات وأهم العيادات الخاصة والمؤسسات والوكالات الحكومية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة‎ ‏www. dozieanddoziespharm.com.ng

إخلاء المسؤولية القانونية

الحقائق والأرقام الواردة في هذا التقرير والتي لا تشير إلى بيانات تاريخية هي “توقعات وافتراضات مستقبلية”. كلمات وتعابير مثل “يعتقد”، “الأمل”، “توقع”، “نتوقع”، “نعتزم”، “ينبغي”، “نسعى لتحقيق”، “يقدر”، “المستقبل” و استخدام التعبيرات المماثلة، من حيث صلتها بمجموعة جريفولز، لتحديد التوقعات والافتراضات المستقبلية. تعكس هذه التعبيرات الافتراضات، والفرضيات، والتوقعات، والتنبؤات لفريق الإدارة في وقت كتابة هذا التقرير، وهي تخضع لعدد من العوامل التي تعني أن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة فعلياً. يمكن أن تتأثر النتائج المستقبلية لمجموعة جريفولز بالأحداث المتعلقة بأنشطتها الخاصة، مثل نقص إمدادات المواد الخام لتصنيع منتجاتها، أو ظهور منتجات منافسة في السوق، أو تغييرات في الإطار التنظيمي للأسواق التي تعمل فيها، وغيرها. في تاريخ إعداد هذا التقرير، اعتمدت مجموعة جريفولز التدابير اللازمة للتخفيف من التأثير المحتمل لهذه الأحداث. لا تقبل شركة جريفولز بأي التزام للإبلاغ علناً أو مراجعة أو تحديث التوقعات أو الافتراضات المستقبلية لتكييفها مع الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ كتابة هذا التقرير، باستثناء ما يقتضيه أي تشريع قانوني معمول به صراحة. لا تشكل هذه الوثيقة عرضاً أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في الأسهم وفقاً لأحكام التشريع الإسباني التالي: المرسوم التشريعي الملكي 4/2015 بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول بالموافقة على إعادة صياغة نص قانون سوق الأوراق المالية؛ والمرسوم الملكي بقانون 5/2005، 11 مارس/آذار و / أو المرسوم الملكي 1310/2005، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وأي لوائح مستحدثة لهذا التشريع. بالإضافة إلى ذلك، لا يشكل هذا المستند عرضاً للشراء أو البيع أو التبادل، أو طلباً لعرض شراء أو بيع أو تبادل للأوراق المالية، أو طلباً لأي تصويت أو موافقة في أي اختصاص قضائي آخر. لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند أو مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين لمجموعة جريفولز.

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