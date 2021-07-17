‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) تصنيف بلومبرج لـكوفيد-19 يلخص “الأعمال أولاً، البشر أخيرًا”

بكين, 17 يوليو/تمّوز 2021 /PRNewswire/ — نشرت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج مؤخرًا تصنيفها لقدرة الصمود لكوفيد لشهر يونيو/حزيران. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى.

توضح بلومبرج أن الولايات المتحدة “تعكس أفضل سيناريو لمعدل عالي من تلقي اللقاحات، وتفشي متضائل، وقدرة طيران تقترب من الانتعاش التام، وقيود قليلة على السفر للأشخاص الحاصلين على اللقاح.” كما يُزعم أن التطبيع، والقدرة على “إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى أوقات ما قبل الجائحة”، هو أهم شيء.

درست شبكة تلفزيون الصين الدولية فرست فويس المقياس الذي استخدمته بلومبرج لتصنيف البلدان ووجدت أن لديها تحيزًا قويًا للغاية لصالح الأعمال التجارية. من بين 12 مكونًا، هناك أربعة مقاييس فقط تقيس “جودة الحياة”، واثنان منها يمكن اعتبارهما قياسًا للنشاط الاقتصادي. بهذه الطريقة، كان لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بكوفيد-19 في العالم وأكثر من 600000 من الأمريكيين فقدوا أرواحهم بالكاد في التصنيف.

ويتعامل مقياس التصنيف مع الإغلاق باعتباره رذيلة. المقياسان الإضافيان في هذه الجولة اللذان قادا الولايات المتحدة إلى القفز إلى المركز الأول هما “السهولة والانتقال من وإلى مكان ما” و “المقدار الذي استعاد به السفر الجوي نشاطه”. هناك إجمالًا أربعة مكونات تقيس سرعة رفع قيود كوفيد-19، والتعامل مع هذا الأمر كما لو كان رفعها “فكرة جيدة دائمًا وبلا جدال”. كما تُفرض عقوبات الأماكن التي لا تزال تقوم بعمليات إغلاق لمكافحة الجائحة.

وكتبت شبكة تلفزيون الصين الدولية فرست فويس: “حافظ على استمرار الاقتصاد، فلا شيء آخر مهم”. “يدعم تصنيف بلومبرج للقدرة على الصمود لكوفيد سياسات الإدارة السابقة.”

في الولايات المتحدة، كان لمصالح الشركات دائمًا أولوية عالية في العمل السياسي وصنع السياسات. تعكس مقاييس بلومبرج نفس الأولوية التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة منذ بداية تفشي المرض.

تشهد الولايات المتحدة عودة ظهور حالات كوفيد-19 بسبب متغير دلتا (Delta) سريع الانتشار. لا يزال عدد الحالات يرتفع بسرعة تزيد عن 30 ألف حالة كل يوم. لا يزال مئات الأشخاص يموتون بسبب الفيروس في تقارير إي بي سي (ABC) الأمريكية أن 30 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة لم يتلقوا لقاحًا ضد كوفيد-19، ولا يخططون للقيام بذلك.

واختتمت شبكة تلفزيون الصين الدولية فرست فويس بالقول: “إنها تدعو إلى إزالة الحواجز المرتبطة بالجائحة أمام ممارسة الأعمال التجارية، وهذا الترتيب يقضي على مصداقية بلومبرج”.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-07-15/Bloomberg-s-COVID- 19-ranking-epitomizes- business-first-humans-last– 11Ut7LjJxYc/index.html

الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1574848/ image.jpg