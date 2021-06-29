‫ زد تي إي تطرح الجيل الثالث من أجهزة 5G Indoor CPE MC8020

مضاعفة سرعة الوصول مع تقارب شبكة الجيل الخامس المزدوجة

شنتشن، الصين، 29 يونيو 2021 / PRNewswire / — أطلقت شركة زد تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ) ، المزود الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات وحلول تكنولوجيا المستهلك للإنترنت عبر الهاتف المحمول، الجيل الثالث من أجهزة 5G Indoor CPE MC8020 في مؤتمر الجوالات العالمي 2021 ( Mobile World Congress 2021 ).

كشفت زد تي إي سابقًا عن أول أجهزة التوجيه بتقنية الجيل الخامس ( 5G ) في العالم وهو جهاز ZTE 5G Indoor CPE MC801 في عام 2018. وقد أُطلق الجيل الثاني من جهاز 5G Indoor CPE MC801A للشركة في عام 2019، وفاز بجائزة iF Design المرموقة. حاليًا، يتوفر جهاز 5G Indoor CPE MC801A في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

أهم ميزات المنتج:

· يدعم كلاً من وضعي 5G SA و NSA ، بالإضافة إلى نطاقي الطيف الفرعي 6 جيجاهرتز والتردد فائق العلو ( mmWave ).

· يتيح تقاربًا ثنائي المسار لشبكة 5G والنطاق العريض السلكي مع تقنية zlink Boost الحصرية، مما يسمح بالوصول المزدوج إلى جيجابت.

· يستخدم أحدث تقنية وصول Wi-Fi 6 AX5400 ، مما يوفر سرعة وصول أسرع بنسبة 200 بالمائة من الجيل السابق.

· يعتمد هوائيًا رباعي الاتجاهات متعدد الاتجاهات عالي الكسب لتوفير شبكة 5G عالية السرعة لما يصل إلى 128 مستخدمًا لشبكة Wi-Fi في وقت واحد.

لدعم الحاجة المتزايدة بسرعة إلى البث المباشر، يوفر الجيل الثالث من جهاز ZTE 5G Indoor CPE MC8020 اتصالاً عالي الجودة من تقنية الجيل الخامس 5G ، ويتعامل مع ازدحام الشبكة في السيناريوهات المعقدة، ويلبي متطلبات التكوين على مستوى المؤسسة، ولديه إعدادات صديقة للمستهلك لتسهيل الاتصال المنزلي الذكي.

تقنية الهوائي الفائقة 3.0

تحقق أحدث تقنيات الهوائي الفائقة 3.0 من زد تي إي ارتفاعًا حقيقيًا في جميع الاتجاهات لتحسين اختراق إشارة 5G . توفر تقنية الهوائي الفائقة الجديدة تغطية أكثر بنسبة 15٪ وسرعة وصول أسرع بنسبة 20٪ من تلك الخاصة بـ ZTE 5G Indoor CPE MC801A .

اتصال سريع للسيناريوهات المعقدة

مع أحدث مسرع للذكاء الاصطناعي من Qualcomm® على مستوى المؤسسات، يوفر جهاز ZTE 5G Indoor CPE MC8020 شبكة Wi-Fi 6 و 4×4 MIMO و 4KQAM بمعدل سرعة قصوى يصل إلى 5.4 جيجابت في الثانية لما يصل إلى 128 مستخدمًا في وقت واحد. وهو يدعم تقنيات Wi-Fi 6 الرئيسية مثل تلوين OFDMA و TWT و BSS ، ويستخدم طاقة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الرقاقة – مما يقلل بشكل فعال من التداخل واستهلاك الطاقة مع تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة الأعلى ( SLAs ) لتوصيفات استخدام متنوعة متصلة بشكل متزامن.

تقنية تعزيز zLink

تقارب تقنية تعزيز zLink المتقدمة تلقائيًا شبكات النطاق العريض اللاسلكية والسلكية، مما يضاعف السرعات ضد التيار ومع التيار لـ ZTE 5G Indoor CPE MC8020 لتحقيق اتصال ثابت عالي السرعة.

اتصال قريب المدى بلمسة واحدة

مع وظيفة الاتصال قريب المدى الجديدة، يمكن توصيل جهاز ZTE 5G Indoor CPE MC8020 بالهواتف الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى بلمسة واحدة فقط. يمكن أتمتة توصيل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية بجهاز ZTE Indoor 5G CPE MC8020 بدون تغييرات في إعدادات شبكة Wi-Fi .

ابتكارات الجيل الخامس الرائدة

من خلال 16 عامًا من الخبرة في مجال الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وما يقرب من 1000 براءة اختراع في هذا المجال، شحنت شركة زد تي إي بشحن أكثر من 200 مليون جهاز إنترنت محمول في جميع أنحاء العالم، مع شحنات من مجموعة الشرائح المطورة ذاتيًا التي تجاوزت 30 مليونًا. وحتى الآن، وُزعت منتجات محطات الإنترنت المحمولة بتقنية الجيل الخامس من شركة زد تي إي تجارياً في أكثر من 30 دولة ومنطقة.

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