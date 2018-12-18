تتطلع إلى الهند والمملكة المتحدة في أول توسعاتها خارج الشرق الأوسط

‫ “ديناستر للتجارة العامة” تعتمد على أنظمة Oracle نت سويت لتوسعها عالمياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر2018: أعلنت شركة “ديناستر للتجارة العامة”، موزع التجزئة الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يساعد العلامات التجارية العالمية مثل بانغ آند أولفسن وباراوت ونوكيا للوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، عن اختيار أنظمة Oracle نت سويت لدعم توسعها عالمياً في الهند والمملكة المتحدة. ويسهم اعتماد الشركة على نت سويت في تعزيز قدرتها على الاستفادة من التطبيقات السحابية للحصول على رؤية موحدة إلى مقاييس الأعمال الرئيسية في جميع عملياتها وإعداد عملياتها المحلية في الأسواق الجديدة بسرعة وسهولة.

ومنذ تأسيسها عام 2004 بثلاثة موظفين فقط، واصلت شركة “ديناستر” نموها لتصبح موزع التجزئة الرائد للمنتجات الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، يعمل في “ديناستر” 165 موظفاً وتساعد بعض أشهر العلامات التجارية في العالم على تأسيس وجودها في متاجر التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هارفي نيكولز دبي، سوق دبي الحرة وفيرجين ميغاستورز. وقد فضلت الشركة الاعتماد على أنظمة “نت سويت” لتبسيط أساليب العمل، ودعم نموها الإقليمي والدولي وضمان استمراريتها في تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.

وقال ديب بوغال، المدير الإداري لشركة “ديناستر للتجارة العامة”: “حققت الشركة نمو سريعاً في المنطقة، ما شجعنا على فتح المجال أمام التوسع في أسواق دولية جديدة، ولدعم هذا التوجه نمت حاجتنا إلى وجود منصة أعمال مرنة توفر لنا رؤية حقيقية لأعمالنا، ومن هذا المنطلق وجدنا أن أنظمة “نت سويت” تواكب هذه المتطلبات، بالإضافة إلى أن سجلها الحافل في مساعدة شركات في حجم أعمالنا الدولي يمثل ميزة إضافية كبيرة”.

ومن خلال اعتمادها على “نت سويت” ستتمكن شركة “ديناستر” من استبدال أنظمة المحاسبة وإدارة المخزون الحالية المجزأة للحصول على رؤية موحدة عبر كامل عملياتها، وبما يؤدي إلى تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بالشركة وتوطين عملياتها بسرعة لتحقيق طموحاتها التوسعية دون إضافة المزيد من التعقيد إلى أعمالها.

ومن جانبه، قال نيكي توزر، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، Oracle نت سويت: “أصبحت منطقة الشرق الأوسط سوقًا سريعًا للعلامات التجارية الاستهلاكية الدولية، وتعتبر “ديناستر” بمثابة بوابة للعلامات التجارية الكبرى للوجود في المنطقة، وحققت الشركة نمواً مطرداً في هذا المجال. ومن خلال اعتمادها على نت سويت، ستتمكن “ديناستر” من تسريع عملية توسعها وتقديم قيمة أكبر لعلامتها التجارية وشركائها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، انطلاقاً من نقاط قوة أنظمة “نت سويت” والتي تتماشى مع طموحات ديناستر”.

نبذة عن دينستر للتجارة العامة ذ.م.م

تأسست دينستر للتجارة العامة في العام 2004 على يد الشركاء ديب بوجل وناز هايات وتيري نوميل لتكون صلة الوصل بين منتجات الشركات العالمية والشرق الأوسط. وانطلاقًا من مقرنا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، نركز على توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكتنا للتوزيع التي تشمل تجار التجزئة والمطارات.

يتمتع فريق الإدارة بخبرة تزيد عن 50 عامًا في مجال توزيع المنتجات حول العالم، ويعمل لدينا أكثر من 165 موظفًا، ما يجعلنا في مكانة مثالية لتقديم الدعم الذي يحتاجه الموردون لاستغلال إمكانات السوق الإقليمي كاملة. ولدينا الأدوات اللازمة لإدخال منتجات عالية الجودة إلى أسواق جديدة، تشمل جميع المراحل، من دراسة فرصها في السوق إلى تسويقها وتحديد مكانتها بين المنتجات المنافسة وتوزيعها على مستوى واسع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.denaster.com

نبذة عن Oracle نت سويت

ما زال نظام Oracle نت سويت يعمل منذ أكثر من 20 عامًا على مساعدة المؤسسات في النمو والتوسع والتكيف مع التغييرات. وهو يتضمن اليوم مجموعة من التطبيقات المستندة إلى السحابة، تشمل الخدمات المالية وتخطيط موارد المؤسسات وإدارة الموارد البشرية وأتمتة الخدمات والاتصالات عبر قنوات متعددة. ويستخدم النظام اليوم أكثر من 40000 مؤسسة وفرع في 199 دولة وإقليمًا.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة http://www.netsuite.com

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نبذة عن Oracle

توفر حلول Oracle تطبيقات البرامج كخدمة (SaaS) لتخطيط موارد المؤسسات ERP وادارة الموارد البشرية HCM و تجربة العملاء CX بالاضافة الى افضل قاعدة بيانات في فئتها لخدمات المنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) من مراكز بيانات في جميع انحاء الولايات المتحدة، واوروبا واسيا. للمزيد من المعلومات حول Oracle (NYSE:ORCL)، الرجاء زيارة موقعنا: oracle.com.

العلامات التجارية

إن Oracle و Java هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Oracle و/أو شركات تابعة لها. وقد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية خاصة بمالكيها المعنيين.

لشعار : https://mma.prnewswire.com/media/640624/Oracle_NetSuite_Logo.jpg