‫ دفعة قوية شهدتها الصناعة الكهروضوئية، من خلال اتحاد 39 شركة طاقة كهروضوئية في التحالف الصناعي للابتكار المفتوح للوحات الكهروضوئية ذات الاستطاعة الأعلى من 600 واط.

شنغجاو، الصين، 29 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — دبي، الأمارات العربية المتحدة – 14 من يوليو – أعلن اليوم عن انطلاق التحالف الصناعي للابتكار المفتوح لإنتاج اللوحات الكهروضوئية ذات الاستطاعة الأعلى من 600 واط، وهو تحالف يضم 39 شركة تهدف إلى خلق بيئة من التعاون والابتكار، من خلال ترسيخ التعاون المفتوح بين مختلف أقسام الصناعة، وتحقيق التكامل بين الموارد الرئيسية في السلسلة الصناعية، إلى جانب دمج مختلف العمليات الرئيسية مثل الأبحاث والتطوير، والتصنيع والتطبيقات.

ومن خلال الإعلان الذي تبناه التحالف، أوضحت الشركات ال 39 الأعضاء بأنها ستعمل يدا بيد لصنع منتجات وأنظمة ومعايير مناسبة لمنصة تقنية من الجيل الجديد، ملتزمين بإيصال أقصى الفوائد للزبائن، بدءا من الوحدات الكهروضوئية فائقة القوة ذات استطاعة أعلى من 600 واط، وانتهاء بكل ما يتبعها من نتائج وتطبيقات.

لقد أصبح الابتكار المفتوح ضروريا جدا في مجال الطاقة الكهروضوئية، خاصة أنها أصبحت من المحركات الرئيسية للتغيير في مجال الطاقة. هذا الابتكار سوف يوفر قيمة أكبر للزبائن، وسيدفع باتجاه التنمية المستدامة في مجال الصناعة الكهروضوئية. تنتمي الشركات الأعضاء إلى مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الصناعية، بدءا من منتجي السيليكون، والخلايا الشمسية، واللوحات الكهروضوئية، وأجهزة التتبع، والمحولات الكهربائية، إلى مصنعي المواد والمعدات.

