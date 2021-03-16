‫” دار الأركان ” تحفز انتشار العلامات التجارية السعودية في الخارج وتعلن عن إنطلاق تنفيذ مشروع ” سيدرا ” السكني لقضاء الإجازات والموطن الثاني في البوسنة

الرياض , 16 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ —

أطلقت شركة ” دار الأركان ” ، الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، المرحلة الأولى من مشروع ” سيدرا ” للتطوير السكني المخصص للبيع في البوسنة بقيمة 500 مليون ريال، حيث يهدف المشروع إلى توفير وحدات عقارية فاخرة لقضاء إجازة مريحة في البوسنة، إذ يوفر المشروع، الذي سيصبح الوجهة الأولى للاستثمار والإجازات، فرصة امتلاك منزل ثانٍ في بيئة يغمرها الهدوء والسلام في قلب أوروبا .

سيبدأ العمل في المشروع الصيف المقبل، إذ من المقرر أن تكتمل البنية التحتية والنادي في غضون 36 شهراً، وسيتم توجيه دعوات للراغبين لشراء تلك الوحدات العقارية، واختيار المواقع المفضلة لها، بما في ذلك نماذج الفلل، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الخيارات.

ومن خلال تسمية المشروع بـــــ “سيدرا”، فإن المشروع يعكس طبيعة الحياة في تلك المنطقة، فالمقصود بـــــ “سيدرا” هو “الحياة بين الغابات”، إذ سيشمل المشروع 20 ألف شجرة، بمساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، مما يجعله أكبر مشروع عقاري في البوسنة، كما سيتم توفير مجمع سكني خاص مكون من فلل، ذات مواصفات قياسية، مصممة كي تلائم الحياة العصرية في المنطقة، التي تعد واحدة من أكثر المناطق صحة ونظافة في العالم.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة دار الأركان يوسف بن عبد الله الشلاش: ” نحن فخورون بأن الشركات السعودية أصبح بإمكانها الذهاب إلى الخارج والمنافسة بفعالية ونشر اسم المملكة العربية السعودية ، وبعد إطلاق دبي ، نحن الآن نتوسع في البوسنه، وتعد هذه فرصة ذهبية لشراء وحدات عقارية في وجهة أوروبية مرغوبة من قبل السياح، ونحن على يقين أن هذه الوجهة ستكون محط جذب المستثمرين البوسنيين والسعوديين والدوليين”.

وأضاف الشلاش :”يسرنا التعاون مع المهندسين المعماريين، والاستشاريين، والمقاولين البوسنيين في هذا المشروع، ونود أن ننوه بسرعة تجاوب الحكومة البوسنية معنا، وذلك من خلال منحنا التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي يبرهن على رغبة البوسنة في جذب المستثمرين الأجانب”.

ومن جهته، قال المدير العام التنفيذي لشركة عمليات الهندسة والاستشارات العقارية، التي تدير تصميم وتنفيذ المشروع، أمير فيروفيتش: “تعد البوسنة وجهة ثقافية تجمع بين التاريخ، ومناخ البحر الأبيض المتوسط، والبيئة الطبيعية المذهلة، ولديها روابط ممتازة مع بقية البلدان الأوروبية، كما أن شعبيتها تتنامى بشكل لافت”، مشيراً، في ذات الوقت، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توفير الاستثمار المثالي، للذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من قطاع السياحة والضيافة الفاخر في البلاد“.

وأضاف فيروفيتش: “سيكون مشروع سيدرا ملاذاً رائعاً، للراغبين في الاسترخاء داخل مجمع سكني خاص ومغلق، الذي يمكن أن يكون أيضاً بمثابة منزل ثانٍ لهم، إذ ستحيط به المرافق، وتتوفر فيه الخدمات الحيوية.”

يشار الى أن المشروع سيشمل بناء فلل معاصرة مستوحاة من عمارة البوسنة، التي تتميز بتصاميم داخلية أنيقة، تمتزج وتتناغم مع المناظر الطبيعية الخلابة، وسيشمل المشروع بناء العديد من المرافق الحيوية، مثل نادي رياضي، ومقهى، وسوبر ماركت، وصالة رياضية، ومنتجع، وملعباً للأطفال، إضافة الى فندق بوتيك من فئة خمس نجوم.