‫ جيتاك تكشف عن الكمبيوتر اللوحي K120 شديد التحمل كليًا من الجيل التالي، الذي يجمع بين الاستخدامات المتعددة المتقدمة والأداء الفائق لتحقيق أقصى إنتاجية في الميدان

أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 13 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة جيتاك اليوم عن إطلاق الكمبيوتر اللوحي K120 شديد التحمل كليًا من الجيل التالي، المخصص للعاملين الميدانيين المتنقلين في القطاعات الشاقة، بما في ذلك قطاع السلامة العامة، والصناعات التحويلية، والمرافق، والدفاع، والنقل، والموارد الطبيعية، والنفط والغاز.

الأداء الفائق في البيئات الميدانية

بناءً على سجل جيتاك الحافل بالنجاحات، تطلق الشركة الجهاز اللوحي الشهير K120 من الجيل التالي، الذي يضم العديد من التحديثات والتحسينات مقارنة بسابقه، وذلك في سبيل زيادة تحسين الإنتاجية في بيئات العمل البعيدة و/أو غير المواتية. ويأتي الجهاز بمعالج إنتل® رباعي النواة i5/i7 من الجيل الحادي عشر مزود بمعالج الرسومات Iris® Xe المدمج (الاسم الرمزي “Tiger Lake”) لتوفير أداء استثنائي واستجابة سريعة ومرئيات غنية، مما يعني إمكانية استخدامه لتنفيذ عدة مهام متزامنة دون إبطاء أو حرارة زائدة. وبفضل تقنية Wi-Fi 6، والشبكة اللاسلكية واسعة النطاق مع نظام جي بي إس/غلوناس المدمج، وتقنية بلوتوث 5.2، يمكن للمستخدمين من خلال الاتصال المعزز، الاستفادة من مجموعة كبيرة من وسائط الاتصال الهوائي ، بينما تعمل تقنية Thunderbolt™ 4 على تسريع وتسهيل جمع البيانات في الميدانً. وتشمل الميزات الرئيسية كذلك توفير وسيط تخزين ذو حالة ثابتة من النوع PCIe NVMe يمكن استبداله من قبل المستخدم، وذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت.

ويتميز جهاز K120 أيضًا بشاشة LumiBond® 2.0 مقاس 12.5 بوصة، بدرجة سطوع 1200 شمعة في المتر المربع، ومزودة بتقنية إمكانية القراءة في ضوء الشمس من جيتاك، لسهولة التشغيل حتى في أكثر البيئات الخارجية سطوعًا. وتعمل أوضاع اللمس المتعددة (أوضاع اللمس العادي واستخدام القفازات والقلم، بالإضافة إلى وضع التحويل الرقمي الاختياري) على تحسين الأداء في مجموعة من الحالات المختلفة، بينما يوفر التصميم المبتكر للبطارية المزدوجة القابلة للتبديل السريع، إمكانية التشغيل لدوام كامل دون انقطاع. ولتوفير الحماية الكاملة للبيانات الحساسة، يأتي جهاز K120 بمجموعة قوية من ميزات الأمان وإدارة المصادقة متعددة العوامل، بما في ذلك تقنية vPro من إنتل® وTPM 2.0، وقارئ تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو HF، وقارئ البطاقات الذكية، وقارئ بصمات الأصابع، وخاصية Windows Hello.

تعدد الاستخدامات المعززة لكل سيناريو مستخدم

تم تصميم جهاز K120 من الجيل التالي بصورة تتيح تعدد استخداماته بشكل جوهري، مما يعني إمكانية مواءمته بسرعة وسهولة مع حالات استخدام واقعية متعددة، عبر مجموعة كبيرة من أوضاع المستخدم، وملحقات جيتاك الاختيارية، بما في ذلك قواعد التثبيت الآمنة للسيارة والمكتب، والمقبض الصلب، وحزام الكتف (مزود بمشبكين)، وشاحن البطارية ثنائي الفتحات ولوحة المفاتيح بالحجم الكامل.

حاصل على شهادات IP66 وMIL-STD الرائدة في السوق

يتميز جهاز K120 من الجيل التالي، شأنه شأن جميع أجهزة جيتاك الأخرى، بمتانة الصنع من الألف إلى الياء لتوفير موثوقية استثنائية تتفوق بسهولة على الأجهزة القوية الأخرى المتوفرة حاليًا في السوق. كما أن الجهاز حاصل على شهادات MIL-STD-810H وMIL-STD-461G وIP66، وهو مقاوم للسقوط من ارتفاع 1.8 متر، ويتوفر بنطاق درجة حرارة التشغيل من -29 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية (-20 درجة فهرنهايت إلى 145 درجة فهرنهايت)، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الشروع في العمل باستخدامه دون القلق بشأن فقدان البيانات أو تلفها أو التعطل عن العمل.

أجهزة جيتاك سيليكت ® – مصممة لتلبية متطلبات المجالات المختلفة

يندرج جهاز K120 من الجيل التالي ضمن مجموعة أجهزة جيتاك سيليكت® ، والتي تجمع بين الأجهزة الصلبة، والبرمجيات، والملحقات، والخدمات الاحترافية المعدَّة مسبقًا في جهاز شامل محسّن، للاستخدام من قبل الأفراد وكذلك مجموعات المستخدمين. وتشمل أدوات البرامج الرئيسية المساعدة، المتاحة للاستخدام مع جهاز K120 كلاً من أداة نظام تحديد المواقع العالمي الافتراضي VGPS، وأداة سلامة القيادة من جيتاك، ونظام مراقبة الأجهزة من جيتاك

GDMS، وأداة قارئ الباركود.1

جهاز متعدد الاستخدامات والأغراض للعاملين في مجال مكافحة الحرائق

يحتاج رجال الإطفاء إلى أجهزة رقمية تتيح لهم العمل بكفاءة في ظل مجموعة متنوعة من السيناريوهات اليومية، بدءًا من تحديث البيانات الحيوية المتعلقة بالسلامة من الحرائق والتوعية الأساسية، وصولاً إلى تنسيق أطقم العمل والتحكم في الطائرات بدون طيار أثناء تواجدهم في مكان الحادث خلال الحوادث الطارئة. وتساهم ميزة تعدد الاستخدامات لجهاز K120 في تسريع وتسهيل جميع المهام. وبفضل المعالج القوي وقابلية الاتصال الفائقة وميزات الأمان المدمجة، يمكن الاعتماد على هذا الجهاز حتى في سيناريوهات الطوارئ الأشد سوءًا، حيث توفر الأزرار الخمسة القابلة للبرمجة وصولاً سريعًا بلمسة واحدة لتطبيقات المستجيب الأول. أما وحدة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الاختيارية المخصصة فتجعل الجهاز مناسبًا للتنقل السريع أثناء عمليات الاستدعاء للاستجابة في حالات الطوارئ، ويمكن استخدام الأداة المساعدة

VGPS من جيتاك في تمديد فترة استخدام التطبيقات القديمة المهمة.

رقمنة بيئات التصنيع

نظرًا لحالة التوجه السريع نحو التحول الرقمي في جميع أنحاء قطاع التصنيع، ينعكس ذلك على المؤسسات التي تتجه بشكل متزايد إلى استخدام الأجهزة المحمولة القوية لأداء المهام الرئيسية، مثل البرمجة الصناعية والتحكم الآلي وإدارة المستودعات/المخزون. وبناءً على ذلك، تم تصميم جهاز K120 من الجيل التالي مع المراعاة الكاملة لهذا الأمر؛ حيث إن ميزات الاتصال الشاملة، بما في ذلك تقنية Wi-Fi 6، والشبكة اللاسلكية واسعة النطاق، وتقنية البلوتوث 5.2، تتيح للموظفين الاتصال والتحكم في الآلات من أي مكان في المنشأة، بينما تدعم خيارات الإدخال/الإخراج المتعددة الاستخدام المستمر للمعدات القديمة حيثما كان ذلك مطلوبًا. ويتكامل جهاز K120 أيضًا بسلاسة مع البرمجيات الرائدة في إدارة المخزون وتخطيط موارد المؤسسات ونظام إدارة المستودعات، بينما تساعد تقنية الباركود الاختياري وقارئ تحديد الهوية بموجات الراديو على تسهيل عمليات إدارة المستودعات/المخزون.

فعالية إدارة الأصول/العمالة للمرافق والخدمات الميدانية

تشكل الإدارة الفعالة للأصول والعمالة أحد الجوانب الرئيسية في قطاع المرافق، إلا أنه قد يصعب تنفيذها من الميدان بدون توافر الأجهزة والتطبيقات المناسبة. لكن عامل التصميم النحيف والخفيف لجهاز K120، مع أوضاع الاستخدام المتعددة وتقنية Thunderbolt™ 4 تعمل على تسريع وتحسين جميع أنواع جمع البيانات والاتصالات، بينما يدعم منفذ RS232 الاختياري المعدات القديمة، مما يساعد في تمديد فترات الاستخدام وتبسيط العمليات الميدانية.

إطالة أمد استخدام التطبيقات القديمة بفضل نظام جي بي إس الافتراضي من جيتاك

تمثل الأداة المساعدة VGPS من جيتاك حلاً برمجيًا ينسخ بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) إلى منافذ اتصال افتراضية متعددة، مما يتيح تشغيل ما يصل إلى خمسة تطبيقات برمجية مختلفة في وقت واحد على جهاز جيتاك. ويساعد ذلك في إطالة أمد استخدام التطبيقات القديمة التي تتطلب تشغيل منافذ اتصال بالتوازي، مثل AVL أو CAD أو eCitation. كما يمكن دمج أداة VGPS بسلاسة مع أي جهاز جيتاك مزوَّد بنظام جي بي إس.

يقول ريك هوانغ، رئيس مجموعة أعمال الأجهزة القوية وأجهزة الفيديو في جيتاك: “إن المزيج الفريد الذي يميز جهاز K120 من قابلية النقل والاتصال والموثوقية القوية يجعله مثاليًا للعملاء الذين يحتاجون إلى جهاز ذات أداء يمكن أن يتفوق في كل السيناريوهات، وليس القليل منها فقط”. “يرفع جهاز K120 من الجيل التالي هذا المستوى إلى أعلى ما يمكن، حيث يجمع بين التصميم القوي الرائد في السوق، وأحدث التقنيات والتطبيقات والخدمات، لتقديم حل شامل يساعد على تحسين الإنتاجية عبر مجموعة كبيرة من القطاعات الشاقة.”

التوافر

سيتم طرح الكمبيوتر اللوحي K120 من الجيل القادم من جيتاك في شهر يوليو 2021. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.getac.com/intl/ products/tablets/k120/

.1 . تعد أداة نظام تحديد المواقع العالمي الافتراضي VGPS، وأداة سلامة القيادة من جيتاك، ونظام مراقبة الأجهزة من جيتاك GDMS، وأداة قارئ الباركود، خيارات فردية لجهاز K120 ضمن مجموعة أجهزة جيتاك سيليكت®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.getac.com/intl/ getac-select/

حول جيتاك

شركة جيتاك التقنية هي شركة تابعة رئيسية ضمن مجموعة أعمال ميتاك-سينكس بيزنس، بحجم إيرادات سنوية بلغ 41.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، وهي مدرجة في بورصة تايوان (TSE: 3005). وقد تأسست جيتاك في عام 1989 كمشروع مشترك مع شركة جينيرال إليكتريك للطيران بغرض توريد المنتجات الإلكترونية الدفاعية. واليوم تتضمن أنشطة جيتاك أجهزة الكمبيوتر المحمول شديدة التحمل و الأجهزة اللوحية شديدة التحمل و البرمجيات وأجهزة الفيديو المحمولة لقطاعات الدفاع ، والشرطة، والإطفاء، والمرافق، والسيارات، والصناعات التحويلية، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

http://www.getac.com

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال :

Getac Technology Corp.

Christin Wang

Tel: +886-2-27857888 ext. 5633

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