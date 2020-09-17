‫ تي يو في راينلاند تقوم بالتدقيقات الاجتماعية على تقييم “سيديكس” الافتراضي

تي يو في راينلاند تحصل على الموافقة للقيام بتقييمات افتراضية، لمزيد من المعلومات: https://www.tuv.com/sedex

كولون، ألمانيا، 17 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — كواحدة من عدد قليل من الشركات، حصلت شركة تي يو في راينلاند الموافقة من شركة “سيديكس” على القيام بعمليات التدقيق الاجتماعية على أساس تقييم سيديكس الافتراضي. ويمكن استخدام هذه التقييمات على المستوى الدولي وهي تنطبق على الشركات في نطاق واسع من القطاعات. تي يو في راينلاند هي عضو معتمد من قبل شركة سيديكس وتفي بالمتطلبات الفنية لإجراء عمليات التدقيق عن بُعد في مرافق الشركات الأعضاء في سيديكس ومورديهما. وبمساعدة عمليات التدقيق الافتراضية هذه، يتم التحقق مما إذا كانت الشركات تمتثل للجوانب الاجتماعية والأخلاقية. والهدف هو توفير المزيد من الشفافية والأمن على طول سلاسل التوريد الوطنية والدولية خلال الأوقات الصعبة لوباء فيروس كورونا.

عمليات التدقيق الافتراضية: الحفاظ على المعايير في سلاسل التوريد أثناء جائحة فيروس كورونا

يعتمد تقييم سيديكس الافتراضي على كتالوغ “سيميتا” SMETA ويتعامل مع معايير مثل ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية. في أوقات فيروس كورونا، قد يكون من المستحيل أحيانًا زيارة المواقع فعليًا لإجراء عمليات التدقيق المطلوبة في الموقع. يوفر تقييم سيديكس الافتراضي إمكانية التحقق من الجوانب الاجتماعية والأخلاقية في مواقع الشركات والموردين من خلال التدقيق عن بُعد في حالة تعذر إجراء عمليات تدقيق سيميتا. ويوضح فرانك دورسرز، نائب رئيس الأنظمة في تي يو في راينلاند بالقول “تي يو في راينلاند هي واحدة من الشركات القليلة التي تم اعتمادها لإجراء تقييمات سيديكس الافتراضية. ولا سيما في ظل ظروف كورونا الحالية، توفر هذه المراجعات المبتكرة عن بُعد الاستمرارية اللازمة للحفاظ على المبادئ الاجتماعية والأخلاقية في الشركات والشركات الموردة لها، وتحسينها.” وكمزود دولي لخدمات الاختبار، أجرت تي يو في راينلاند أكثر من 1200 عملية تدقيق سيميتا في جميع أنحاء العالم في العام 2019.

خبرة واسعة لتي يو في راينلاند

وضمن تقييمات سيديكس الافتراضية، تقوم فرق تي يو في راينلاند المؤهلة بإجراء عمليات التدقيق بمساعدة تقنيات الفيديو. ويتم القيام بهذا الإجراء على عدة مراحل. أولاً، تتحقق تي يو في راينلاند إلى أي مدى يكون الموقع مناسبًا للتدقيق عن بُعد. يعتمد هذا الفحص على معايير مختلفة حددتها سيديكس. يتم التخطيط للتدقيق عن بعد بعد استيفاء جميع المعلمات المطلوبة. يقوم مدققو تي يو في راينلاند بعد ذلك بجولة افتراضية في الشركة باستخدام تقنية الفيديو وفحص الموقع ونظام الإدارة والوثائق ذات الصلة. يقول فرانك دورسرز: “نظرًا لأن تي يو في راينلاند هي بالفعل عضو قديم في سيديكس ولديها فريق دولي من المدققين الاجتماعيين ذوي الخبرة، فأنا متأكد من أننا سنجري التقييمات الافتراضية في الوقت المناسب وبشكل احترافي“.

بعد الانتهاء من تقييم سيديكس الافتراضي، تتلقى الشركات تقريرًا يتم تحميله على منصة سيديكس. وبهذا التقرير، تؤكد الشركات على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات مهمة بالنسبة لها وأنها تستثمر في المعايير الاجتماعية والأخلاقية خاصة في خضم أزمة فيروس كوفيد-19.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول عمليات تدقيق سيديكس من شركة تي يو في راينلاند على: https://www.tuv.com/sedex

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند تمثل السلامة والجودة في جميع مناحي الأعمال والحياة تقريبا. وإذ تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما، فإن الشركة هي واحدة من مزودي خدمات الاختبار الرائدين عالميا، ويعمل بها أكثر من 21,400 موظف وخبير حول العالم، وتبلغ عائداتها السنوية 2.1 مليار يورو. ويقوم خبراء تي يو في راينلاند المؤهلون تأهيلا عاليا باختبار الأنظمة والمنتجات التقنية في جميع أنحاء العالم، ودعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا والأعمال، وتدريب الأشخاص في العديد من المهن واعتماد أنظمة الإدارة وفقًا للمعايير الدولية. من خلال القيام بذلك، يولد الخبراء المستقلون الثقة في المنتجات والعمليات عبر سلاسل القيمة المضافة العالمية وتدفق السلع. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في راينلاند عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. الموقع: www.tuv.com