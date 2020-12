Mi’tig Meets Mayors Of Southern Municipalities Via Video Link

You are here:

‫ تعمل منصه OLI SYSTEMS نظام V11 الجديده على موازنه نموذجيه للمحاليل الايونيه (الالكترولايت) وذلك من خلال استخدام منصه سحابيه نموذجيه ورؤى الكيمياء الدقيقه جدا مع ابتكارات برمجيه رقميه تعمل على تعزيز الاستدامة والموثوقية والكفاء ة