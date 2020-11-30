Mi’tig Meets Mayors Of Southern Municipalities Via Video Link

Cloud Apps, Cloud APIs, Optimizer and Bulk Data Input fuel industrial digital transformation

PARSIPPANY, N.J, 1 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ —

استخدم منص ه OLI في كل مكان واي وقت

توفر منظومه V11 OLI الجديده امكانيه استخدام واسعه النطاق لسحابه تقنيات الالكترولايت المضمونه العمل للاستخدام الرق

لأول مرة اصبح بالامكان للمهندسين الميدانيين والمشغلين وغير الخبراء الحصول من خلال هذه السحابه الرقميه على معلومات تعود الى خمسه عقود من الزمن في مجال الابتكارات الرائده في كيمياء الالكترولايت. وهذا بدوره سيؤدي الى تحسين في اداء العمليات الصناعيه. تعمل الكيميائيات والبرمجيات الجديده في V11 على زياده صلاحيه المعدات والكفاءه التشغيليه والحفاظ على البيئه من خلال التخمين الدقيق لتكون التكلسات ، التاكل الصناعي والتلوث السمي.

الدفع نحو التحول الرقمي

يوفر برنامج بناء OLI Cloud App Builder تطبيقات سحابيه مبسطه ممكن ايجادهها على الويب للمستخدمين غير الخبراء بالمجال المعني. تمكن واجهه تطبيقات OLI Cloud APIs من الاستخدام الاوتماتيكي للسحابه الرقميه لاجل الحصول على تطبيقات الكترولايت جاهزه ومعده خصيصا للغرض المطلوب .

تقوم برمجيه OLI Optimizer بمعايره تنبؤات OLI لاصول محدده باستخدام خوارزميات التحسين مع تمكين مدخلات البيانات المجمعه من تحليلها بكميات كبيره.

تعزيز مبدأ الاستدامه البيئيه والالتزام به

ان قدره محاكاه OLI SYSTEMS المتطوره جدا للحفاظ على نقاوه الماء والهواء وحمايه البيئه يتضمن في الوقت الحالي امكانيه التخلص من التاثير السمي الناتج من التلوث بمركبات الزئبق وذلك عند معالجه المياه الصناعيه والتخلص من النفايات النوويه والمواد الكيماوية المسببه للتاكل مما يؤدي الى ارتفاع كفاءه نقل غاز ثنائي اوكسيد الكاربون في خطوط الانابيب.

زياده الموثوقيه في عمليات استخراج النفط والغاز

تزيد كيميائيات كلايكول الاثيلين الجديده من الموثوقيه عن طريق تقليل تكون التكلسات في المعدات. ان الاختيار الامثل للمواد المستخدمه باختيار موسع للاسيتات، كيميائيات الاوتوكلاف ذات الصله بالاسيتات و استخدام سبائك معدنيه جديده يؤدي الى خفض تكاليف المواد وتيسير استخدام التصاميم التجريبيه.

تقليل المخاطر في عمليات تكرير النفط وتنقيه الغاز

يمكن تقليل التوقف العشوائي الناتج عن تاكل وحدات تقطير النفط الخام بصوره جذريه وذلك بالاستخدام الموسع لكيمياء هيدروكلوريد الامين.

يمكن الان تقليل الحوادث الكارثيه الناتجه عن التاكل للمعدات في وحدات اج اف الكاليشن عن طريق نوافذ التشغيل والتنبؤات بحدوث التاكل في هذه المعدات.ان تطبيقات البتروكيمياويات ممكن ان تدار بكفاءه اعلى مع رؤى كيمياء الفا ميثايل ستايرين.

زياده الانتاجيه في عمليات تعدين واعاده تدوير الليثيوم والعناصر الارضيه النادره

وان قاعده بيانات OLI الشامله لممتلكات التعدين تتضمن استخدام كيمياء فوسفات الليثيوم، كاثود الليثيوم والكوبالت والحديد، النيوديميوم الموسع وكيمياء العناصر ةلارضيه والتي بالنتيجه تعمل على زياده كفاءه هذه العمليات بصوره كبيره وملحوظه.

تطوير البرامج الحاسوبيه

تتيح حسابات الدقة العالية تصميما اكثر فعاليه لاغشيه التناضح العكسي لمعالجه المياه بينما يعزز OLI Alliance Engine ل PSE gPROMS اداء حسابات الالكترولايت

من المقرر اطلاق V11 في الاسبوع الاخير من مارس 2021

حول OLI SYSTEMS,INC

OLI SYSTEMS, هي شركه رائده عالميا في تقديم حلول شامله لتصاميم العمليات الصناعيه للالكترولايت وكيمياء الماء وهذا بدوره يؤدي الى تعزيز الاستدامه، الكفاءه التشغيليه ، الموثوقيه والانتاجيه العاليه مع تخفيف المخاطر