‫ ترتقي مجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية بمبادرة التحول الرقمي عبر Capsule

Capsule شركة رائدة معروفة في مجال الرعاية الصحية الرقمية حيث تستخدم بيانات الأجهزة الطبية لتوفير رعاية صحية استباقية للمرضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يونيو 2021 PRNewswire/ — أعلنتCapsule اليومأن مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية،مقرهافي الإماراتالعربيةالمتحدة،ستستخدم نظاممعلوماتالأجهزةالطبيةمنCaps ule ‏(MDIP) لتعزيزمبادرةالتحولالرقميالخاصة بهاوالاستعدادللأولوياتالمستقبل ية

يعمل نظام MDIP من Capsule على ربط نطاق واسع من أجهزة المراقبة والعلاج بأنظمة المعلومات السريرية، كما يمكنه أيضًا توصيل البيانات بالأبحاث السريرية وإدارة الإنذارات والمراقبة وتقنيات التحليلات المتقدمة.

من خلال البنية التحتية لنظام MDIP من Capsule ، ستتمكن مستشفيات ميدكير من تعظيم استخدام بيانات الأجهزة الطبية لدعم أسلوب رعاية المرضى الاستباقي المستند إلى البيانات الواردة من تلك الأجهزة.

يقول هيمانت جويل، المدير العام لشركة Capsule ، التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا بواسطة شركة Philips ” نفخربإقامةشراكةمع ميدكير للارتقاءبمبادرةالتحولالرقميالخ اصةبها حيث تعتبرميدكير واحدةمنمؤسساتالرعايةالصحيةالخا صةالرائدةفيالإماراتالعربيةالمت حدة، وقدكوّنتسمعةمنحيثتميزهاالسريري وريادتهافيالارتقاءبسلامةالمرضى . يبدأتعاوننابتوصيلالأجهزةوذلكلت بسيطالتوثيقالسريري،والذييضعالأ ساسلدمجأنظمةإضافيةستساعدفيدعمت وفيرميدكير للرعايةالاستباقيةالتنبؤية“.

فازت مستشفيات ميدكير مؤخرًا بجائزة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية “ لأفضل استخدام للتقنيات الرقمية في الرعاية الصحية “ لروبوت الدردشة الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بها، وهو نظام متكامل لإدارة مواعيد المرضى حيث لا يتطلب تدخلاً بشريًا. لقدزادروبوتالدردشةمنفعاليةمركز الاتصالالخاصبميدكيروأظهرمكاسبا لتحولالرقمي.

يقول اندره داوود الرئيس التنفيذي لـمجموعة ميدكير” تشاركناCapsuleفيرؤيتناالخاصةبت مكينالأطباءمن استخدامالبياناتالصحيحةفيالوقتا لمناسبلتحسينسلامةالمرضىوتجربته مفيكافة مستشفياتنا ومراكزنا الطبية. ولقدأنشأنانظامناالصحياستنادًاإ لىالابتكاروتحديثتقديمالرعايةال صحية المثلى للمرضى. وبالمثل،فقدطورتCapsuleنظامًااب تكاريًايعملعلىالتقاطمعلوماتالأ جهزةالطبيةووضعهافيسياقهاالصحيح ،ممايمكن الأطباء من الاطلاع علىحالةالمريضفيالوقتالمناسبفيم وقعالرعاية. نعتقدأنهذاالأسلوبسيساعدنافيتحس ينمستوى الرضاالكليللمرضىعبرالتواصلواست خدامالتقنياتالرقميةبشكلأفضل“.

يلتقط نظام MDIP من Capsule البيانات السريرية المنقولة عالية الدقة من الأجهزة الموجودة بجانب سرير المريض ويحولها إلى معلومات غنية بالسياقات للتوثيق السريري، وإدارة الإنذارات، ومراقبة المرضى، ودعم اتخاذ القرار، والتحليلات التنبؤية، والأبحاث السريرية، وغير ذلك الكثير.

ستعمل مستشفيات ميدكير على استخدام نظام MDIP من Capsule عبر 157 سريرًا في مستشفياتها الأربعة في الإمارات العربية المتحدة. تدعمأجهزة AxonوأجهزةالكمبيوترالسريريةNeu ronمن Capsuleإمكانيةالاتصال،حيث تقوم هذه الأجهزة بمشاركة العلامات الحيوية و معنظامالسجلاتالطبيةالإلكترونيم ن ميدكير.

نبذة عن Capsule، إحدى شركات Philip s

تعد Capsule ، التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا بواسطة شركة Philips ، من الشركات العالمية الرائدة في تزويد تقنيات البيانات الطبية للمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية. يعملنظاممعلوماتالأجهزةالطبيةلد ينا – الذييتكونمنحلولتكاملالأجهزةومر اقبةالمؤشراتالحيويةوالمراقبةال سريرية – علىالتقاطالبياناتالسريريةالمنق ولةمنالأنظمةالمتصلةوتحويلهاإلى معلوماتغنيةبالسياقاتللتوثيقالس ريري،وإدارةالإنذارات،ومراقبةال مرضى،ودعماتخاذالقرار،والتحليلا تالتنبؤية،والأبحاثالسريرية،وغي رذلكالكثير. تعملإدارةالبياناتمنطرفإلىطرفوإ مكانيةالاتصالعلىدعمالتعاونوالا تصالبشكلأفضلبينالأطباءاوالأقسا م. يستفيدأكثرمن2800عميلحولالعالمم ننظامنالتحسينسلامةالمرضىوتبسيط عملياتسيرالعملوزيادةمستوىالرضا الكليعبرالمستشفياتوأماكنالرعاي ة. تعرفعلىالمزيدفيwww. capsuletech.com.

نبذة عن مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية

ميدكير هو مقدم الرعاية الصحية الخاص المتميز تحت المجموعة الأم، Aster DM Healthcare. تدير ميدكير أربعة مستشفيات رائدة على أحدث طراز، بما في ذلك مستشفيان متعددا التخصصات (مستشفى ميدكير الصفا في دبي، ومستشفى ميدكير الشارقة) ، ومستشفيين متخصصين – مستشفى ميدكير للنساء والأطفال ، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري. في دبي. بالإضافة إلى ذلك، تتكون شبكة ميدكير من 15 مركزًا طبيًا في الإمارات والشارقة لخدمة احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع. تعالج ميدكير أكثر من 1.2 مليون مريض سنويًا في أكثر من 35 تخصصًا طبيًا، وقد أسست ميدكير حضورًا قويًا في الإمارات العربية المتحدة. ملتزمة بوعدها البسيط “سنعالجك بشكل أفضل”، تلتزم ميدكير تمامًا بتقديم التميز السريري والرعاية الطبية الشخصية لكل مريض.

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