‫ تحت رعاية وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية… انتهاء مسابقة “فيديوهات الطعام الكوري للأجانب لعام 2021” بنجاح

سول، كوريا الجنوبية, 5 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — عُقدت فعاليات “مسابقة فيديوهات الطعام الكوري للأجانب لعام 2021” لمدّة شهر خلال المدّة من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر تحت رعاية وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية ومؤسسة ترويج الطعام الكوري في كوريا الجنوبية، وقد شارك في هذه المسابقة 989 مشاركًا من حوالي 70 دولة، وقدّم المشاركون 1088 فيديو بجودة عالية.

وقد أتت نسخة 2021 من مسابقة فيديوهات الطعام الكوري للأجانب مختلفة عن نسخة العام الماضي؛ حيث زادت إدارة المسابقة من عدد الفائزين فيها، وزادت من مدّتها لتصل إلى شهر كامل، كما ضاعفت قيمة جوائزها لتصل إلى 134000 دولار أمريكي احتفاءً بإقامتها للمرّة الثانية.

وقد شارك في الفيديو الترويجي للمسابقة الممثلة الكورية القديرة كيم يونغ أوك (والتي مثلت شخصية الجدة الكورية في العديد من المسلسلات الدرامية مثل مسلسل “لعبة الحبار”)، و”شامبو” (الشخصية الشهيرة المؤثرة على تيك توك)؛ ووصل عدد مشاهدات هذا الفيديو إلى 200000 مشاهدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الترويج للمسابقة عبر بعض التجمّعات الافتراضية للأجانب مثل “KOREANERS”، إضافة إلى المراكز الثقافية الكورية في مختلف دول العالم، لزيادة عدد المشاركين فيها.

وقد قُسّمت مسابقة 2021 إلى فئتين رئيسيتين، وهما: فئة “فيديوهات الطبخ باستخدام الكيمتشي والصلصات الكورية (Cookbang)، وفئة “فيديوهات تناول الطعام الكوري والاستمتاع به (Mukbang)”.

مثلت الفيديوهات المقدّمة في فئة “Cookbang” حوالي 70% من إجمالي الفيديوهات المقدّمة في المسابقة، وقد عرضت معظم هذه الفيديوهات أكلات كورية مثل حساء الكيمتشي وحساء معجون فول الصويا، أو أكلات أجنبية هجينة استخدم فيها الكيمتشي. وفي فئة “Mukbang”، أظهرت الفيديوهات المشاركين وهم يستمتعون بتناول أكلات كورية مختلفة مثل شرائح لحم الخنزير، وحساء الكيمتشي المتوفر في جميع أنحاء العالم.

وقد أُعلنت نتائج المسابقة يوم 28 ديسمبر عبر الصفحة الرئيسية للمسابقة؛ حيث قُيّمت مشاهدات فيديوهات المشاركين تقييمًا أوليًا، تلا ذلك تقييمًا داخليًا وتقييمًا خارجيًا، ثم رُشّح للفوز بالجوائز 48 فيديو في كل فئة من فئتي المسابقة. وقد قُسّمت كل فئة رئيسية إلى فئتين فرعيتين وهما: فئة المؤثرين (الذين لهم أكثر من 500 متابع)، وفئة غير المؤثرين. وبلغ مجموع جوائز فئة “Cookbang” 81000 دولار أمريكي؛ في حين بلغ مجموع جوائز فئة “Mukbang” 53000 دولار أمريكي.