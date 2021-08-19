‫ الشركة الناشئة للأمن السيبراني الصناعي تكس وان نتويركس تؤمن 12.9 مليون دولار في جولة السلسلة أ من الاستثمارات

التمويل الكبير يعزز النمو الكبير للشركة في سوق الأمن السيبراني الصناعي المتوقع

تايبيه, 19 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — تكس وان نتويركس أعلنت شركة تكس وان، وهي شركة رائدة عالمية في فضاء أمن إنترنت الأشياء الصناعي، اليوم أها أكملت تمويلها من السلسلة أ. قادت هذه الجولة شركة JAFCO Asia Investment، صندوق الشراكة المحدودة Jade Stone Jinghua، وعدد من المستثمرين المعروفين الآخرين. وحصلت شركة تكس وان نتويركس على استثمار بقيمة 12.9 مليون دولار في هذه الجولة، وكانت قد حصلت على استثمارات بقيمة 23.7 مليون دولار منذ تأسيسها. سيتم استخدام أموال الاستثمار الجديد هذا التي تم الحصول عليها لتحسين منتجات أمن نظام التحكم الصناعي عالي التكيف من تكس وان، لتوسيع أعمالها في مناطق معينة، ولتعزيز فرق التسويق وخدمة ما بعد البيع. على المدى الطويل، ستواصل تكس وان تركيزها على تبسيط قضايا الأمن السيبراني المعقدة والمتغيرة بسرعة والتي تسبب مشاكل للمؤسسات في مراحل مختلفة من التحول الرقمي وإتقان الحلول الدفاعية اللازمة للتحول الرقمي الصناعي.

تكس وان نتويركس، وهي مشروع مشترك بين ترند مايكرو، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول أمن المعلومات، وشركة موكسا، الشركة الرائدة عالميًا في البنية التحتية الصناعية، وبسرعة واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأمن السيبراني الصناعي في العالم – ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الاعتراف بالجوائز الدولية التي فازت بها الشركة مؤخرا. ويوضح الدكتور تيرينس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة تكس وان نتويركس: نتويركس.” “لقد حظيت شركة تكس وان نتويركس بالتقدير من قبل العملاء الصناعيين منذ تأسيسها، وقد شهدنا نموًا كبيرًا منذ ذلك الحين. ويسعدني جدًا أننا أكملنا هذه الجولة من الاستثمارات من السلسلة أ وحققنا نتيجة جيدة وثقة مستثمرينا. إن الاستكمال الناجح للتمويل هذا له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولإعداد المرحلة التالية من تطوير تكس وان.

ويضيف يوشيوكي شيبوساوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة JAFCO Asia، وهي مجموعة يابانية لرأس المال الاستثماري: “إن نشر التدابير الأمنية في التكنولوجيا التشغيلية مثل أنظمة التحكم الصناعية أصبح مهمًا وملحًا بشكل متزايد. ولم يعد من الممكن التغاضي عن تزايد التهديدات السيبرانية لمثل هذه الأهداف بمعدلات تنذر بالخطر وتشكل مخاطر اجتماعية. ولهذا السبب كان التعرف على تكس وان نتويركس، التي هي في خضم هذا الحل الرائع للمشكلات، أمرًا مثيرًا للغاية بالنسبة لنا. وبفضل الفريق المحترم بقيادة الدكتور ليو، سنبذل قصارى جهدنا معًا لمعالجة هذا الموضوع الحاسم “.

وتخلص إيفا تشين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ترند مايكرو، الشركة الأم لشركة تكس وان نتويركس، إلى القول: “إننا نعيش في عالم متصل، والخطر الحالي للأمن السيبراني واضح للغاية. الأمن هو محور تركيز ترند مايكرو بالكامل، ونظام التحكم الصناعي ليس استثناءً. يسعدني جدًا أن أرى أن مهمتنا المتمثلة في تأمين العالم يمكن أن تمتد من خلال تكس وان نتويركس لإلهام الابتكارات التي يمكنها مواكبة المهاجمين، لا سيما في مواجهة التهديدات التي تتطور لاستهداف قطاعات التحكم المتنوعة لنظام التحكم الصناعي.”

توصيات لمشهد التهديدات السيبرانية في مرحلة ما بعد الجائحة

بينما أدت الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 إلى تسريع التحول الرقمي والدفع نحو الصناعة 4.0، فقد جلبت أيضًا تحديات جديدة لصناعة التصنيع. أصبحت الحدود بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية غير واضحة المعالم، وتوسع عدد أسطح الهجوم المتاحة – نقاط الانطلاق لهجمات المتسللين – بشكل كبير. تعتبر تقنية تأمين إنترنت الأشياء الصناعي تحديًا كبيرًا لعمليات التصنيع نظرًا للاحتياجات الفريدة لبيئة التحكم الصناعي. تعتبر أصول التكنولوجيا التشغيلية ضرورية للإنتاجية، وأي تدخل فيها يمثل مشكلة خطيرة. لهذا السبب، يصعب على الشركات إيجاد حلول للأمن السيبراني تضمن سلامة المعدات مع دعم التشغيل السلس لمعدات موقع العمل. تريد العديد من الشركات معرفة كيفية التفكير في الأمن السيبراني في ضوء التغييرات الرئيسية التي أحدثها الوباء.

وفقًا للدكتور تيرينس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة تكس وان نتويركس: “لقد أجبر الوباء الجميع على التوقف والنظر إلى التحول الرقمي من منظور جديد، وقد كشف عن تحديات إدارية مختلفة قد تعرض الشركات لمخاطر الأمن السيبراني. أعتقد أنه يجب على الشركات أولا مواجهة حقيقة أن بيئة الشبكة الصناعية تنطوي على مخاطر أمنية متأصلة، وتعمل بشكل استباقي لفهم هذه المخاطر وفحصها. ثانيًا، من المهم دراسة نقاط الضعف في النظام وصياغة إستراتيجية حماية تلبي المتطلبات الفريدة لبيئة يجب ألا يؤثر الأمان على الأداء أو يقطع العمليات فيها، ويجب أن يتضمن حلولًا تعمل مع أي بيئة. أخيرًا، يجب اتخاذ إجراءات لتنسيق مساعي الأمن السيبراني مع المراحل المختلفة للتحول الرقمي. بهذه الطريقة فقط يمكن تقليل المخاطر، والمعدات ذات المهام الحرجة الحماية، وتجنب الانقطاعات التشغيلية وفقدان البيانات القيمة “.

أمن نظام التحكم الصناعي أصبح جبهة جديدة

منذ أن سارعت جائحة كوفيد-19 إلى التحول الرقمي، أصبح أمن نظام التحكم الصناعي جبهة جديدة في السوق ودخل مرحلة من النمو السريع. تسير شركة تكس وان نتويركس على المسار الصحيح لمواصلة أدائها بمعدل نمو يزيد عن 100٪ على مدى ثلاث سنوات متتالية. من خلال هذا الاستثمار البالغ 12.9 مليون دولار، وضعت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال أمن إنترنت الأشياء الصناعي علامة فارقة جديدة مع الانتهاء من الجولة الأولى لجمع الأموال الاستثمارية. اكتسبت الشركة زخمًا من كل من قدامى خبراء الأمن السيبراني والأتمتة الصناعية، مما يوفر تكنولوجيا وخدمات ممتازة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ستستمر تكسوان في الاستجابة للتهديدات الجديدة لبيئة التكنولوجيا التشغيلية ودعم التحول الرقمي الناجح من خلال الجمع بين الخبرة التشغيلية المتراكمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مخصصة للبيئات الصناعية وإنترنت الأشياء الصناعي.

حول تكس وان

تقدم تكس وان نتويركس، وهي شركة تابعة لشركة ترند مايكرو، حلولًا للأمن السيبراني مصممة لحماية أنظمة التحكم الصناعية، مما يضمن الموثوقية والسلامة من الهجمات السيبرانية.

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TXOne Networks, Lynette Lee / 0936-886-218 / [email protected]

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